淘寶千奇百趣！¥799全自動炒餸機 20分鐘煮出3餸1湯 到底有冇伏？

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撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-04-29 17:54

民以食為天，一日三餐是我們日常生活中萬萬不能少的。身於餐廳遍佈大街小巷的年代，如今許多都市人都非常依賴外賣，對於做飯這回事可說是一竅不通，最拿手的菜式可能就是「公仔麵」了，但按理來說這甚至也算不上一道菜。最終天天靠著吃外賣，看似方便快捷，但身體健康卻在無形中受到威脅。你也曾經有過「自己動手豐衣足食」的念頭，無奈卻沒有廚藝和時間嗎？

隨著科技的進步，如今的智能家電已經遠遠超乎我們的想像之內。原以為多功能料理機、空氣炸鍋已經是目前市場上最方便的發明，結果近期內地就有款「全自動炒菜機器人」在網上速迅爆紅，成為極受矚目的懶人家電神器。到底全自動炒菜機是實用還是雞肋？它又是否適合你使用？下文會來逐一討論。

「全自動炒菜機器人」在網上速迅爆紅！（圖片來源：小紅書）

★ 堪比專業廚師水準：飯來 多功能自動炒菜機 券後價¥ 799 原價¥ 1,299（按此領券）

自動炒菜機，顧名思義就是能夠自動炒菜，原理是透過人工智能去複製出專業廚師的烹調水準。機器提供超過14種智能模式，包括家常炒、鎖汁炒、慢火煎、文火燜、老火湯、恆溫煮等等，基本上滿足了煎、炒、煮、炖、煲湯、煲粥各種需求，驟眼看來功能還是相當齊全。

至於操作上，用家只要按下所需的烹飪模式後，炒菜機就會自能匹配火力、翻炒頻率及時間，因此即使是從未下過廚的新手，整個過程也毋須動腦，反正炒菜機全程自動操作，而用家要做的就僅僅是「飯來張口」，坐等美食出爐而己。當然，用家也可以根據需要、喜愛的口感來自行設定烹飪時間。

自動炒菜機值不值得買？

飯來自動炒菜機的確顛覆了傳統的做飯模式，也難怪它會在網絡上爆紅。之不過，編輯就發現網民對於這個玩意的評價褒貶不一，有人覺得它雖然可以自動烹調，但實際上用家還是需要動手備菜，所以對於懶得備菜，甚至特別討厭備菜的人而言，自動炒菜機似乎就不太適合你了。當然，市場上也有那種已經切好洗好的半成品，買回來直接放入炒菜機內烹調也不成問題。

儘管有人覺得雞肋，但仍然有不少網民力推。畢竟無可否認的是，自動烹飪這項技術的確勝在省時省力，儘管事前的備菜工夫無可避免，但有了自動炒菜機，用家只要把食材放進去機器內後就幾乎毋須動手，不僅節省下手動翻炒的工夫，而且也不用守在爐邊控制火候和時間。

智能控溫 實現防溢鍋、防燒乾

要保證菜品的口感和營養，合適的火候至關重要。飯來自動炒菜機就運用了Heat Sense智能算法控制溫度，每秒百次採點取溫，實現智能熱鍋、防溢鍋和恆定鎖溫。所以，不管是要煲湯或煮粥，同樣大可放心。加上內置的智能攪拌功能、智能安全防控，能夠保障食物不黏底之餘，高溫1小時後更會自動關火防止燒乾，可說是非常安全了。

邊炒邊備菜 下廚時間減半

用家可以利用炒菜機工作的時間，馬上去準備下一道菜，甚至還可離開廚房去處理其它家務，讓所有時間都得到充分善用，以最短的時間，完全最多的事情，至於騰出來的時間便能好好休息一下了。舉例來說，如果平日製作3菜一湯需要2 ~ 3個小時，那麼如今只要30 ~ 60分鐘就能不慌不忙地煮出一桌佳餚，時間最起碼減半，關鍵是味道還比人手烹調來得更美味、正宗。

500道引導式零失敗食譜

飯來自動炒菜機之所以能夠做出色香味俱全的美食，其實是因為它有超過500道精心打磨的引導式食譜，用家可以按照食譜一步接一步的引導去準備，尤其適合缺乏下廚經驗的新手。而且，食譜數量之多，順道也解決了日常選擇困難及菜式單一的問題，往後365天也可以做到菜式不重複，特別推薦給喜歡研究新菜式，或者想要增進廚藝的人。

超過500道家常菜食譜（圖片來源：知乎）

360度均勻受熱 3分鐘極速出菜

只有A4小身材的飯來自動炒菜機，其實擁有滿足多口之家的2.2L大容量。加上內部360度全域立體式爆炒，能夠保証食物均勻受熱。搭配高熱效率的受熱內膽，有效幫助熱流循環，達到如明火級大火的爆炒效果，出菜時間更快，食物也獲氣十足，賣相特別吸引。

0油煙 潔淨易清理

自動炒菜機不僅適合廚房小白，也適合喜愛吃煮家飯，但偏偏卻討厭油煙，或者廚房採用開放式設計的家庭。事關它採用獨特的鑽石型花紋鍋底，結合智能翻炒技術，僅需5ml一茶匙油量就能使油與菜充分融合，比起日常炒菜用油量少得多，煮出來的食物自然更健康。

更重要的是，近乎於全封閉的烹飪方式，也讓過程也近乎零油煙，有效防止油漬四處飛濺和油煙味彌漫滿屋，事後清潔也更加方便容易。

總的來說，自動炒菜機雖然不是最完美，但目前來看還是值得買的，尤其是想吃煮家飯，但又不會做飯的朋友，這會是一台非常理想的懶人神器，關鍵是做出來的食物不會難吃，即使要「親手」下廚招待客人也不成問題。更何況，比起每天三餐外賣，自己動手無疑會更健康和衛生。

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/04/29）

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