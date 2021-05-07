【直卷髮】懶人必備神器！ 1分鐘輕鬆打造髮型 楊冪等名人推薦

網購攻略 網購攻略

撰文： 孫小水 最後更新日期： 2021-05-07 18:00

打理頭髮太麻煩？出門太趕沒時間？經常在街上看見有些女生把頭髮打理得井井有條，光澤的髮絲，柔順的直髮、蓬鬆的大波浪，實在令人羨慕不已。再看看自己，毛躁糾結、捲曲不一、暗啞無光......

頭髮作為人的第二張臉，很大程度上會影響一個人的顏值和氣質。但是，對於打理頭髮，很多人都會面對各種問題：

1. 天生自然捲。自然捲的人，睡醒或是吹完頭以後，面向鏡子，髮絲炸毛，形狀奇特，以為看見了「獅子」。

睡醒後，頭髮炸毛，自由奔放。

2. 出門想造型，時間不容許。打造髮型，無論是拉直，還是燙卷，花費的時間都很多，少則十多分鐘，多則半小時。在時間倉促的情況下，例如趕著上學、上班和赴約，根本來不及打理。

急著出門，沒有足夠的時間打理頭髮。

3. 「手殘黨」想造型，技術不到位。有些人天生手腳不靈活，做不了頭髮造型這些細膩活，心有餘而力不足。對他們而言，學習打理頭髮是一件難事，操作直髮夾或捲髮棒不協調。

手腳不靈活，打理頭髮是一件難事。

4. 人懶，卻想髮型好看。自己做造型很花費時間，又麻煩。而且，每次都要把手舉高弄頭髮，一段時間過去實在勞人。

不想費力做造型。

現在，救星來了！國牌「K·SKIN金稻」推出黑科技產品——兩用直髮梳。

產品自推出後，深受各路明星、網紅大力推薦。演員楊冪與金稻合作七年之多，直髮梳的代言至今已是第四代。其他名人還有演員趙露思、林允，以及網紅李佳琦等人，都在不同的平台推薦過這款產品，甚至平時工作都把它帶在身邊！

知名明星楊冪代言

這款直髮梳不僅能夠完美解決上面所提出的問題，而且性價比極高，性能優越，經濟實惠。

普通的直髮夾和捲髮棒大多是採用普通的陶瓷發熱體，發熱慢，溫度不穩定，容易造成髮質損傷。金稻直髮梳採用了PTC自動恆溫發熱技術，保護髮質健康，發熱迅速，15秒溫度到達100°C，30秒到達200°C，避免了對髮質的熱損傷。

金稻直髮梳與普通直髮梳在發熱方面的比較：

恆溫發熱技術，溫度穩定。

告別單一夾板的工作模式，造型效率更快，使用更安全。它擁有25個梳齒設計，每個梳齒獨立發熱，隔熱梳齒防燙傷。

金稻直髮梳的特點：

短短花一分鐘的時間，理想髮型輕鬆搞定:

1. 毛躁頭髮變得垂直光澤。

2. 扁塌頭髮打造蓬鬆感，視覺上髮量增多。

（小紅書）

（Google）

3. 各種造型，直卷兩用：波浪卷、內扣、空氣劉海等。

網民真實使用的前後對比：

磨砂質地，高級感十足！不同顏色任君選擇：

+ 2 + 2 + 2

如欲購買可按此藍色連結前往領取減¥100優惠券（原價¥259起），或按上面「立即購買」按鈕前往領取頁面。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2010/05/04）

不想錯過任何網購優惠？立即按此連結前往《01mall》或Facebook專頁，瀏覽最新熱門產品、限時優惠、獲取獨家放送優惠碼！