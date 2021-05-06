淘寶｜網上爆紅¥258智能垃圾桶 外型激似巨型可樂 大批網民求link

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撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-05-06 18:12

不論是在工作、學習、吃飯也好，我們日常生活裡都在不停地產出垃圾，而專門用來「藏污納垢」的垃圾桶自然隨處可見，亦是家家戶戶都不可或缺的生活必需品。但意想不到的是，隨著智能家電的興起，原本普通不過的垃圾桶，居然也走向了智能化，這不光光顛覆了傳統垃圾桶的用法，在外觀方面也變得截然不同，就像是以下例子…

你以為它是一罐可樂嗎？（淘寶）

👆🏻 你以為它是一罐可樂嗎？不如嘗試換個角度看看……

實際上是一個貨真價實的垃圾桶。（淘寶）

乍眼看起來像是一罐可樂，實際上它卻是一個貨真價實的垃圾桶。其實，這款垃圾桶不僅造型另類又創新，而且還配備「智能感應」功能，可謂趣味與實用兼具，並成功在淘寶上創下高銷量。

可樂造型智能垃圾桶成近期網上熱話！

而除了內地的消費者之外，早前更有香港網民在Facebook上分享自己在淘寶購入的這款智能垃圾桶，並大讚它「幾盞鬼」，該帖一出旋即吸引超過900名網民留言「跪求」淘寶連結，成為近期的網上熱話！

（Facebook@淘寶開心share）

垃圾桶也要講究顏值？

在如今講究顏值的時代，想不到就連垃圾桶也都逃不掉。畢竟，一般垃圾桶的外表並不討喜，所以我們總是不自覺地把垃圾桶藏於廚房、浴室的邊邊角角，總是覺得骯髒的垃圾桶會破壞家居美感，也害怕垃圾的異味會瀰漫滿屋。而面對如此情況，智能垃圾桶便應運而生，解決了不少惱人的問題。

無可否認，智能垃圾桶的確是比起傳統垃圾桶美觀得多，但目前市場上的商品來來去去都是同一模樣，那可就有點平淡無奇了。相反，上文提到的這款智能垃圾桶就打破了這些千篇一律的設計，透用獨樹一格的汽水罐造型設計，使垃圾桶搖身一變，儼然成為了一件家居擺設品，即使是把它放置在客廳，抑或是睡房裡面也毫不突兀，反而增添了不少趣味！

（淘寶）

有趣的造型的確引人注目，但到底它真的實用嗎？與一般的垃圾又有何差別？真的有需要購買智能垃圾桶嗎？接下來，一起來深入暸解一下它的功能吧！

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一般的家用垃圾桶都沒有蓋子，如果往裡面扔一些剩飯剩菜，不消一會兒異味便會充斥滿屋，甚至引發蟑螂等蟲子出沒的問題，需要馬上清理掉，更別提假如家裡有嬰幼兒，處理使用過的尿布亦是另一大難題。而帶有蓋子的垃圾桶雖然可以防止氣味洩漏，但每次扔垃圾時都要先用腳踩著踏板，甚至有的需要直接用手按壓上蓋方能打開，的確比較麻煩。

有的垃圾桶需要用手按壓上蓋方能打開，的確比較麻煩。（網上圖片）

相較之下，智能垃圾桶似乎就方便得多，帶蓋的設計能夠徹底避免臭氣逸散、細菌滋生的困擾，加上獨有的智能感應開關功能，讓用家扔垃圾時毋須彎腰，也毋須接觸垃圾桶，其貼心、衛生的設計受到不少消費者的青睞，尤其適合愛乾淨、有「潔癖」的用家。

嘉佰特智能垃圾桶當然亦具備自動開關功能，透過內置的感應器，用家只要在垃圾桶前15cm左右區域輕輕揮手，或者利用膝部稍微靠近，垃圾桶的蓋子便會於0.2秒之間自動打開或關閉，過程快得幾乎毋須等待，其敏捷的靈敏度亦已獲得不少淘寶買家認証。另外，亦有按鍵定格開關功能，當遇上需要削蘋果、啃瓜子等情況時，只要按下按鍵即可讓蓋子保持長開的狀態了。

為了不要讓垃圾袋外露而影響美觀，嘉佰特智能垃圾桶就採用了內外雙桶設計，外桶裡面暗藏另一個內桶，用家可以把垃圾袋套在內桶上，使其完全隱藏於外桶之中。

加上獨特的垃圾袋收納孔設計，可以幫助固定垃圾袋，不易滑落。

除此之外，內桶還可以進一步防止湯水灑漏的問題，即使垃圾袋不慎破損也好，內裡的湯水也不至於流到外桶，況且內桶亦可以直接拿出來用水徹底清洗，非常便於清潔，始終保持垃圾桶乾淨也是防止異味產生的關鍵之一。因此，沖洗的便利度也是消費者在選購智能垃圾桶時的重點考量之一。

值得一提的是，市面上許多智能垃圾桶都規定要使用專用的垃圾袋，這不但麻煩，而且成本一般都會比普通的垃圾袋稍貴。反觀，嘉佰特智能垃圾桶就匹配各類垃圾袋，換言之它不僅可以使用嘉佰特品牌的垃圾袋，同時也適用於其它品牌、任何類型的垃圾袋，方便用家購買垃圾袋，關鍵是後續的使用成本亦降低不少。

至於電量方面，嘉佰特智能垃圾桶提供了兩種充電方法，第一是直接插上電源充電，而充電2小時就可以連續使用長達60天，簡單來說就是每2個月才需要充電一次，這與許多同類型的商品相比，其續航力明顯優秀不少。如果不想插上電源等待充電，另外還可以使用4節普通5號電池（即AA型電池）來廷長使用時間，放置電池之後，續航時間就可以維持約5個月之久。

總共有三款配色可選，包括是象牙白、雅黑及粉色，不同的顏色適合用來點綴不同裝修風格的家居，把它擺放在家中實屬一件令人賞心悅目的擺設品。那麼為什麼網民分享的照片裡面，他的垃圾桶上會印有可口可樂的Logo？其實，這只是商家贈送的貼紙而己，買家購買之後可以自行選擇要不要把Logo貼紙貼上，反正即便沒有貼紙，整體來看也非常搶眼。不過下單時記得在訂單備注一欄留言提醒商家附送貼紙喔！

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/05/06）

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