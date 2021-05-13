邊度買家電平？5月最新家電減價情報　$299電飯煲有齊8種煮食模式

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撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-05-13 18:31

都市人每天因為工作忙得不可開交，為了讓下班後的家務工作變得更輕鬆，節省下更多時間，我們總是不斷地在尋找各種方便好用的生活小家電。然而，目前市面上充斥著各大品牌，各式各樣的家庭電器層出不窮，讓人看得眼花撩亂，到底該如何從中選出最合適的呢？

隨著家電市場的迅速發展，如今大牌子不再是消費者的唯一選擇，平價的商品也可以帶來便利的使用體驗，成為我們日常生活的得力小助手。那麼哪裡可以買到平價且值得信賴的家電？

下文會來為大家盤點2021年4大值得買的小家電，並從功能、規格、CP值等方面去分析，務求幫大家快速找到價錢與功能兼優的好物，將錢花在刀口上。

▼ 2021四大抵買抵玩小家電推介 ▼

【1】智能多功能球釜電飯煲3L$299（原價$599）

電飯煲可以說是廚房裡面最常用的電器之一，畢竟米飯是大多數人的常吃主食，幾乎每頓飯都會用上電飯煲來煮飯。而擁有一台好的電飯煲不僅可以煮出美味的米飯，而且還可以製作不同料理，實行一機多用。

「HOME@dd 智能多功能球釜電飯煲」提供多達8種智能煮食模式，包括煮飯、煲粥、煲湯、煲仔飯、BB粥、蛋糕、乳酪、保溫，通通都可以一鍋包辦。

隨機更會附送將鍋內空間分隔的蒸盤，方便在煮飯時同時蒸煮另一道料理，讓你不用再守在爐前顧火，省下麻煩的料理步驟與時間，帶來便利的煮食體驗。

此電飯煲以不鏽鋼腰身外殼設計，簡約時尚，加上手提式設計，方便從廚房移動到客廳。內裡擁有3L大容量，可以煮6杯米，應付一家大小的胃口不成問題。

並且採用了導熱快、有效率的加厚鋁合金球釜內膽，使米飯受熱更均勻，一來能夠保証米飯粒粒分明，二來米飯的口感亦會更飽滿Q彈。

至於清潔保養方面，因為用上了防黏易潔塗層和可拆式的內蓋，所以非常容易清洗。

最值得一讚的是，它還有貼心的預約功能，只要提前放入食材並調節預約時間（0.5 - 24小時），電飯煲便會在預定的時間裡開始工作，當煮食完成後就會自動進入保溫模式，最長可保溫24小時。假如在上班出門前放入洗好的米並按下按鍵，回家後就可以立即品嚐到一鍋香噴噴的美味白飯。當然，你還可以預約煲粥、煲湯等不同料理，這對於忙碌的現代人來說，絕對是不可或缺的重點功能。

雖然市面上主打多功能的電飯煲多不勝數，但價錢普遍都不太便宜，相反「HOME@dd 智能多功能球釜電飯煲」不僅功能一應俱全，而且現時只售$299（原價$599），從CP值來看，的確值得把它列入採買清單之首位。

【2】Air O Dry 摺疊式熱力乾衣機$189 （原價$399）

雖然春季已過，但立夏之後，不但氣溫升高，雨量與雨日亦會明顯增多，連綿不斷的陰雨不但影響心情，最惱人的莫過於是衣服晾不乾，這不但阻礙地方，受潮的衣服還有可能滋生細菌和產生「噏味」。加上疫情關係，如今穿過出門的衣服都要馬上清洗，這個時侯，衣服晾不乾的問題就更加令人頭痛了。

相信許多人家裡都未必配備乾衣機，甚至是沒有多餘的空間去安裝。那麼碰上潮濕的雨季，又有沒有其它好辦法能夠加快衣物晾乾，並去除異味呢？其實，如今市面上除了傳統的乾衣機之外，還有特別為小户型家庭、蝸居家庭、租屋族而設的摺疊式的乾衣機。

這款「Air O Dry 摺疊式熱力乾衣機」在網上非常受歡迎，它獨特的折疊式設計，非常易於攜帶和收納，使用後可以把它對摺起來，而收納後的體積卻只有風褸般大小，相當迷你。更重要的是，乾衣機在工作時候，內部發熱溫度最高可達到65℃，基本上已脫水的衣物可於一小時內烘乾，高效率乾衣之餘，高溫還能一次過殺滅衣物上的細菌及致敏原，兼且去除異味。

由於採用的是靜態乾衣技術，故在乾衣過程之中，衣物不會滾動及攪扭，大大避免衣服出現打褶、起皺、受損等的情況。而烘乾後的衣物也會變軟軟的，穿著十分舒適。

至於操作過程也十分簡單，首先把摺疊式乾衣機完全展開，把掛衣用的支架放入裡面，然後就可以把需要烘乾的衣服通通掛在支架上，最後只要插上乾衣泵並調較定時時間（最長三小時）就可以放心乾衣了，中途不需要守在旁邊等待，只要時間一到就會自動停止運作。

【3】LOHAS - T8 智能迷你抽濕機$338（原價$488）

要對抗夏天雨季，除了配備摺疊式乾衣機，也是時候來準備抽濕機來應付家裡潮濕的環境了。然而，一般的家用抽濕機不但體積龐大，而且價錢動輒就好幾千元。如果想要慳錢又慳地方，那麼選用迷你抽濕機似乎就是相當理想的抽潮方法了。

「LOHAS - T8 智能迷你抽濕機」的售價可能只是一般家用抽濕機的十分之一，加上超級迷你的體積，擺放在狹小的空間也不成問題，譬如是衣櫃、鞋櫃等，特別容易收納。

透過半導體冷抽濕技術把吸入的濕氣冷卻，毋須使用壓縮泵及化學劑，加上23瓦低耗電量，比起一般的抽濕機更加環保慳電。

機頂上設有輕觸式電子觸摸按鍵，加上連續抽濕功能，操作只需透過一個按鈕，特別簡單。而操作時，全程35db靜音處理，不怕打擾到自己或家人休息，水滿後更會即時自動停機。

至於水箱就擁有700毫升容量，假如在30度室温和80%相對濕度之環境下運作，每日抽濕量可達300毫升，其吸濕效果不容小覷，這亦比坊間許多同類商品更加優異。適合在一般書房、卧室、儲物間、嬰兒房內使用。

【4】LOHAS V10無線超輕便吸塵機 送HARROW HT-AF1200空氣炸鍋$948（原價$1588）

為了令打掃一事變得更省時省力，如今不少家庭都會入手無線吸塵機，它與有線又笨重的傳統吸塵機相比，無線且輕巧的設計，自然更方便使用和收納，就連清潔效果也都不容小覷，大至地面、桌面，小至沙發底、櫥櫃隙縫，任何一個角落都能輕易觸及，使全屋清潔再無死角，帶來截然不同的清潔體驗與效果，也難怪會成為目前最受歡迎的家庭電器之一。

不過，大牌子的無線吸塵機動輒二、三千元起跳，假如預算有限，不妨可以考慮今次推介的「LOHAS V10無線超輕便吸塵機」，除了定價經濟實惠，買機還可獲贈HARROW HT-AF1200空氣炸鍋一台，相當於用一件的價錢換取二件家電，的確非常划算。

當然，LOHAS V10無線超輕便吸塵機的功能亦面面俱到。首先，機身內置了高達80,000轉的強勁馬達，吸力足足有14,000Pa，配合精鋼濾網與Hepa濾芯的雙重過濾，不論是日常清潔地面浮層，抑或深層清除塵蟎及大顆粒雜物也不成問題。

重點是，這款吸塵機還可以一機兩用，只要把組件拆卸出來，即可變成手持式的迷你吸塵機，加上只有850g的重量（連地刷）及30分鐘的持久續航時間，家用以外亦適合作車廂清潔，方便清理平日難清潔縫隙的位置。

附送的掛架讓你可以把吸塵機懸掛收納，利用無痕膠貼就能在光溫牆身或平面上安裝，毋須「揼釘」鑽孔，不怕弄壞牆面。

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/05/13）

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