【2021最新】小米必買推薦榜行榜+5月優惠　有一款開賣59秒即售罄

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撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-05-20 17:35

差不多的產品，國牌「小米」總比其它品牌便宜一半，而除了平價之外，還不缺高端的技術和智能元素，加上簡潔俐落的產品設計，讓小米在短時間內便收獲了一大批忠實「米粉」，亦改變了不少人對國貨的固有刻板印象。

近幾年來，小米更積極發展各式各樣的家庭電器，大至無線吸塵機、空氣淨化器，小至風筒、電水壺，甚至連採耳棒都一應俱全。那麼你知道小米有哪些產品最值得買嗎？下文馬上來幫大家介紹，並會附上5月最新網購優惠情報，如對小米感興趣的話，不妨把握是次機會，你將可以更划算、更優惠的價錢入手！

▼ TOP 4 必買小米家用產品 + 減價優惠情報 ▼

【1】小米米家直流變頻落地扇2特價$599（原價$799）：100檔風速調節、智能遙距控制！

近來香港天氣越漸炎熱，氣溫時不時就飆至30℃+，想要迅速地為身體降溫，除了開冷氣之外，風扇也是不可或缺的消暑裝備。而在綜合外觀、智能、風力、音量及價格各方面的考量後，編輯發現小米旗下的「米家直流變頻落地扇2」在方方面都有出色的表現，非常值得入手！

這款風扇的外型雖然與一般風扇相差無幾，但在功能和使用體驗上卻有許多突破性的地方，特別是其遙距控制功能，只要把風扇與米家App連接起來，用家便能透過手機隨時控制風扇，包括風扇的開關、風力、時間、吹風角度，以及關乎安全的「兒童鎖」功能，尤其適合一旦躺在床上、沙發上，就再也不願動的懶人用家。這也正正是傳統風扇不可能具備的智能元素。

至於風力方面，小米採用了與別不同的「7＋5 雙層扇葉」設計及直流變頻電機，保証能夠均勻密集的切割氣流，並以恆定的轉速平穩送風，使送出的風量充足之餘，同時高度還原真實的自然風，哪怕其風直接吹往臉部，感覺依然輕柔舒適，不怕吹久了會頭痛不適。關鍵是，小米提供100 檔細膩風速調節，不論任何天氣，都能按需要調節到最舒適的風力。

而開啟擺頭功能之後，風扇可左右搖頭到140度範圍，用家還可以手動調節俯仰角度，方便隨時調整小角度集中送風，或者擴大角度循環室內空氣。加上長達14米的超遠送風距離，要是搭配冷氣使用，便可以均勻的將冷氣分散到房間每個角落，快速地為環境降溫。

值得一讚的是，運行期間全程自動降噪，噪音更低至僅僅30.2分貝，這音量相當於鄉村的夜晚環境，所以即便要在睡眠時使用，也不怕會打擾休息。

這款風扇亦沿用了小米一直以來的設計風格，其簡約大方的外觀特別符合現代人的審美觀，純白色的造型也能搭配不同裝修風格的家居。另外，通過支撐桿上的一鍵拆卸按鈕，輕鬆即可實現枱、地兩用。

【2】小米米家無線吸塵器 G10特價$1549（原價$1899）：媲美Dyson之頂級配置，拖地吸塵皆可行！

無線吸塵機比傳統吸塵機更方便易用，但其價格也讓不少人望而卻步。儘管近年來已有不少品牌陸續推出平價吸塵機，但其續航力、吸力依然無法與大牌比擬。而小米旗下的「米家無線吸塵器 G10」卻恰好相反，以千多元的售價帶來了八種功能及多款吸頭，包括150AW 吸入功率、65分鐘特長續航力、吸拖一體系統等等，徹底打破了「便宜沒好貨，好貨不便宜」的定律，性價比可說是相當之高！

這款G10吸塵機中屬於小米的旗艦級型號，採用了全新升級摩打，每分鐘12.5萬轉速的高速電機可帶來 150AW超強吸力，亦即是約25,000Pa的吸力數值，即使要與Dyson V10相比，亦是有過之而無不及，能夠徹底並快速清潔地上髒污，帶來前所未有的吸塵體驗。

不止擁有媲美Dyson的澎湃吸力，小米更針對無線吸塵機向來電量不足的通病，作出了重點改進。G10提供了長達65分鐘的續航力，還新增了可拆卸式電池設計，換言之假如電力不足，只要換上電池即可連續使用，毋須花額外時間等待充電。不論是要應付大掃除，抑或大面積的清潔亦不成問題，再也不用為電池焦慮。

針對可替換式的電池設計，吸塵機特別配備了掛壁式充電掛架，可同時給兩塊電池充電之餘，亦方便把吸塵機妥善地收納整理。

另外，G10還採用了比行業更高標準的12錐氣旋分離，能夠先分離掉空氣中直徑較小的顆粒物，降低進入HEPA濾芯的灰塵量，使濾芯使用壽命得以廷長；其後再透過五重過濾系統，過濾微小至0.3μm的微塵，從而排出潔淨空氣，拒絕二次污染。而過濾組件亦可透過水洗清潔，無需頻繁更換濾芯。

G10不光可以吸塵，還具備掃拖一體功能，可以做到「吸塵 + 拖地」同步進行，事關G10配備了磁吸式水箱及平板拖，用家可以先用吸頭吸走地面塵埃髒污，再來透過平板拖完成二次清潔，確保地面不留下任何污垢，讓清潔工作更事半功倍。

作為旗艦級的吸塵機，G10採用了視覺化的操作系統，機頂更配備TFT彩色螢幕，使用時可清晰查看模式、電量等清潔信息。

除了要考慮吸塵機的性能外，配件也不容輕視，畢竟吸頭配件數量越多，吸塵時的靈活性便越高。而G10除了主吸頭之外，更附有電動迷你刷、縫隙吸頭及二合一毛刷共四種刷頭，方便用家根據不同的場景與地板材質更換吸頭，也可以由直立式切換至手提模式使用，應用範圍相當廣泛，這對於大面積的家居，以及迷你蝸居來說都是不錯的選擇。

【3】小米米家空氣淨化器 3C特價$859（原價$1299）：各方面性能完勝大牌子，高CP值之選！

除了無線吸塵機，小米旗下的空氣淨化器亦是近年來話題極高的熱門產品，事關早前就有報告研究過市面上的空氣清新機，而小米空氣淨化器2S就在除煙霧、塵埃、花粉表現、能源效率及寧靜程度各表現上取得較優異的成績，其過濾表現更比知名大牌子為佳，但價格卻便宜得多，是名乎其實的價錢與性能兼優。

而「米家空氣淨化器3C」就是繼此之後新推出的改良型號，在結構上進行了重新設計及改善，令效能再度提高。適用面積為28至40平，特別適合放置於睡房或小空間使用。

空氣淨化器3C配有高精度激光顆粒物傳感器，使用時除了可透過米家APP即時測量室內的空氣質量，高精度的感應器亦可把非常輕微的污染一一檢測出來，並在自動模式中根據當前的空氣質量自動調節過濾速度。

除了透過App了解家中空氣質素，機身本身亦配備了OLED觸控顯示屏，可清晰顯示空氣質量等數據，並以三色燈光告知用家室內空氣是否潔淨，還是已中度污染、高度污染。

當空氣淨化器檢查到室內有空氣污染，便會透過三層淨化及HEPA過濾器濾除99.99%的顆粒、細菌、敏感源及其他有害氣體，同時吸收異味，並360度排出潔淨空氣。

【4】小米AIoT 路由器 AX3600特價$699（原價$1590）：小米首款Wi-Fi 6路由器，速度快又穩定，穿牆能力極強！

去年WiFi 6在市場上開始普及，越來越多電子產品都支援WiFi 6，於是各大廠商也紛紛推陳出新，在路由器的設計與配置上不斷鑽研，務求趕上5G時代的大趨勢，而小米正正就是其中的佼佼者。

小米於去年發佈了首款支持WiFi 6的路由器 —「小米AIoT 路由器 AX3600」，剛在官網正式上架時，便創下59秒內火速售罄10萬台的佳績。之所以如此厲害，不光是因為它的強大配置與性能，更重要的是，對比起市面上其它支持WiFi 6的路由器，大部份的售價無一不過千元，甚至二、三千元；反觀AX3600目前卻只售$699（原價$1590），性價比的確十分之高！而AX3600的出現，亦為小米智能家居互聯平台提供了硬件保障，兼且大大提升了消費者的網絡及智能家居體驗。

AX3600最大優勢之處在於其穩定性，不管是在傳輸速率、信號覆蓋和數據延遲方面，都相比上一代WiFi 5有著很大的提升。尤其是在多終端設備同時連接的情況之下，WiFi 6 路由器可以顯著地減少終端設備的網絡延遲和卡頓情況。

之所以如此厲害，關鍵在於AX3600的強大配置。AX3600搭載了⾼通6核企業級專業芯⽚，其數據處理能⼒遠超於其他路由器廠商同速率規格的芯⽚，再加上雙核網絡加速引擎雙管齊下，網絡流量處理速度自然獲得大幅提升，讓整個系統運行的效率更高，即使是長時間工作亦能保持穩定。

眾所周之，小至一道門、大至一幅主力牆，都有可能會減弱WiFi的訊號，所以路由器的覆蓋範圍絕對是選購時的關鍵考量之一。

而AX3600的信號覆蓋範圍就超乎想象的廣，號稱可以覆蓋兩個足球場，全因為AX3600提供了2.4GHz、5GHz兩個頻段，分別都搭載了6根高性能外置信號放大器，這能夠有效地增強信號發射功率，使得路由器發射的信號傳輸更遠、覆蓋更廣、穿牆更強，甚至可以接收到更遠、更微弱的信號，從而輕鬆消滅家中任何信號死角。

另外，雙頻並發下的無線速率更高達2976Mbps，這表現相較上一代WiFi 5更提升了足足155%之多，無論是看高清視頻抑或玩大型網游亦不成問題。

AX3600還能穩定地同時連接多達248台設備，事關它內置了512MB大內存，再配合傳統路由器沒有的OFDMA + MU - MIMO技術，大大減低了多裝置於傳輸數據時輪候的時間，使得每台設備都不會因為其它設備而拖慢了上下載速度，確保上網時的流暢度。所以，假如你家中有多部需要連網的智能家電及裝置，那麼相信AX3600會是最理想的選擇。

新購買的智能家居產品如果需要加入智能網絡的話，一般的做法都是先查找連接設備，再輸入路由器密碼來作綁定；然而AX3600的做法相對上就簡單得多，只要打開米家App，即可⾃動發現身邊未初始化的小米智能設備，從而進行一鍵連接配置。有了這項功能，以後連接智能設備也是輕而易舉之事，反正一鍵就能輕鬆入網，非常方便快捷。

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/05/20）

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