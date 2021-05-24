淘寶｜一件收納神器解決80%儲物難題 網民靠它裝飾蝸居變示範單位

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撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-05-24 18:34

家居裝修的一大難題，相信也莫過於怎樣規劃收納空間。要是想收納大型物件，不少人會採用地台和油壓床來增加隱藏的儲物位置；要是想收納廚房和浴室用品，近年亦有不少實用又慳位的置物架誕生，至於收納衣物，就簡單得多了，只要添置衣櫃和收納箱子便可。但假如想收納一些難以分類小物，譬如雨傘、鑰匙、小擺設、電蚊拍、帽子、雜誌報紙……又該怎麼做呢？即使找到位置安放它們，但家裏還是看起來亂七八糟，東西無論怎麼收納和擺放，都總是不夠好看整齊嗎？

不論是新居裝修、改造家居，還是單純想為家中騰出更多儲物空間，傳統收納方法往往只會強調把東西隱於無形，以創造出更寬敞的視覺空間。雖然是妥善收納了，但卻不一定能夠把同時兼顧美感。假如想讓家裏看起來整潔而又不失風格，近年就非常流行一種「展示型」的收納方式，只要靠著一塊板子，就能夠把收納難題解決得漂漂亮亮，而這塊板子就是——「洞洞板」。

「洞洞版」顧名思義就是一塊釘有孔洞的板子，它的設計可以讓用家透過掛勾或者木栓來塞住洞口，把雜物直接掛起來，收納的同時還兼具展示功能。

(淘寶圖片)

相比起傳統的隱藏式收納，「洞洞版」除了可充分利用垂直空白的牆面，節省更多的家居空間，同時還可以靈活組合出多種使用方法，透過在不同位置塞上木栓，配合不同的配件，來打造獨一無二的收納與裝飾空間。

(Pinterest圖片)

使用方法靈活 任何空間都能使用！

把「洞洞版」安裝在玄關：收納零碎小物，譬如鑰匙、銀包、配飾、口罩、濕紙巾、傘子等等，讓玄關位置不再雜亂，同時方便出門時拿取。

(小紅書圖片)

把「洞洞版」安裝在廚房：將所有調味料、鍋鏟、瓶瓶罐罐一概收納，節省檯面空間，讓備菜做飯更方便。

把「洞洞版」安裝在書房：收納文具，展示明信片和小擺設，為生間增添個人風格和趣味。

把「洞洞版」安裝在浴室：既可掛上毛巾，亦可用來放置風筒、直髮夾、牙刷杯子、護膚品等雜七雜八的東西。

(Pinterest圖片)

把「洞洞版」安裝在雜物房：以懸掛方式收納各種清潔工具、吸塵機、吸塵機吸頭，不費地面空間，便於拿取，同時讓空間看來起更整齊。

(小紅書圖片)

把「洞洞版」安裝在衣櫃內：利用櫃門背後的空間收納首飾、手袋、帽子等難以摺疊的服飾配件，不怕弄皺之餘，看起來更獨具風格。

(Pinterest圖片)

網民推薦淘寶洞洞板 款式多、配件多、風格百搭

看完示範以後也想為家中添置「洞洞板」嗎？「洞洞板」雖然是一種非常百搭的裝飾收納工具，但市面上有出售相關款式的地方卻不多，除了宜家傢俬之外，最近就有網民在Facebook群組分享自己在淘寶上購買的洞洞板，經過收納以後，桌上空間是肉眼可見的整齊，難怪吸引大批網民跪求購買連結。

(Facebook群姐「淘寶開心Share」圖片)

不論是「洞洞板」本身，還是相關配件，淘寶上的款式、尺寸及材質選擇確實是豐富得多。假如糾結不知選哪款才好，配搭哪些配件，不妨根據家中的風格，於淘寶購買現成的套裝。

簡潔白色設計、任何風格都百搭：「北歐原素」免打孔家用洞洞板

淘寶銷量居於首位的洞洞板，採用了白色作為主色，簡潔的設計能夠讓洞洞板融入各種家居風格之中，不管是掛於白牆、磁磚或大理石壁面上都不會顯得突兀。

這款洞洞板以環保塑料板製作，除了有不懼油煙髒污的優點，同時亦便於清潔，即使安裝在廚房亦不怕藏污納垢。

除了有配搭好的套裝，店舖亦提供了多款相關配件以供選擇，包括不同尺寸大小的掛勾、掛籃、擱板、儲物袋、工具架、夾子、彈力繩，以及花盤。

撞色設計打造強烈的視覺效果、增添設計感：「格置」免打孔家用洞洞板

收納之外，假如想利用洞洞板來改變房間風格，展示個人珍藏，淘寶上這款採用撞色設計的洞洞板亦頗一眾用家歡迎。

洞洞板的底板採用無油漆、無膠水、無甲醛的ABS樹脂物料製作，無講強度，還是韌性都相對較佳，耐磨又防刮，要長久使用絕對不成問題。

洞洞板以黑色作為底色，再配上鮮艷的收納配件，以鮮明對比的效果打造出強烈的視覺風格，乍看之下又有點像樂高積木，趣味性十足。

配件的款式同樣是這款洞洞板的特色之一，除了層板、收納筒、掛勾、彈力繩、手機架等基本配件以外，亦可額外選購「像素片」作為裝飾。

它的概念就如同樂高積木一樣，讓大家可以在洞洞板上拼出自己喜歡的圖案。

「像素片」共有25款顏色可選，色彩飽和度高、鮮艷奪目，配合其他顏色的配件，不單可以打造出具有強烈個人風格的收納牆，更可作為小朋友的玩具，讓他們動動手，發揮創意。

松木物料製成、風格溫潤自然：「西拾家居」實木洞洞板

假如要數最受歡迎的洞洞板，那麼就不得不提以實木打造而成的網紅經典款式。這款洞洞板以松木製成，每塊板子的紋理和色澤皆不盡相同。木頭的溫潤感，能夠讓為家居呈現出溫暖而和諧的視覺效果，特別適合安裝於客廳、小朋友房間等地點。

與其他款式不同的是，其他洞洞板大多會採用固定的孔徑，但這款卻使用了大孔配小孔的設計，佈局疏密交錯，營造出一種錯落有致的美感。

在收納以外，實木製成的洞洞板單從外表看起來就像是一件漂亮的擺設，從此擺脫不美觀的牆面。

淘寶購買洞洞板須知 承載重量、安裝方法要注意

雖然洞洞板帶有裝飾的功能，但它畢竟是一種用來收納的工具，假如需要盛載重物，那麼在材質選擇及安裝方法上便要特別注意。

洞洞板的材質大致可分為木製、金屬製、樹脂製三款，其中承重力最強的是金屬製款式，它的承載重量在一般情況下可達15Kg或以上，其次是木製款式，可承重約15kg，而樹脂製款式的可承重量則為5Kg。

而以上提及的「一般情況」，主要需視乎牆壁類型及安裝方式而定。淘寶的洞洞板大多會提供「免打孔」及「打孔」兩種安裝方式供買家選擇。以「打孔」方式安裝的洞洞板會較為牢固，承重力較「免打孔」安裝的洞洞板更強而有力。

而「免打孔」安裝方式雖然較為方便，不需鑽牆就能安裝，但就需要特別注意牆壁類型，事關「免打孔」安裝的洞洞板一般來都是採用螺絲貼把板子和牆壁黏合起來，而石膏板牆壁、貼有牆紙的牆壁、輕質磚牆壁因為材質關係，都不適合使用「免打孔」安裝方式。如不確定哪安裝方式才適合家中牆壁，建議先詢問賣家，再下單購買。

按圖看更多洞洞板使用範例：

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/05/21)

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