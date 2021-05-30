電器陳列品 | 劈價勁減 2折起購入Harrow等熱門電器 為你慳到盡！

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撰文： 孫小水 最後更新日期： 2021-05-30 17:00

最近，網購平台《01mall》推出電器陳列品開倉大優惠，多款Harrow和Lohas熱門家電，例如空氣炸鍋、空氣清新機、吸塵機、無葉風扇等等，低至2折！立即低價把心儀的電器帶回家，數量有限，心動不如行動！

👇👇 8件劈價電器產品推介 👇👇

1.Lohas QT5 無葉靜音渦輪風扇 白色優惠價$599（原價$1198 ）

利用新式技術，扇葉被隱藏在底座內，藉著氣孔吸入周圍的空氣，再透過氣環裡的小出風孔噴出氣流。無扇葉風扇安全性相較傳統風扇高，更適合有幼童及寵物的家庭使用。

左右自動搖頭送風，上下手動調節角度。

採用「渦輪增壓科技」，結合獨特的風道設計，令風量比普通風扇強７倍，運轉時的風速更可長達 8米。

8米遠程控制，無需動身調節風扇，十分方便。

2.Lohas Airfresh AF8 高效負離子空氣清新機 黑色優惠價$188（原價$588 ）

同步使用三項高科技技術運行:

其一，採用渦輪式立體風機及垂直風道設計，風量大，淨化器效率更高。渦輪風機配合垂直風道動力系統，主動將室內污染物送至濾芯處。

其二，HEPA 13級復合濾芯，三層高效過濾，逐步對污染源氧化、分解、滅殺。

其三，800萬負離子，有效將攜帶負離子的新鮮空氣釋放到室內空間除螨殺菌。

3.Lohas 無線隨手吸 V10 Turbo 超輕便吸塵機優惠價$499（原價$1588 ）

使用方便及易於收放，更能分拆使用。可以輕鬆應用於家中不同角落和位置，機頭設有LED燈照明，任何灰塵、毛髮、碎屑看得一清二楚。用家可根據需要更換伸縮圓刷或伸縮扁吸配件，方便打掃牆角、窗邊、梳化、汔車內龐等難清理的位置。

提供高低兩檔吸力，將電動地刷打掃效率提昇達30%，無論是用於木地板、磁磚或地毯都一樣吸到一塵不染。配合精鋼濾網和Hepa濾芯雙重過濾，能有效分離0.3微米的毛髮，灰塵，蟎蟲及細菌高達99%，杜絕一切過敏源頭，讓清潔工作做得更徹底。

4.Harrow HARROW HT-RRS38腸粉電蒸鍋 灰+米黃色優惠價$249（原價$798 ）

Harrow腸粉電蒸鍋，顧名思義，可以製作腸粉，但也不止於此。它提供雙層同蒸，可同時製作腸粉、點心和雜糧，更可以蒸煮餸菜。

值得一讚的是，它設有24小時預約烹調功能和長達60分鐘的保溫功能，下廚毋須守在爐前顧火，時刻緊盯。

隨機附有22x22cm加大方形蒸盤，可以容納8寸方碟或圓碟。

5.Harrow 二合一火烤兩用鍋優惠價$229（原價$498）

採用雙烤盤設計，左邊火鍋，右邊燒烤，一次過滿足兩大慾望。

擁有1200W特大火力，採用大功率導熱管，發熱快並均勻。加上左右盤獨立控溫，可以分區加熱和調節火力，互不干擾。內配備智能恆溫調控功能，能夠精準控溫，不怕火力時大時弱，能夠保留肉質鮮嫩口感，燒烤時也不怕再手忙腳亂。這款電熱鍋使用了優質的防黏底塗層，可以減省用油量，減少煮食時產生的油煙，而且食物亦不易黏底，容易清潔。

6.Harrow 天然殺菌除臭水製造器 SDW-22優惠價$219（原價$1298）

把生活水（自來水等）通過電解過程製作，又安全又強力的消毒、祛臭、氧化生物水。

利用自來水裡面徐綠活性化成氯離子。活性化成氯離子破壞細菌的細胞膜，出現滲透現象，通過滲透現象細菌會膨脹起來。通過這個原理，Harrow電解水機生成的電解水有效的殺死99.9%的普通細菌與大腸菌等害菌。

使用食用鹽和自來水，電解10分鐘即成次氯酸消毒液。而使用有效期約3天，時間久了效果逐漸降低，再還原於水。

7.Harrow - HT-AF18 復刻版空氣炸鍋3L 橘子色優惠價$299（原價$938）

3升大容量，擁有1350W和9片螺旋楓葉，能調溫80-200度，加熱迅速，熱力均勻。更設有自動斷電保護裝置，隨時抽取都安心，放回即加熱運作。

健康無油煮食，可烤薯條、雞翅、烘炸各種扒等小食。

8.Harrow 三合一UV除蟎吸塵機（加送2個HEPA濾芯）優惠價$229（原價$520）

Harrow三合一UV除蟎吸塵機採用UV-C紫外線燈管，能消滅螨蟲、真菌孢子及細菌。配合旋風式吸力設計，再加上每分鐘4000次高頻拍打，高效吸走塵螨、螨蟲、真菌孢子及細菌。

無塵袋Hepa濾芯, 能過濾0.3微米的細菌微塵高達99%。

是次優惠每款電器限量30台，搶完截止。

如欲購買及查看詳情可點擊上面「立即購買」按鈕前往頁面。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/05/25）

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