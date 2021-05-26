淘寶｜網民開箱淘寶窗簾平靚正 3間高質素窗簾店推介 附訂做教學

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撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-05-26 18:40

一天之中最讓人期待的時刻，想必就是忙碌了一整天，然後回到自己的安樂窩好好休息。「家」對我們的重要性不言而喻，但是當居住時間久了，裝潢都難免會變得過時和殘舊，心血來潮想翻新及美化家居，但又擔心要大費金錢、大興土木全屋裝修嗎？其實想為家中帶來煥然一新的感覺，也不必大刀闊斧改動家居佈局，試試從家中的「靈魂之窗」入手，用最簡單的方法為舊居帶來耳目一新的感覺。

每天打開家門，一映入眼簾的，除了牆面之外就是窗戶，一款合適的窗簾，不僅可以為家中遮陽擋雨，更能提升家居裝潢的質感，起到畫龍點睛的作用。不過有裝修經驗的想必都知道，在香港無論是購買還是訂做窗簾都絕不便宜，單是購買一幅窗簾，平則也要數百元起跳，還要請師傳上門安裝，算上裝工費後，最後結帳也隨時索價幾千甚至上萬元。

亦因如此，近年有不少港人也轉戰淘寶購買窗簾，皆因淘寶不僅價錢合理，而且款式和布料選擇亦多，不少網民更於Facebook群組推薦在淘寶購買的窗簾，直指比想像中質素更佳，而且價錢便宜，令人甚有驚喜。

要在淘寶訂造窗簾，不少人會擔心過程麻煩、與賣家溝通不良、甚至貨不對辦、以致最後落得中伏下場。其實現時有不少淘寶窗簾店都是主攻窗簾訂製，賣家也相當有經驗，一般來說只要選好款式後，然後把準確的尺寸告訴店家就可以了。假如對窗簾款式、量度尺寸不太了解，不妨先參考以下4點注意事項。

【1】窗簾安裝方式

懸掛窗簾一般有兩種方式：窗簾杆和路軌。窗簾杆較適合用來懸掛輕薄的窗簾，無論安裝和拆卸都較為簡單，而且明杆亦帶有裝飾的作用，購買時可注意詢問賣家價錢是否包含掛勾等配件。而路軌式窗簾則是香港家居中較常見的窗簾安裝方式，它承重力比窗簾杆更強，可懸掛較重的窗簾，拉動時也更為順滑，但安裝費用可能會比起窗簾杆昂貴。假如打算自行安裝窗簾，購買時需要留意家中窗戶款式、是否有空位預留空間裝設隱形軌道等，當然，你亦可直接告知店家想要的效果，讓他直接推薦。

【2】窗簾尺寸

測量尺寸最好的方法是量度窗簾桿或軌道的的長度，以及窗簾桿或軌道尾端至窗台或地面的高度。如果尚未安裝窗簾桿或軌道，可以量度窗框的寬度及高度，如要落地窗簾的效果，就可以量度整面牆的寬度和高度。

【3】褶皺倍數

挑選窗簾時，不是窗戶有多寬就選同樣寬度的窗簾，還需要將褶皺考慮在內。你可以先把窗戶的準確尺寸告訴店家，再根據你的個人喜好，與店家商討你需要幾多倍褶皺，褶皺倍數越多，價格亦越高，因為需要用到的布料越多。而褶皺倍數越多，窗簾的立體感越強，但不代表越立體就越美觀，還需要視乎窗戶的尺寸而定，一般褶皺倍數會在1.5倍至2倍之間。所以，窗簾布的實際尺寸會大過於窗戶的寬度。

【4】窗簾樣式

告訴店家你需要的窗簾樣式，如「單開」、「雙開」等。

除了以上的小撇步，窗簾最重要的當然是選物料和造工。淘寶的窗簾款式繁多，價格不一，太便宜的擔心物料差劣，貨不對辦，太昂貴又不值得在淘寶購買，不知如何選擇，以下就來為大家介紹3間獲不少網民推薦的淘寶窗簾店，價錢合理之餘，質素亦有一家保證。

大量網民及博主推介、最平¥ 28.8起：穀米家居旗艦店

穀米家居旗艦店是近年在淘寶上窗簾銷售量數一數二的店舖，它們出品的窗簾亦曾經獲不少香港網民推介及開箱分享。穀米的窗簾款式主要走簡約溫柔的風格，既有網民熱捧的「星空窗簾」、亦有款式獨特的「蕾絲窗簾」，同時亦不乏功能性強的遮光款式，不論家中是走北歐風格、可愛公主風格、還是簡約大氣風格，也能夠在這間店找到適合你的窗簾款式，搭配起來也非常融合。

這款「縷空星星遮光窗簾」不僅是穀米和淘寶上的熱賣窗簾，亦是近年風靡網絡的網紅款式，有不少家居博主，甚至是香港網民都曾經分享過這款窗簾，指效果確實不錯。

為什麼如此受歡迎？事關這款窗簾並非只是單純印有星星圖案，而是它的底布上設有大大小小的星星縷空形狀，在早上日照時份，光線會透過縷空位置照射進屋內，化成一顆顆璀璨閃爍的星星，宛如一片星空，既夢幻又唯美。

而窗簾布上亦附有一層密褶蓬鬆的蕾絲網紗，當兩者結合後，便顯得溫柔又優雅，為家中打造出粉而不膩的溫暖氛圍，不論是用於客廳或睡房也相當得體大方。

「縷空星星遮光窗簾」除了有能夠突顯閃爍效果的深色窗簾組合，同時亦有多款夢幻配色可選，無論是哪種家居風格都能夠配合得來。

假如窗簾是裝設於睡房，那麼除了要講求美觀，當然亦要兼具遮光擋熱的功能。穀米家居旗艦店提供了多款全遮光窗簾，遮光性達99.9%，對於必須要在完全漆黑的環境下才能入睡的人士來說，也是不錯的選擇。

全遮光窗簾採用了三倍高密度黑絲物料，並以五層加厚工序製作。第一層是「高精密納米層」，中央是「黑絲遮光層」，而底層則是「高精密敷底」，並同時以兩層「石墨高分子吸音層」包裹著「黑絲遮光層」，在遮光以外，亦能夠擋熱、防紫外線，和隔去街外的部份噪音，有助改善睡眠質素。

穀米家居旗艦店的窗簾最平由¥ 28.8元起，即使要為全屋訂製窗簾，加上加工費後也不過數百元，絕對比坊間實體店便宜不少。

連續5年天貓銷量第一、窗簾紗簾一應俱全：gafuhome家居旗艦店

gafuhome家居旗艦店已經連續5年奪得天貓窗簾類目第一，店內的窗簾種類齊全繁多，不論是純色百搭款、設計獨特的個性款、法式復古風格，還是走日系風格的文青風紗簾都統統齊備。gafuhome偶然亦會與品牌推出一些聯名款式，譬如梵高系列、莫奈系列、博物館系列等，款式之獨特絕對讓人眼前一亮。

店內最受歡迎的純色窗簾皆採用高密度的遮光物料製作，每克的重量達2.025g，布料相當厚實，在遮光的同時亦可隔熱和隔去紫外線。而湊近布料細看，會發現窗簾的紋理並非一般的格紋，而是採用了橫豎交錯的織法，令布料看上去更具質感。

而在用色上，gafuhome的窗簾一律採用低飽和度的色調，顏色低調大方、歷久彌新，除了能夠融入各種家居風格之中，亦非常耐看。

在百搭的純色窗簾以外，還有這一款與荷蘭梵高博物館合作的「梵高全畫幅系列」

把多款梵高畫作化成窗簾，透過高清數碼印花工藝，來呈現出油畫色彩及細節，掛上後頓時讓家居充滿藝術感。

每幅窗簾都是採用高品質絲絨物料製作，角落處皆帶有梵高正版授權的刺繡商標。這款物料由於不帶遮光功能，除了適合在客廳使用，亦可當成門簾，為家居增添藝術感。

gafuhome的窗簾雖然不是淘寶上最便宜的選擇，但它們每幅窗簾布都會經過十二道工序製作，全程需時五至十五天，在品質上絕對有保證。

輕薄簡約風紗簾、營造豐富的光影層次：簾花記

日系原木風、清新北歐風是近年非常流行的家居風格，假如你家是走這一種路線，那麼你就不能不為家中配上輕薄的紗簾，來營造出溫暖柔和的感覺。

淘寶上的簾花記雖然有不少遮光款窗簾供大家選擇，但編輯認為店內的紗簾比起基本款是更值得推薦。

紗簾款式繁多，既有適合放於客廳，簡約大氣的款式：

亦有設計和配色充滿童趣，繡上繽紛圖案的紗簾：

把透而不明的紗簾，與遮光窗簾的雙層配搭使用，既可保護屋主的私隱，亦可巧妙地控制採光，營造出舒適的家居氛圍。

值得購買的窗簾款式當然不止於此，還有更多等待你自己發掘！如有意購買可按藍色連結，或以上「立即購買」按鈕前往產品頁面，再與店家溝通，告知你所需的窗簾款式、尺吋和特別要求，以經濟實惠的價錢訂製合你心意的窗簾。

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/01/05)

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