產後冇奶、塞奶找催乳師有用嗎？2021香港催乳服務推介+收費資訊

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撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-05-31 18:55

母乳餵養好，還是人工餵養好？即使問遍100位媽媽，相信她們都會答你「母乳餵養」最好。畢竟，母乳一直都是公認的嬰兒最佳營養來源，其營養價值是其它食物無可比擬的。就連世界衛生組織、美國兒科學會都建議媽媽，在嬰兒出生後的首6個月內應給予全母乳餵養。

既然母乳的好處眾所周之，那為什麼有些媽媽始終還是放棄了母乳餵養？也許背後的原因有很多，不過相信大部位的媽媽都是敗給心有餘而力不足…

哺乳期母乳不足，怎麼辦好？

寶寶出生之後，一開始主要的食物就是奶水，至於產後能夠給寶寶餵多少奶水，往往都是媽媽自己無法控制的。有許多媽媽都有奶水不足的困擾，於是乎便上網四處搜尋催乳偏方，也會開始吃許多催奶食療，什麼雞湯、魚湯、骨湯、豬蹄湯，各種營養湯水層出不窮。

可最無奈的是，好不容易下奶了卻發現乳汁淤積、乳腺阻塞，令乳房變熱、變重，出現疼痛感，有時甚至還硬得像石頭一樣。即使媽媽能夠強忍脹痛，但奶水怎樣擠也擠不出來，連寶寶也難吸到母乳。看著餓得哇哇大哭的寶寶，此時的心酸與焦慮也許只有媽媽自己才能體會得到。

怎麼催乳見效快？

目前催乳的方法有很多，除了飲食之外，還可以從按摩著手，雙管齊下便能發揮出最佳的催乳效果。而按摩催乳的原理是疏通局部毛細血管擴張，加快局部血氣運行，從而促進乳腺管通、柔軟乳頭乳暈、刺激泌乳反應，有利於乳汁的分泌和排出，讓寶寶能夠順利吃上充足的母乳，媽媽亦毋須飽受少乳、脹痛之苦。

之不過，這個方法要求非常專業，按摩時不僅要注意手法，還要注意力度。更何況很多媽媽對於催奶按摩都一竅不通，腦海中的疑問特別多，就譬如……

「催乳按摩很痛嗎？」

「如何按摩才能增加奶量？」

「催乳按摩需要多久進行一次？」

「按摩催乳同時還可以喝催乳湯嗎？」

諸如此類的問題多不勝數，你也不敢自己貿然冒險亂試嗎？其實，目前坊間催乳師這項職業越漸興起，他們的工作正正就是通過精油按摩、經絡穴位療法來進行催乳，幫助媽媽產後下奶之餘，亦有助預防、紓解及解決乳管閉塞所引致的乳腺炎。

找催乳師有用嗎？

專業的催乳師不光提供按摩療程，更會視乎不同媽媽的情況，進行的全方位專業支援，包括教導正確的哺乳姿勢和方法等，協助媽媽平穩渡過哺乳階段，解決脹痛、缺乳、少乳汁、乳腺阻塞、乳腺炎等種種問題。所以比起按摩師，他們更像是一名顧問，是能為媽媽排解疑難，並時刻關注媽媽哺乳期的人，而這正正就是催乳師的價值所在，也是如今催乳師越來越受歡迎的原因所在。

既然要尋求催乳師的協助，那麼一定要選擇專業且有資質的催乳師。因為乳房部位尤其敏感脆弱，如果任由非專業者胡亂揉捏，不僅無法達到理想的催乳效果，嚴重的甚至可能導致乳腺受傷，結果弄巧反拙。

那麼專業的催乳師去哪裡找？

找催乳師就如找陪月員一樣，口碑和信譽絕對會是媽媽們的首要考量。接下來馬上為大家搜羅香港口碑極好的催乳服務，給各位媽媽一個參考！

★ 擁有國際認証、超多媽媽推介：香港催乳中心

「香港催乳中心」為香港首間特別為母乳媽媽而設的催乳服務專門店，亦是首間及唯一一間取得ISO_9001催乳及產後護理國際級認證的機構。目前已成功為超過4000多位母乳媽媽服務，累積服務次數更超過25000次，客戶包括名媛明星及專業人士，如岑潔儀、張美妮、林芊妤、吳日言、符曉薇、單文柔等，服務層面之廣，其服務質素與經驗根本無庸置疑，可說是全港首屈一指的。

香港催乳中心團隊內的所有催乳師均已完成36小時由中醫教授的專業課程，並通過100小時的實習培訓，主要協助媽媽們掌握基本上奶概念，以獨立手法和合適力度進行通乳幫助分泌奶水，通常兩到三次就能見到效果。

值得一提的是，中心設有星級催乳服務，使用首創獨家聲頻催乳技術，只須一次便可改善乳腺炎。催乳師更會在產前中後期與媽媽保持緊密聯絡，提供合適的母乳餵哺知識、針對性的飲食建議，跟進復原進度以及提供情緒輔導。

對於坐月期間不便外出的個案，催乳師可提供上門支援，讓媽媽毋須東奔西走。除了教導正確的哺乳知識外，也會分析寶寶行為和餵食習慣。催乳師著重平衡母乳的生產和寶寶的需要，最終目的是以其專業知識，協助媽媽完成母乳餵哺，讓母乳之路變得更順暢。

▼香港催乳中心—— 催乳成功個案分享 ▼

【成功個案1】有乳頭閉塞的媽媽Erin，在進行了第一次的催乳療程後，經已大大改善了原本乳房脹痛、硬痛的情況，胸部亦回復軟身有彈性。催乳師更細心地教授她日常護理與飲食的知識，徹底跟塞奶問題講byebye！

（Facebook@香港催乳中心）

【成功個案2】人氣Youtuber Suki亦大讚香港催乳中心的服務相當專業，事關催乳師除了提供催乳療程，還會教她餵哺母乳的正確姿勢及推薦上奶湯水，期間亦定時定候跟進她的情況，非常貼心和周到。

【成功個案3】曾經歷過石頭胸困擾的媽媽，經過催乳按摩療程之後，不僅舒緩了疼痛不適，而且上奶變得順暢，由以往30ml一下子去到60ml，一日時間成功泵出8樽奶，效果十分顯著。

香港催乳中心的成功個案實在多不勝數，他們致力用心的服務，也難怪會如此受媽媽們的熱烈推介。你也想親身體驗催乳服務的效果？現在上網預訂更可享有低至53折的優惠，服務內容及收費詳情如下：

★ 香港催乳中心 ——「皇牌催乳服務」

收費：

門市服務：$580（原價$1080）

上門服務：$880（原價$1480）

技術：

透過母乳指導技巧，全面性幫助母乳媽媽尋找問題的根源，配合獨門手法為產婦進行針對性的服務，徹底解決上奶，塞奶，乳腺炎等問題。絕無藥物及電源性刺激，全人手自然療法。

效果：

－提升奶量 －手法輕柔，一般情況下不痛 －針對個案，使用相應手法 －指導根源問題 －2至3次已見效果

★ 香港催乳中心 ——「星級催乳服務」

收費：

門市服務：$1180（原價$1480）

上門服務：$1580（原價$1980）

技術：

獨家首創聲頻催乳技術，以水和愛的聲頻導入乳房深層組織，極速打散乳腺淤積位置，配合催乳師之專業手法，達致無痛效果，與母乳媽媽身體連合，可舒緩產後情緒，帶來舒適的體驗。絕無藥物及電源性刺激，全人手自然療法。

效果：

－改善乳腺炎 －上奶增奶更快 －針對個案，使用相應手法 －母乳指導，找出根源問題 －無痛效果 －改善情緒 －一次已見效果

▼ 皇牌催乳服務 VS 星級催乳服務 ▼

想堅持母乳餵養寶寶？相信新手媽媽在過程中會遇到很多意想不到的困難，與其迷信偏方，貿然亂試，不如尋找專業人士的協助吧！

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/05/31）

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