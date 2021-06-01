邊度買Dyson平？6月無線吸塵機最新優惠情報　教你各種吸頭用法！

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撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-06-01 18:33

Dyson的產品向來以高科技、高性能、高顏值著稱，不論是風筒、無葉風扇、無線吸塵機，從設計到使用上都能給人耳目一新的感覺。去年，Dyson就再度利用前沿的科技為家電市場創造奇蹟，帶來了一款Dyson史上最輕盈、最小巧、最別緻的——Digital Slim 輕量無線吸塵機。

乍看之下，Digital Slim的外觀與早幾代的無線吸塵機差異不大，消費者依然能夠一眼看出這是Dyson的產品。但如果把它與早幾代的無線吸塵機比對一下，就會發現Digital Slim整體看上去明顯小巧了許多。

那麼經過輕量化設計的Digital Slim，到底還有什麼賣點及特色？實際使用效果如何？考慮入手前必睇以下7大重點，以及6月最新Dyson網購優惠情報！

★ Dyson史上最小巧、最輕盈：Dyson Digital Slim Fluffy Extra SV18 輕量無線吸塵機特價$3438（原價$4680）

【1】機身更輕巧，清潔更輕鬆

Dyson特別在體積及重量上重新改良，改良後的Digital Slim在手持模式下僅重1.5kg，搭配主吸頭後整機重量為1.9kg，這與前一代V11 系列相比，體積減少了 20%、重量減輕 30%，是Dyson目前最輕的一款無線吸塵機。

（圖片來源：什麼值得買）

大大縮小後的Digital Slim不但方便收納，女士單手都可以單手輕易舉起，這使得Digital Slim在清潔時更加靈活暢順，輕輕鬆鬆就能打掃房間任何死角，大大提升日常清潔效率，尤其適合女性用家及繁忙的上班族用家。

（圖片來源：小紅書）

【2】吸力不減，清潔力佳

Dyson在追求輕量化的同時，亦沒有犧牲其吸力效能。Digital Slim 用上與旗艦機V11同樣技術的Hyperdymium™ 摩打，能以高達120,000rpm的速度旋轉，並產生100瓦特吸力。加上新核心設計——11個渦旋式氣旋，保証了Digital Slim既有足夠吸力，在運行期間吸力亦始終如一，不會因電量問題而忽大忽小，使整個清潔過程高效又暢順，達到與以往機種相同的吸力表現。

（圖片來源：小紅書）

除此以外，Dyson還重新設計了這款吸塵機的主吸頭，其重量較以往減輕了40%。雖然，整體變輕、變小了，但絲豪不影響清潔效能，皆因主吸頭的底部新增了2個凹槽，這使吸頭能輕鬆覆蓋不易觸及的邊邊角角，將細小微塵與體積較大的顆粒碎屑同時捕捉，在硬質地板（如木地板、瓷磚）之上，具有相當優異的清潔表現。

（圖片來源：什麼值得買）

【3】可換電池設計，帶來雙倍使用時間

Digital Slim沿用旗艦機V11的可換電池設計，採用的是2500mAh 的五芯鎳鈷鋁電池。雖然續航力相對上減小了，但性能依舊強勁，在節能模式下可以持續使用40分鐘，用來應付日常清潔絕對不成問題。當然，如果對於續航時間有更高的要求，亦可以另外購入備用電池，帶來雙倍，即80分鐘的使用時間。

【4】LCD顯示屏，隨時掌握機器狀態

為了使操作更簡易，Digital Slim提供人性化的「智慧監測」功能，通過機身上的LCD 屏幕，用家可以更直觀、更清楚地掌握吸塵機的狀況，包括所選電源模式、剩餘使用時間、濾網保養提示及阻塞報告，從而可及時進行充電、清洗保養等動作，這可說是一種用過就回不去的智能配置。

（圖片來源：小紅書）

【5】多款實用配件，應對各種清潔需求

值得一提的是，Extra為Digital Slim系列中，附送配件最多的型號，總共有8種不同吸頭配件。配件種類之多，能夠徹底解決整屋的清潔所需，方便應付各種棘手位置，把所有難以觸碰的衛生死角通通打掃乾淨，就譬如是：

場景一：低矮空間

以往清潔床底、沙發底時，我們往往都要彎腰跪下或蹲下，導致每次清潔完後都累得要命。可有了這款「低處清潔轉接頭」，就能輕鬆應對各種低矮空間，為日常清潔工作帶來了極大的便利性。

（圖片來源：什麼值得買）

場景二：高處位置

除了低處之外，高處也屬於日常看不見，但卻滿佈灰塵的位置。使用「二合一細縫吸頭」，再借助可大角度扭曲至130°的「高處清潔轉接頭」，便能對門框、雪櫃頂部、冷氣機出風口等位置進行清潔，即使站在地上也可以掃除高處的髒污，非常方便。

（圖片來源：什麼值得買）

場景三：床舖

看似乾淨的床頭、枕頭、被單，其實藏匿成千上萬的塵蟎及過敏原。搭配「迷你電動吸頭」使用，簡簡單單就能吸出許多平時肉眼看不見的髒東西，效果驚人！

（圖片來源：小紅書）

場景四：布藝傢俱

大面積的布藝傢俱（窗簾、沙發等）清潔起來十分麻煩，如利用「床褥吸頭」便可提升清潔效率，三兩下工夫就大功告成，而且還不傷纖物表面，帶來出色的深層清潔效果。

（圖片來源：小紅書）

場景五：隙縫

日積月累之下，隙縫位置（如沙發背後、櫃子隙縫等）通常都囤積了不少灰塵與毛髮，而普遍吸塵機的主吸頭也無法到達如此狹窄的邊角，此時我們可以利用「LED窄縫吸頭」來深入隙縫，照亮這些陰暗角落，使灰塵無所遁形。

（圖片來源：小紅書）

【6】過濾清新空氣

Digital Slim延續了上一代先進的全機過濾系統，能捕捉99.99％小至0.3微米的微粒、塵垢及致敏原，並將其牢牢鎖於集塵筒中經過重重過濾，再通過機身尾部釋出更潔淨的空氣，讓用家在吸塵時，也可以放心並暢快地呼吸，毋須擔心二次空氣污染。

至於集塵桶方面，Dyson亦優化了按鍵、手柄和集塵桶的傾倒設計，一個動作便能將灰塵推出，雙手不會接觸到灰塵，衛生之餘也有效減少灰塵飛揚的問題。

（圖片來源：小紅書）

【7】平玩高階機種，CP值更高

不得不說，Digital Slim把輕量和吸力平衡得恰到好處，即使機器變得更輕盈，但功能亦沒有大打折扣，反而是有所突破，難怪有許多消費者都在Digital Slim與V11兩者間舉棋不定。

但坦白說，Digital Slim與V11的確各有各的優勢所在，如果預算充裕的話，V11無疑會是最佳選擇。相反，如果預算有限，那麼Digital Slim無線吸塵機自然會是你的首選，畢竟它的性能足以媲美V11，而價錢卻足足便宜了一千。

況且，近期網購平台《01mall》正進行減價優惠，「Dyson Digital Slim Fluffy Extra SV18 輕量無線吸塵機」將由原價$4680降至$3438，隨機更會附送8種不同吸頭配件，相信定能全方位地滿足家庭清潔需求，實屬高CP值之選！

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/06/01）

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