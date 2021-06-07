淘寶618攻略｜小米破天荒大減價！TOP 5必買爆款好物　滿¥70減¥60

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撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-06-07 18:41

淘寶網向來是不少港人「掃平貨」的不二之選，貨品種類包羅萬有之餘，現在舉行的活動亦越來越誇張。先別說年中最大型的活動——618，明明才踏入6月不久，各大品牌和商家經已出盡渾身解數，紛紛發放促銷優惠，令人深切地感受到搶購的緊張感與氛圍感，總覺得好像不買點什麼就虧了。但是，便宜歸便宜，我們還是要理性購物的。所以，接下來將奉上淘寶618抵買購物清單，和大家一起來劃重點！

其實，618早在上個月底便開始了，而有些商品也不是6月18當天最便宜，反而前幾天才是最低價。而就在618促銷首日，小米僅花了一小時，旗下Note10系列手機銷量就首破了50萬部，可見618的優惠力度真的不是開玩笑的。那麼除了手機之外，小米還有哪些受歡迎、必買無疑的好物呢？編輯馬上帶大家去看看！

▼ 淘寶618 —— 小米有品 Top 5 必搶好物 ▼

【1】小米有品直白負離子風筒預估到手價 ¥179（原價 ¥229）

定價3千多元的Dyson風筒，的確不是人人能負擔得到。從去年開始，就有不少網民拿直白風筒與Dyson比較，然而直白的價格卻只有Dyson的18分之1。

加上其小巧精緻的外型，設計具有質感，光是顏值已經成功圈粉無數，難怪會在網上好評不斷。

（小紅書）

實際上，這款風筒也並非虛有其表，它自帶護髮功能，在吹髮的過程中，風筒會輸出高濃度的負離子，這有助收緊頭髮毛鱗片、撫平毛躁、減少分叉，使吹整後的頭髮變得柔順、光滑。

（小紅書）

雖然風筒小巧輕盈，但擁有髮廊級的大風量，能極速吹乾髮絲。網民實測過，短髮只需3 ~ 5分鐘便能吹乾，至於髮量多的長髮則在10分鐘內便可。另外，還有3檔風溫調節，包括熱風快乾、溫風護髮、冷風定形，基本功能一應俱全。

意想不到的是，如此平價的風筒竟然還有「降噪」設計，而經網民實測後發現，直白與Dyson這兩台風筒的噪音幾乎差不多，算是做得十分不錯。

總而言之，直白風簡不僅外型討好，又具備負離子護髮、極速吹乾、降噪功能，而價錢卻只需百多元，實屬風筒界中的CP值之冠！

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【2】小米有品集米即熱式飲水機預估到手價 ¥249（原價 ¥309）

近來年即熱飲水機在市場上越漸流行，它的出現的確讓喝水一事變得簡單，不僅毋須再花時間煲水，而且水溫也可以隨意控制。然而，普遍的即熱飲水機定價不便宜，相反小米有品旗下的集米即熱飲水機卻只需$2xx，價錢明顯更貼地，性價比一流。

那麼集米即熱飲水機究竟好在哪？其實，它就勝在做到兩大點——快速、鮮活。首先，集米即熱飲水機擁有優於市面上的加熱組件，採用的是加熱更快、效率更高、耐驟冷驟熱的特種陶瓷管，只要短短3秒，貶下眼的功夫，一杯熱水就好了。

再者，傳統的熱水壺都是先把水加熱，然後存在內膽裏，涼了以後就會重新加熱，一直反反覆覆，令內膽容易積累水垢、產生異味或有害物質，喝了這種「千滾水」自然不利於身體健康。反觀集米即熱飲水機就不會反覆加熱，故能保証杯杯都是鮮活水。

一般的即熱飲水機的溫檔調節不多，集米卻有足足4檔溫度可選，包括常溫、45℃、75℃、99℃。而且，每杯水都可以訂製專屬水量，每次倒水都非常方便。當然，它亦可以隨按隨停，取其所需，不浪費水之餘也不溢杯。

至於外型方面，這款飲水機就沿用了小米的一貫設計風格，全白色的機身更便於與不同裝潢風格的家居搭配。佔地面積也不大，約A4紙大小，非常容易收納。

雖然體積不算大，但水箱容量也有2.8L，如以每杯水量350ml為例，那大概可以滿足到每天8杯水的基本需求，大大減少換水頻率。

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【3】小米有品繪睡夏涼被預估到手價 ¥199起（原價 ¥289起）

今年3月，小米有品旗下品牌——繪睡就推出了一款號稱能夠為人體降溫的「冰淇淋夏涼被」，儘管當時仍未踏入夏天，但已憑藉獨特的涼感、黑科技及高顏值擄獲了許多內地消費者的愛戴，成為小紅書、抖音等多個平台上的網紅爆品。

繪睡的夏涼被最厲害之處在於一觸即涼兼同時吸汗，能夠幫助人們在悶熱的夏夜裡舒舒服服地入睡，即使半夜醒來也不會渾身黏笠笠，猶如在床鋪上安裝了一台小空調一樣，隨時在調節著最佳的溫度與濕度。

之所以如此厲害，全因為繪睡探索出更柔滑、更清涼的舒睡物料，在高導熱性的錦綸面料中，植入了奈米級雲母顆粒，雙重涼感結合之下，使被子的導熱性大幅提升。當肌膚接觸到物料的瞬間就能激活涼感，達到快速降溫之效，與一般的冷氣被形成鮮明的降溫效果對比。

如此一來，我們便可把冷氣設定在26 ~ 28 ℃，讓房間維持於適當的溫度，同時又能達到節能效果，順便為荷包省下不少電費錢。

除此之外，繪睡夏涼被在舒適度方面也更勝一籌，事關它採用的纖維細度僅有頭髮絲的1/50，配合相當於100支貢緞棉紗的貼身衣物專用的針織織法，於是便成就了如絲質般順滑、綿柔的親膚觸感。

（什麼值得買）

加上被身特別輕盈、透氣、貼身，蓋上身上絕無壓迫感，無論如何翻身，它都會輕柔地包裹著你。

（什麼值得買）

更重要的是，繪睡夏涼被歷經了上百次的水洗測試，不論是機洗或手洗都不成問題，易乾且不變形、不跑芯，大可放心使用。

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【4】小米有品向物電蚊拍預估到手價 ¥79起（原價 ¥89起）

傳統的電蚊拍功能單一，除了「拍蚊」之外幾乎毫無用途。然而，捕蚊並非一時三刻的事情，蚊子往往都是看得見卻捉不到。所以，向物電蚊拍就特別針對這一點改良，加入了滅蚊燈的功能，令電蚊拍不止是追擊蚊子的工具，更可設下陷阱，吸引蚊蟲自動送死。

向物電蚊拍具有紫外光功能，能釋放出波長達395nm的紫光，利用昆蟲的趨光特性，達到吸引蚊蟲主動自投羅網的效果。同時，手柄位置還加入了蚊子最喜愛的仿生誘蚊劑，與紫外光強強聯合之後，電蚊拍的誘捕力可說是成倍增強。如此一來，以後就不用再追著蚊子跑，特別適合在睡覺時使用。

而為了能更有效地捕滅各類尺寸的蚊蟲，電蚊拍的網面也經過了調整，密度上變得更集中，直徑上亦增加了15mm，而電擊面積變得更大之後，蚊蟲自然無處可逃，基本上一旦進來了便無法逃脫。

這款電蚊拍的防護工作也做得相當到位，只滅蚊蟲絕不傷人。事關電網前後為負極絕緣面，就算接觸了也不會觸電。而中間的正正是滅蚊的大殺器——電網，當蚊蟲接觸到電網的一觸間，立即釋放2200V高壓殺蚊。

內置1200mAh電池，單次充電僅2.5小時，每次充滿電後可擊殺蚊蟲3700次。

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【5】小米有品Ninestars自動感應垃圾桶預估到手價 ¥139（原價 ¥189）

智能垃圾桶顯現不是什麼新產物，但由於普遍售價較昂貴，所以絕大多數的人都未必會購買。但比起傳統的垃圾桶，智能垃圾桶使用起來的確方便得多，只要輕輕一掃就會自動開蓋，而且設計封嚴，能徹底解決垃圾異味洩漏的問題。而為了能讓更多人體驗到智能垃圾桶的方便，小米有品就上架了這款經濟實惠的Ninestars自動感應垃圾桶，售價僅 ¥139，性價比極高！

Ninestars自動感應垃圾桶內置紅外線感應，當手經過感應區上方30CM內，桶蓋就會自動打開，反應靈敏又快速，幾乎毋須等待。扔完垃圾之後，桶蓋會在5秒倒計時結束後自行閉合，整個過程完全不髒手。

當然，它也支持長時間開蓋，用家只需輕按開關鍵，桶蓋就會處於長開的狀態，要是需要削水果、嗑瓜子什麼的也很方便。

值得一讚的是，這款垃圾桶是採用雙節5號（AA）電池供電，若按照每天開合20次的頻率去計算，最長能持續使用17個月。

至於容量方面不算很大，但也有10ML容量，基本上只要不是瘋狂地產出大量垃圾，那麼它的容量絕對足以收納一整天的生活垃圾。

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💁🏻‍♀️小貼士：如何能在618獲得最大優惠？

如果想要趁著618活動在天貓上佔到最大的便宜，一是要看時間，二是要搶紅包。

首先，6月16日至6月20日這段時間是關鍵，屆時天貓將會再度推出跨店滿減的購物津貼，基本上無論你買什麼貨品、光顧哪幾家店鋪，每滿 ¥200即可減¥30。至於部份品類的促銷活動時段不一，準確日子可以參考以下日歷：

其次當然是要領取紅包，紅包可說是每次大型活動中的重頭戲，今年618亦不例外。臨近618當日，天貓將會在6月14日至6月17日發放「超級紅包獎池加碼」及「驚喜紅包」，所獲的紅包可當作現金抵扣，按此藍色連結即可前往618主會場領取紅包！

另外，個別商家也會發放店鋪紅包及不同面額的優惠券，就以小米有品旗艦店為例，他們的優惠券面額有大有小，例如：滿¥70減¥60、滿¥60減¥50、滿¥30減¥20、滿¥150減¥100等等…… 不同優惠券對應不同商品。

所以，大家付款前記得先按此藍色連結前往小米有品旗艦領取優惠券，便可以更低價入手心頭好了！

有意入手以上推介好物？可以按上面藍色連結或「立即購買」按鈕前往產品頁面。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/06/07）

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