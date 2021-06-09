雪櫃有臭味？檸檬OUT！內地網民教用小米消毒機　快速除臭兼殺菌

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撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-06-09 18:25

家裡的冰箱總是塞滿林林總總的食物？打開冰箱門，甚至還有一股濃烈的異味撲鼻而來？臭味也算事小了，冰箱內暗藏的細菌才是最令人擔心的。

（GettyImages）

冰箱內的細菌量超乎想象

細菌正正就是冰箱產出異味的「罪魁禍首」，根據全球衛生理事會的《家庭衛生報告》調查顯示，冰箱居然是家裡第二大髒的地方，平均每c㎡就存有約1140萬個細菌，這數量可以說是比馬桶還要髒。換句話說，如果你家的冰箱一打開就會傳出異味，那就代表裡面的細菌含量經已嚴重超標了！

可最奇怪的是，冰箱明明是用來貯存食材用的，為什麼還會如此的髒？

雖然，冰箱提供的低溫環境能有效減緩食品變壞的速度，但事實上，冷藏仍然無法杜絕一切的細菌，更加無法起到殺菌的作用。尤其是冰箱內的東西一多，時間一長，假如沒有及時整理，食品之間的交叉感染，不單止會令食材變質、串味，還會使冰箱內的細菌越積越多，而最常見的細菌就有沙門氏菌、大腸桿菌、金黃色葡萄球菌等等…… 當中不少細菌即使處於0 ~ 45攝氏度範圍內都可以生存，嚴重危害我們的健康，分分鐘還可能引致食物中毒。

（網上圖片）

所以，冰箱的衛生安全絕對不容輕視！

想要吃得健康，避免「病從口入」，關鍵還是要殲滅冰箱內的一切細菌，從根源上解決保鮮和異味的問題。而為了給冰箱殺菌除臭，許多人會使用到坊間流行的檸檬、橙皮、咖啡渣等偏方，然而這些方法往往只是通過更刺激的氣味去掩蓋異味，並不能真正根除異味和殺菌，要是忘記丟掉，果皮還會發霉，變得黏笠笠的。

與其亂試偏方，不如借助科技的力量吧！事關近來，小紅書上就有不少網民推薦一款來自小米有品的「EraClean 除味消毒機」，主打四大功能——淨化殺菌、快速除臭、食物保鮮、降解農殘，專為冰箱而生。據悉有了它，基本上任何異味、串味、細菌等問題都能迎刃而解。

那麼背後究竟是什麼原理？

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【科學消毒，主動滅菌】

EraClean除味消毒機的工作原理是通過不斷地向冰箱釋放臭氧離子，利用臭氧離子的超強氧化性特性來分解異味氣體分子、破壞細菌細胞結構，達致主動殺菌的效果。

其實，運用臭氧滅菌並不是新聞，它是目前公認環保有用的方法之一，這種方法能夠殺死的微生物總類比氯還要多，速度也更快，其滅菌能力相對上更有保証。根據權威認証，EraClean除味消毒機的除菌效果更高達99.9%。

當冰箱內的細菌消失了，異味也就自然隨之消失。EraClean除味消毒機最厲害的一點，相信就是能做到真正從源頭處理異味產生，故其除臭效果也是立竿見影的。

【延長食物保鮮期】

正因為有上述的臭氧技術，還可以抑制住果蔬表層的催熟劑，儘最大程度的延長食物的鮮活度，不怕食材因儲存不當而腐爛變質。而通過以下實驗可見，有使用消毒機與沒有使用消毒機的兩組蕃茄，即使都放進了相同溫度與濕度的試驗箱，在10天之後，呈現出來的保鮮情況卻有著天壤之別的差異。

【美觀不佔位】

這款消毒機的使用方法亦非常簡單，它體積嬌小玲瓏，美觀之餘也不佔地方，只要把它掛在冰箱門的內側，打開開關鍵之後，即可開始正常工作。

【快速降解農藥殘留】

掛鈎設計既不佔空間，而且還增加整體空間的空氣流動循環，使臭氧氣體可以均勻地分佈在每一層，且360度無死角地作用於冰箱每個角落，發揮最大程度的消毒除臭作用。

值得一提的是，它亦可以提高30 ~ 50倍的食物農藥殘留降解速度，讓我們能吃上更健康安全的果蔬。

【雙模式消毒，持久續航】

一共有兩個不同模式，提供兩檔強度。第一檔為「深度除味消毒模式」；第二檔為「保鮮除味消毒模式」，透過開關按鍵便可自由切換。

內置800mAh容量電池，充電只需2小時，而在1檔模式之下，續航時間約72小時；2檔模式下則可持續使用約30天，用家可以視乎冰箱實際情況選擇所需模式，內置的大容量相信足以應付日常使用。

【適用於多個家居場景】

不止是冰箱而己，EraClean除味消毒機的應用範圍亦相當廣泛，大至房間、車內，小至衣櫃、鞋櫃、抽屜，甚至乎是玩具，哪裡有臭味問題就放哪裡。只要盡量選擇於密閉空間內使用，都可以起到淨味、消毒的作用，時刻守護著家人的健康，創造無菌無臭的生活環境。

綜合來看，EraClean除味消毒機集淨化殺菌、快速除臭、食物保鮮、降解農殘四大功能於一身，多用途之餘，也毋須更換濾芯，只要簡單充電即可反覆循環使用，這比起使用偏方，或市面上的一些一次性除臭產品，的確是實用和方便得多。最重要的，當然還是它擁有優於同類產品的殺菌效果，這才是它最獨一無二和最令人滿意的一點，也難怪它在內地會如此的受歡迎！

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+ 8 + 8 + 8

當然，除了借助科技的力量，我們還是需要定期替冰箱進行整理和清潔的，否則恐怕任何方法都無補於事了。

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/06/09）

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