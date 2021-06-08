淘寶家品｜網民百元入手MUJI風格床品　勁讚：未試過咁柔軟嘅床單

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撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-06-08 19:20

隨著天氣越來越熱，晚上睡覺時沒有冷氣幾乎是睡不著了。即便如此，有時一覺醒來亦難免一身大汗，不光睡衣沾滿了汗水，甚至還會弄濕床單。所以，夏天使用的床上用品需要勤洗滌，不然不但容易發臭、發黃，還會成為培育塵蟎、細菌的溫床。

塵蟎是最常見的室內過敏源之一，也是誘發各種過敏反應的罪魁禍首。牠們喜歡躲在溫潮又潮濕的寢具之中，無論是床單、被套、枕頭袋，全都無一倖免。

由於床鋪是我們每天最長時間接觸的地方，自然堆積了許多從身上掉落的皮屑組織。時間一長，這些小皮屑便養活了成千上萬的塵蟎大軍，雖然透過肉眼無法看見，但事實上牠們每晚都與我們同床同枕，光是想像經已令人毛骨悚然。

（gettyimages）

既然床鋪是塵蟎的聚集之地，那我們更應該要勤換、勤洗、勤曬床品，尤其是過敏患者更不容懶惰。更何況，夏天比冬天容易出汗，沉積的汗液越多，塵蟎便繁殖得越快，故最好至少每兩週清洗更換一次，才能徹底地把細菌和塵蟎趕盡殺絕！

然而，要勤換、勤洗、勤曬床品，意昧著家裡就需要預備多幾套床品。可是，單凡你逛過百貨公司，應該也不難發現，市面上的床上用品的確價格不菲，一般的雙人床品套裝動輒幾百元，大品牌的更可能索價過千元。價格不友好也就罷了，床單被套上的花紋還花俏又老土，實在很難挑到令人稱心如意的款式。

那麼哪裡才能買到價錢與顏值兼優的床品？不如來看看網民的推介吧……

其實，現時有不少港人轉戰到淘寶網上購買床品，一來價錢更經濟實惠，二來花色選擇眾多，基本上各種風格都能在淘寶上找得到。最近，還有網民在Facebook上發帖分享自己從淘寶購入的床品套裝，從該帖主發佈的照片可見，這款床品的確有別於香港市面上普遍的床品，不僅沒有那些老土又花俏的圖案，而且風格驟眼看來也與無印良品的設計非常相似，相信用來搭配任何裝潢風格的房間也不成問題。

（Facebook Page@淘寶開心share）

當然，選購床品時除了要考慮外觀，也不能忽略其舒適程度。帖主就在帖中大讚這套床品「真係無得輸」，更形容「真係未試過咁柔軟嘅床單」，最後更指自已絕無誇張。那麼如此厲害的床品到底是採用了什麼面料？價錢又如何？編輯馬上到淘寶找來了同款，一起來看看究竟值不值得入手吧！

★ 網民大力推薦！淘寶同款：天竺棉床上用品套裝券後價 ¥129.4起

踏人夏天之後，許多人也會把厚重的棉被換為薄薄的冷氣被。其實，除了被芯之外，床單、被套也要同步更換成適合夏天用的款式。而網民推薦的這款床品套裝，正正就是應付炎熱夏日的最佳辦法，事關它採用的是天竺棉……

什麼是天竺棉？

天竺棉（又名竹節棉）指的並不是一種棉，而是全棉面料中的一種新穎紡織工藝，而使用這種織法製作的織物，面料會有規則的抽紗和挑紗，形成類似於竹節樣的紋理效果。

目前這種織法已經廣泛應用於各種服裝和家紡之中，尤其最常被使用於透氣式的排汗衣物中，是夏季T恤、睡衣等的最佳面料之選，同時也是床品的最佳面料之選。

天竺棉在手感上，會有點像自然亞麻織物的手感。實際上，又擁有普通棉料織物不具備的柔軟、高透氣性、高伸縮性、高吸濕性等特性，故久躺了也不易覺得悶熱，相當適合香港長期炎熱潮濕的天氣，一年四季皆適用。

除了專業優秀的編織工藝之外，據悉這款床品還用上了可直接接觸肌膚的針織棉，關鍵還是以膚感最為舒適的新疆棉為原料。新疆棉是一種天然、無污染的純棉，因此會比其它面料更環保、不易掉色，品質相對有所保障。

另外，還有極佳的柔軟性、透氣性和吸濕性，其高吸濕性更是一般普通棉質無法比擬的。而以上的卓越特性也就帶來了如同高檔內衣般的親膚觸感，屬於非常適合裸睡的面料，即使猛力地蹭床單也不磨皮膚，因此又被譽為最棒的「裸睡神器」，也難怪網民會大讚「真係未試過咁柔軟嘅床單」。

至於外觀方面當然是無可挑剔，畢竟這款床品的風格與無印良品的設計非常相似，價格卻便宜好幾倍，稱得上為無印良品的平價替代品。既沒有任何複雜又老土的印花，也沒有過份鮮艷的色彩，大部位都是以條紋、淨色、拼色的花款為主，加上飽和度較低的柔和色系，譬如粉藍、灰白、炭黑、淺粉、咖色等等，給人一種舒服又耐看的感覺。而且，純淨的素色也有讓人思緒歸零的魔力，令人想立馬窩在床鋪裡，好好享受一個人的靜謐時光。

▼ 按下圖看更多不同花色 ▼

+ 5 + 5 + 5

綜合上述優點來看，不論是工藝、面料、外觀，抑或是價錢，這款床品在各方面也相當優秀，著實是高CP值之選。

▼ 按下圖看買家分享圖片 ▼

+ 2 + 2 + 2

💁🏻‍♀️ 選購小貼示：以上這款床品套裝有床單或床笠兩款選擇，兩者的區別在於：

床笠：四周附有鬆緊帶，可直接套在床褥上，固定性強，但只能用於相應尺寸的床上。 床單：沒有鬆緊帶，因此不受尺寸限制，但鋪上床褥後需要把床單塞進床褥下面，比較麻煩。

簡單來說，床笠的固定效果會比床單好，不易滑動，比較推薦。

據說，人的一生有三分之一的時間都在睡眠中渡過，而床單被套每天長時間包裹著我們的身軀，與我們敏感的肌膚有著親密的接觸，所以選擇一套面料舒適，乾淨好看的床上用品，絕對會有提升睡眠品質之效。

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/06/08）

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