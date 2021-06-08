小米｜仲用傳統方法打掃? 網民改用蒸汽清潔 將陳年油漬統統洗走

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撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-06-08 18:37

要數家居清潔中最費時費力的環節，廚房清潔和地板清潔相信都是令主婦們頭痛不已的家務。地板清潔雖然看似簡單，但清潔時往往需要分開幾個步驟進行，先要掃地，再而吸塵，最後才可拖地，整個過程不但耗時又費力，而且能否擦得乾淨還不一定。至於廚房清潔就更不用說了，即使每次下廚後都把廚房擦一遍，但灶頭和抽油煙機還是不免會累積油垢，清潔時往往需要反覆擦拭清洗，同樣是勞心又勞力。這些清潔難題當然不是無法可施，其實只要選對清潔工具，就能夠提升清潔效率之餘，同時達到理想的清潔效果。

為什麼說清潔工具如此重要？事關傳統的清潔工具譬如掃把、地拖、吸塵機、抹布其實都只有一項功能，清潔時不但要過程分開幾個步驟進行，而且要達到徹底清潔的效果，亦往往只能靠人手用力去抹，肉眼可見的污漬確實是去除了，但肉眼看不到的細菌、積累多年的頑固污漬，卻未定能夠徹底去除。

亦因如此，近年市面上便誕生了不少清潔效力更強的清潔神器，而利用蒸汽作為清潔原理的蒸汽拖把及蒸汽清潔機便是最佳的例子。

網上圖片

為什麼蒸汽的清潔效果更佳？

蒸汽清潔的原理是通過把清水加熱，來產生壓力和高溫，再利用高壓和高溫來產生熱蒸汽從而殺滅肉眼看不到的病毒細菌，而高溫亦兼具消毒和溶解油污的功效，當配合不同的清潔工具使用，便能夠針對家中不同材質的物品，譬如地板、沙發、地毯、玻璃、甚至是爐灶、抽油煙機、餐具、鏡子進行徹底清潔，除了比起一般的清潔工具更為強效，由於過程中毋須使用到任何化學清潔劑，因此也毋須擔心有任何化學成分殘留，對健康和安全更有保障

網上圖片

網民示範蒸汽清潔效果：

（小紅書)

其實蒸氣清潔產品並非近年的新產物，雖然它在香港的普及度確實不高，但近年卻流行於中台兩地，成為不少家庭主婦的清潔新寵。相對於香港，國產品牌的蒸汽產品已相當成熟，假如想擺脫傳統清潔方式帶來的耗時費力，減省家務時間，以下這一款由小米出品，在網絡上獲得不少用家好評的多功能清潔機亦就相當值得大家留意。

99.99%殺菌、強效清潔去污多合一：小米 Deerma 德爾瑪多功能蒸氣清潔機

提到蒸汽類的清潔產品，除了熱潮正盛的蒸汽拖把，近年還誕生了不少強調多功能、多場景使用的蒸氣清潔機，它同樣是利用蒸氣作為清潔原理，不過它還能配搭不同的配件及刷頭使用，讓用途不再限於地板清潔，而是可應用於更多的家居場景中，譬如玻璃清潔、抽油煙機清潔、寢具清潔，甚至食具清潔等。因此，選購時要留意的不僅僅是蒸汽量，配件的款式與數量亦值得特別留意，因為配件愈多，能夠清潔的範圍和物件也愈廣。

而這一台由小米Deerma德爾瑪出品的清潔機之所以值得推介，皆因它提供了多達5款刷頭供用家自行更換，等於以一個價錢購買五種家電，一部清潔機已包攬全屋清潔。

刷頭包括：

1) 蒸汽拖把——採用旋轉式地刷配合複合纖維拖布，可用於清潔木質地板、大理石地板、及各種地磚，以及涼席。

2) 毛刷刷頭——採用高密度刷毛，可針對瓷磚縫、水槽縫、角落等難觸及的位置清潔刷洗。

3) 除菌清潔刷頭——可為床單、布沙發、窗簾、寢具等織物深層殺菌，讓高溫蒸汽滲透每一根纖維，蒸滅織物裏的細菌及微生物。

4) 蒸汽玻璃刮——既可用於窗戶清潔，亦可用來刷洗各種材質光滑的物件，譬如浴室鏡子等。

5) 廚房清潔刷頭——以高溫蒸汽配合纖維百潔頭，可用於清潔廚房、抽油煙機、灶頭等頑固油垢。

這五款刷頭皆可與隨機配備的連接管、波紋管自由組合使用，以延伸清潔範圍，亦可從直立式變換為手提式使用，不論是要深入清理縫隙角落，還是清潔高處的玻璃、窗簾等難觸及的位置，也能夠輕鬆不費力就完成清掃，應用場景相當廣泛和靈活。

至於在性能方面，這台蒸汽清潔機把大功率的雙層環形發熱管與加厚的鋁合金鍋爐結合成一體化的設計，先加熱清水後，再把水轉化成105℃的高溫蒸汽。使用時只要對準想要清潔的位置，一按一噴，再用抹布輕輕擦拭，就能毫不費力地把污漬去除。

當完成一處的清潔後，想更換另一個刷頭繼續清潔，只要以腳踏的方式，就可以不彎腰的情況下輕鬆更換拖布。

作為一款發熱式家電，安全方面當然亦要格外留意。這台清潔機具備五道安全裝置，除了帶有防乾燒及防漏電設計，在機件上亦採用了耐腐蝕及耐高壓的加厚鋁合金作為鍋爐物料，並使用雙層絕緣電線，確保由內到外完全阻絕所有安全隱患。

與此同時，它還有加入了更多貼心的設計，務求讓使用過程更為便利，讓清潔過程更高效快捷。

網民分享清潔前後對比圖：

+ 2 + 2 + 2

對於家居清潔來說，蒸汽清潔的效果著實是比傳統的清潔方式更佳。假如想擺脫傳統清潔方式耗時費力的弊病，減省家務時間，不妨試試改用這一款能夠包攬全屋清潔的多功能清潔機，相信可以令日常家務輕鬆不少。

＊如欲購買可按藍色連結，或以上「立即購買」按鈕前往產品頁面。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/06/08)

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