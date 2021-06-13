衣物霉又臭? 教你3大除臭法 網民淘寶衣物香薰 大讚激似Jo Malone

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撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-06-13 17:00

香港春季潮濕翳悶，夏季時晴時雨，兩種氣候的交替令香港的天氣儼如桑拿房般既濕且熱。人走在路上酷熱難耐，衣服沾上汗水後亦留下揮不去的汗臭味，即使把衣物洗滌乾淨，但悶在濕潮的環境和密不透風的衣櫃內，衣服也總容易會留下一股不知是「嗡味」還是汗酸味的難聞味道。不想不斷「翻洗」和丟掉衣服，有什麼方法可以簡單地為衣物除臭添香？

其實衣衫留有異味的成因很多，既有可能是衣物洗不乾淨，織物有殘留的汗漬和油脂，亦有可能是洗衣機內藏霉菌、天氣潮濕衣物沒有晾乾、衣物在衣櫃放久了等種種原因。

１）假如異味問題嚴重的話，衣物洗不乾淨，不妨嘗試民間智慧，在洗衣前以小梳打粉加水浸泡衣物15至20 分鐘，讓梳打粉去除可導致發出臭味的脂肪酸。

２）假如是針對洗衣機不乾淨的問題，坊間雖然也有不少專門清潔公司提供深層清潔洗衣機服務，但一般所費不菲，索價由千多元起跳，若嫌昂貴，不妨試試把小梳打粉倒入放洗衣粉的位置，用最熱溫度的水讓洗衣機空轉。要是擔心清潔不徹底，市面上亦有不少洗衣機清潔劑，可以一試。

網民分享清潔洗衣機時情況（小紅書）

３）假如是針對衣物放久了產生異味，或者異味問題不嚴重，解決方法就簡單得多，只要在衣櫃放置吸濕包和衣物香薰包，就可以為衣服除濕除霉，並散發煥然一新的香氣。

網民分享淘寶衣物香薰 大讚味道似名牌香水

解決了衣物異味的問題，接下來想進一步為衣物添上香氣，衣物香薰近年便成為了家家戶戶必備的用品。早前，有網民於Facebook群組分享在淘寶買來的衣物香薰，大讚味道與Jo Malone的香水有99.9%相似，非常推薦各位網民入手，而與此同時亦有大批網民留言求link，以下就來看看這一款衣物香薰有什麼特別，是否值得大家入手！

Facebook 淘寶開心Share群組

雖然衣物香薰在香港幾乎隨處可見，但網民推介的這款衣物香薰，是來自台灣的著名品牌「花仙子」，它的芳香用品、清潔用品在口碑上向來不俗，亦是不少港人到台灣旅遊是必掃的產品。

花仙子衣櫃香薰包：17款香氣可選、味道清新不庸俗

提到香薰包，不少人可能會聯想到假花香、假甜等又俗又嗆的氣味，但這款香薰包的特別之處就正正在於它香氣宜人，毫不嗆鼻，味道彷如香水般自然持久。

香薰包裏頭的香料是採用高分子聚合物製作，原料經IFRA國際認證，除了使用時更安心，香氣的持久性比起一般的衣櫃香薰包更為持久，小小一包已經可持續擴香30天，並維持原來的香氣味道。

相比起傳統的衣物香薰包，花仙子不僅在設計上別有用心，它的整體大小也設計成一手可掌握的尺寸，除了放在衣櫃內除味添香，亦可放在手袋內、衣袋內、鞋子內、收納盒，或者懸掛在車廂內，當作汽車香薰亦可。

這款香薰包一共有17款香氣，每種香氣都如香水一樣帶有前、中、尾調，氣味豐富，濃淡各異。

網民極力推薦「小蒼蘭+英國梨」味道，它的前調採用了鈴蘭、小倉蘭，中調使用雪松、茉莉、英國梨，而尾調則是麝香和香草，配搭與香氣幾乎與Jo Malone香水的一模一樣，味道優雅清新，讓人感覺非常柔和且舒適。

「鼠尾草+海鹽」亦是熱賣味道之一，前調採用了海鹽及佛手柑，中調使用椰子、李子、鼠尾草和無花果，而尾調則是麝香、木香和廣藿香，氣味清爽活潑、知性自然，不帶甜味的中性的氣息，不僅適合女性，即使是男士使用也沒有問題。

除了香薰包以外，「花仙子」還推出了衣物除臭香薰噴霧，裏頭特別添加了日本植物消臭因子，味道選擇與香薰包一樣，但比香薰包更適合隨身攜帶，隨時隨地去除身上的異味、煙味、食物油煙味。

衣物香薰近年非常流行，它除了可以為衣櫃除臭添香，有時候穿出門的衣物假如沒有沾上汗水、髒污及異味，想重覆再穿，亦可以借著衣物香薰和衣物噴霧，來讓衣物維持像是剛洗好一樣的香氣。

另外，花仙子還推出過不少除濕防霉、家居清潔、洗衣機清潔、家居除甲醛、防蟲防蛀等各種家居小物，以應付多元的居家環境需求。現時由於疫情關係，大家都無法外遊到台灣掃貨，有興趣的朋友不妨到它的淘寶店選購，種類款式比香港坊間豐富不少！

＊如欲購買可按藍色連結，或以上「立即購買」按鈕前往產品頁面。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/06/10)

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