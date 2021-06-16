父親節| 爸爸剃鬚總不乾淨? 必試C&E男士產品 全線禮盒限時85折!

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撰文： 孫小水 最後更新日期： 2021-06-16 18:21

一年一度的父親節又快到了，想花點心思準備，卻不知道可以送些什麼？貼心的禮物更能正中爸爸的喜好，一起來送份窩心禮物給爸爸吧！這次，為大家推介Crabtree & Evelyn特別適合男士的產品，它們還推出了一系列的購物優惠，絕對實惠又實用，快來看看吧！

許多人都以為Crabtree & Evelyn只有護手霜或女性用品售賣，其實還有很多其他產品。Crabtree系列的產品便是男女皆怡，人人都適合使用，當中它的剃鬚用品絕對是必試的產品！作為父親節👨🏻送禮選擇非常合適，這個父親節不妨大膽一點，給爸爸一個嶄新的剃鬚體驗！

No.1 皇牌禮盒推薦Crabtree柔膚除毛修護禮盒🎁 （現時85折優惠） 包括：

1. Crabtree 潔淨柔膚剃鬚膏 - 125ml

這款剃鬚膏含有蘋果酸和蘋果纖維，比起坊間其他牌子的剃鬚膏，所含的果酸能使死皮細胞自然脫落，溫和地為肌膚去角質，同時擁有補水及紓緩肌膚的作用，使肌膚更細膩、柔滑。使用這款剃鬚膏，剃完毛髮後皮膚不會感到乾燥、不適及痕癢，做到護膚和清潔二合一的功效。

剃鬚膏更含有椰子油和黑加侖子油，當中Omega-6脂肪酸有助軟化肌膚，為肌膚補充營養。使用時，仿如為剃刀加上氣墊，即使毛髮雜亂，剃鬚膏仍能輕鬆貼緊肌膚，順服滑動，使剃毛過程更順暢，不損傷皮膚。

它的味道伴隨自然提神的Crabtree蘋果木及佛手柑的香氣，使用過程仿佛處身大自然，香氣瀰漫四周，氣味使人放鬆、舒服，盡情享受剃鬚體驗。

2. Crabtree 保濕舒緩鬚後護膚膏 - 125ml

剃鬚之後的保濕護膚步驟絕不能忽視！剃鬚後，把護膚膏塗抹在肌膚上，即可帶來清涼觸感，滋潤肌膚，緩和剃鬚對皮膚帶來的刺激。

乳液質地

它同樣散發佛手柑及蘋果木的氣息，芳香獨特，使人身心放鬆。

Crabtree潔淨柔膚剃鬚膏+ Crabtree保濕舒緩鬚後護膚膏 兩步曲：

Step 1： 潔面後，薄薄塗上Shaving Cream，然後使用剃刀剃毛。最後用溫水沖洗及擦乾。

Step2： 剃鬚後，在皮膚上塗一層薄薄的乳液。

父親節限時3大優惠活動 由15/06/2021起：

1. 所有禮盒均享有85折優惠 （至20/06/2021）；

2. 凡選購The Gardeners 或 Gardeners 系列任何單品，結帳時輸入優惠碼【WEARENATURE】即可享85折（至30/06/2021）；

3. 購物滿HK$800或以上即可獲贈 The Gardeners田園風光糖漿乙枝（23/06/2021）。

** The Gardeners田園風光糖漿是蔗糖的美味替代品，加入了薑和楓糖，帶有香甜而辛辣的味道。可加入 凍咖啡、茶、甜點、沙律醬和煎炒菜式中，讓食物味道瞬間升級。

**如果想在父親節（6月20日）前準備收到禮物，記得要在6月17日中午12點或之前下單喔！抓緊時間，馬上去官網挑選禮物吧！

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(產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/06/15)

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