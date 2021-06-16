內褲容易發霉發臭？小米上架小型乾衣機 殺菌兼除臭 告別潮濕底褲

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撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-06-16 18:29

香港的夏天時晴時雨，加上平均濕度持續高企，衣物晾出室外隨時會被驟雨打濕，可晾在室內又難以乾透，久了還會發出一股難聞的噏味。尤其是與我們最貼身的衣物——內衣褲，由於需要每天換洗，所以晾不乾、發霉、發臭等問題就更加令人頭痛了…

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較早前，有台灣女網友在網上討論區發文指，自己把洗好的內褲晾曬在房間內，結果居然比穿好了幾天的內褲還要臭，令她困擾得忍不住上網求助，到底大家都怎麼解決這個問題呢？

（myptt截圖）

該帖一出立即引來熱論，有網民笑言「等等，你怎知道穿好幾天的內褲多臭？」、「我隔著螢幕都聞到了」、「我吐了」。雖然有不少網民留言嘲笑帖主，但也有不少網民真心分享自己的除臭秘訣，譬如有「開除濕機」、「洗好一定要脫水」、「換洗衣精」、「買烘乾機」等等。

看來，內衣褲發霉的確是不少人的共同煩惱，那為什麼內衣褲會特別容易發霉？

說到內衣褲發霉，不得不提的就是黴菌最喜愛的環境——潮濕。香港一年四季都相當潮濕，假如再碰上連綿雨天，陰乾的內衣褲就容易變成黴菌滋生的溫床。

加上，許多人習慣手洗內衣褲，這雖然是比較乾淨的做法，但手洗的內衣褲表面容易殘留清潔劑，洗後也無法徹底擰乾，當晾曬在潮濕、不通風的地方，時間一長便會造成發霉現象，這正正就是衣內褲產生奇怪噏味的幕後主因。

（gettyimages）

穿著帶有霉臭味的衣物不但影響個人形象，如果堅持繼續穿著，還有可能誘發私處的黴菌感染，嚴重威脅女性健康。所以要遠離婦科疾病，除了要勤換勤洗內衣褲，正確的晾曬方法也很關鍵！

眾所周之，紫外線就是最好的天然消毒系統。之不過，香港居住空間狹窄，不少家庭都在室內晾衣，故洗好的內衣褲基本上都曬不着太陽，那該怎麼辦好？

遇到這種情況，首先就會想到乾衣機。利用乾衣機乾衣絕對是最快、最方便的做法，但乾衣機普遍價格昂貴，體積龐大，許多家庭都未必會有多餘的預算或空間去添置一部乾衣機。

但可幸的是，隨著智能家電的迅速發展，目前市面上也出現了一些價格更經濟，體型更嬌小的選擇，就譬如是接下來介紹的「小米 - 小浪智能衣物消毒乾衣機」，它兼具殺菌、消毒、烘乾、香薰等多項實用功能，加上可以隨意移動安裝在任何位置之上，尤其適合蝸居家庭。

那實際使用如何？一起來看看吧！

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「小米 - 小浪智能衣物消毒乾衣機」具有三重消毒殺菌功能：

第一重：UV紫外線抑菌

在烘乾的過程中，機器會發出紫外線對衣物進行袪菌除蟎，使衣物得到徹底消毒，趕走病毒及異味。

第二重：巴氏殺菌法

巴氏殺菌法是利用了細菌不耐熱的特點，透過保持適當的高溫和時間，將其殲滅，達到一網打盡的滅菌效果。

第三重：臭氣消毒

臭氧O3是一種由紫外線UV燈附件的空氣被氧化而生成的無色氣體，具有抑菌、除臭、殺菌等功能。

經過檢測發現，以上三重殺菌方法對於大腸桿菌和金黃色葡萄菌的殺滅率達到99.99%，做到徹底的殺菌效果之餘，過程也毋須使用任何化學除菌液，故除了適合為貼身衣物消毒，也可以為寶寶的衣物殺菌。當然，衣服、毛巾、襪子自然也不在話下。

恆温烘乾，柔順不傷衣

這部小浪乾衣機搭載了360度循環熱風，採用75℃恆温烘乾，乾衣的過程是通過吸收濕氣來輕柔烘乾衣物，相比傳統乾衣機是靠滾動、攪扭來「甩乾」衣物，小浪乾衣機對於衣物的磨損更低，乾衣的同時衣物也能保持著柔順蓬鬆。

香薰加持，給衣物持久香氣

潮濕天氣晾衣，最令人頭痛的不外乎是異味問題。小浪乾衣機的底部特別加設了香薰盒，用家可以放入自己喜愛的香精（或附贈的香精），當機器工作時，香氣分子便會隨氣流進入衣物纖維，形成加香工序，使烘乾後的衣物變得香噴噴的。即使洗衣時忘記了加入柔順劑，洗後也可以借助乾衣機來為衣物增香。

體型纖細，易收納

小浪乾衣機的外型貫徹小米一向的設計風格，整機以白色為主調，能輕鬆配搭各種家居裝修風格，而且毋須安裝，插電即用，非常方便。

（數字尾巴）

▲ 採用高圓筒式的設計，一來佔地面積不大，二來也方便垂直晾曬，更有效率。

▲ 採用合蓋式設計，一鍵輕觸，自動開蓋關蓋。

35L / 60L 兩種容量可選

雖然身材纖瘦，但內容量卻很大，可以滿足內衣褲、寶寶衣物、衣服、毛巾、襪子各種乾衣需求。另外，除了上述的35L容量之外，還有60L加大容量可選，功能無異，更適合大家庭使用。

小浪智能衣物消毒乾衣機60L 優惠價$1398（原價$1998）

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節能省電，乾衣迅速

值得一提的是，一般利用發熱乾衣的機器都有著耗電的通病。然而，小浪乾衣機就一改通病，其額定功率為650W，乾衣只需0.5 ~ 3小時，兩小時也用不到1度電，相當節能不費電，毋須擔心電費問題。

開蓋自動停機

至於安全方面也考慮得比較周到的，事關只要一打開面板，機器便會立即停止運作，不用怕會被紫外線誤傷。加上產品也提供了英規三腳插頭，故購買後毋須另加轉插，使用起來自然更安心、放心。

▼ 衣物烘乾時間參考

▼ 按下圖放大看更多網民真實照片分享！

+ 5 + 5 + 5

不管是男性或女性，內褲都是每天必須更換的貼身衣物，稍有不注意很容易會惹病上身。家裡準備一台小型的消毒乾衣機，洗好的內衣褲就可以放進去直接進行烘乾和消毒，穿上身自然更加舒服自在，有利健康！

如欲購買可以按上面藍色連結，或「立即購買」按鈕前往產品頁面。

（產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/06/16）

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