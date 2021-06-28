護膚| 在皮膚製作「一層水」的離子美顏機？痘肌、敏感肌的福利！

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撰文： 孫小水 最後更新日期： 2021-06-28 18:11

上班族長時間在室內，皮膚很容易變得乾燥，不想依賴潤膚乳、面膜等事後補救？不如嘗試從根源解決問題，令周邊空氣更加濕潤，從而改善肌膚狀態吧！

生活環境對我們的肌膚有著很大的影響。空氣質素的好壞會從根源決定我們肌膚的狀態，例如所處環境的空氣不乾淨，皮膚（特別是痘痘肌和敏感肌）就容易長痘痘、粉刺和黑頭等；所處環境的空氣乾燥，皮膚就會容易起皮和缺水；所處環境的空氣潮濕，皮膚會容易出油。所以，除了使用護膚品早晚護膚之外，從根源改善問題也是必不可少的！

Sharp推出的離子保濕美顏機就是一個很好的選擇了！不但能為肌膚補充水分，還可以起到美容和抑菌等功效，非常實用。

這部離子保濕美顏機有三重美肌功效。它有25000高濃度PCI，當被水因子包圍的PCI接觸到皮膚時，就會形成水分子層，保護皮膚表面的角質層。這個功效還可以保存皮膚裡的水分，改善皮膚彈性和結構，非常強勁。

這款美顏機還有獨家的自動除菌離子功能，只需要三個步驟便能抑制病菌。首先，機器會同步大量釋放正離子和負離子，進行主動除菌。然後，釋放出的正負離子會產生強勁的氫氧自由基，徹底破壞病菌的結構。最後，空氣中病菌的蛋白質經過分解後，會還原成健康的水分子。這樣，空氣中的霉菌與病毒就能被有效去除，除了適合愛美之人使用之外，也非常適合有嬰兒和老人的家庭使用，預防病毒感染！

除了美肌和抑菌功能，美顏機還可以防靜電、去異味。透過高濃度的PCI離子，它不但可以阻隔冬天經常出現的靜電，還可以去除依附在衣服上的煙味和其他異味，出門見人就不用那麼麻煩重新跟換一件衣服啦！

功效之外，這款Sharp美顏機其實非常適合在辦公室或者家中使用。它的機身設計小巧又簡約，不會霸佔太多位置之餘，看起來也十分美觀，只需要插上USB便能夠使用。把它放在桌子上，不用多久，周邊的空氣就能變得更加乾淨、濕潤，提高生活素質。

如果你也想改善皮膚質量，提升周邊的空氣質素，不妨讓這款 Sharp 離子保濕美顏機幫助你吧！

(產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/06/24)

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