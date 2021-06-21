智能手錶排名 千元Fitbit功能多兼有6日續航 性價比力壓Apple

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撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-06-21 18:34

智能化應用如今已融入到我們生活的各個層面之中，不止從手機到電腦，從藍牙耳機到無線喇叭，就連腕上手錶也逐漸由傳統的報時工具演變成多功能的智能玩意，便利程度甚至比手機還要方便許多。

提到智能手錶，可能很多人認為只有有運動習慣的人士才用得上，然而運動手錶雖然也是智能手錶的一種，但兩者主打的功能卻有些許不同。智能手錶除了基本的報時功能外，還會包括運動管理、健康監測、電子支付、道路導航、查看天氣、語音助理等多種功能，甚至可以下載不同的應用程式，讓辦公和娛樂也一手掌握；

至於運動手錶會相對側重於運動管理和健康監測之上，某些記錄功能亦需要配合GPS定位才能發揮用處，除此之外，為了可應付突如其來的突發天氣、運動時的流下的汗水，運動手錶的相當注重防水能力。

雖然現時的智能手錶大多都包括運動管理、健康監測、防水及GPS定位，功能上似乎比運動手錶更為全面，但後者在運動記錄、防水能力、電池續航力上相對都有更佳的表現。加上功能的不同讓兩者在價錢上還是有一定差距，選購的時候不妨先由用途著手，並配合手機系統作出選擇。

至於購買哪一個品牌好？相信很多人都會優先考慮名氣最大的Apple Watch，雖然Apple Watch的功能確實先進，但它的售價也著實不便宜，假如有預算限制，市面上還有什麼智能手錶值得留意？哪一款又值得大家入手？

有內地網站就根據亞馬遜美國站的「Smartwatches Best Sellers榜單」，按照產品價格、評分、評論數，整理出排名前10的智能手錶。

(什麼值得買)

除了Apple及Samsung，Google旗下的可穿戴設備品牌Fitbit亦多番上榜，假如結合產品價格和功能兩項來看，Fitbit的產品似乎也相當值得大家留意。不過Fitbit的智能手錶到底有什麼特色？以下就來看看其中一款上榜產品，Fitbit Versa 3。

Fitbit Versa 3 健康智能手錶：實用功能極多、高CP值是最大賣點

智能手錶其實並非近年才誕生的新鮮事物，各大廠牌亦有推出過不少功能嶄新的智能手錶產品，除了多年來獨佔鰲頭的Apple Watch，Fitbit亦是一個不得不提的品牌，事關它早於2009年已推出首款可穿戴的運動記錄器，亦即是運動手環的前身，至今在運動監測功能上已發展得相當成熟，而以下這一款 Fitbit Versa 3 就正正是最佳例子。

(Fitbit官網)

Fitbit Versa 3 於去年11月推出，是Fitbit Versa中的最新型號。雖然Versa 3只售千多元，但它在功能上卻是相當完備。除了擁有一般智能手錶的基本功能，Versa 3還在新一代產品中加入了可記錄運動軌跡的獨立 GPS 模組、全新的健康與健身功能、Spotify 操控功能、麥克風及通話支援等，在功能上可以說是與售價三千多元的Apple Watch不相伯仲。

(Fitbit官網)

作為一款標準的智能手錶，Fitbit Versa 3 並沒有缺少應有的基本功能。在健康管理方面，它提供了心率追蹤、心率過高和過低通知、睡眠階段追蹤、經期追蹤、壓力管理、引導式呼吸練習，以及個人化提醒等一系列功能。

(YouTube@Wearable Whisperer)

手錶在偵察到相關的活動後，便會自動記錄數據並整理成健康報告，用家可透過Fitbit應用程度來查看自己的心率、心率趨勢、心肺有氧健康指數、卡路里燃燒量、睡眠品質、排卵期週期等詳細資訊，並全面掌握自己的身體狀況。

(YouTube@Wearable Whisperer)

至於在運動監測方面，Fitbit Versa 3 已內建了GPS定位功能，在進行戶外跑步、騎自行車和健走等活動時，就算沒有手機也可透過內建的GPS查看配速和距離，同時亦可透過Fitbit App來瀏覽運動路線圖和查看運動強度，以掌握整段路途的心率區間，了解在哪段路程花費了最多精力。而在運動途中，一旦心率達到了個人化目標心率區間，用家亦會立即收到到震動提醒。

(YouTube@Wearable Whisperer)

與此同時，Fitbit Versa 3亦提供了全天活動追蹤，可將一天之內的所走步數、距離、攀爬樓層數、活動分鐘數、飲水量、卡路里燃燒量等資料一一記錄。此外，Versa 3亦支援多達 20 種的運動模式，用家在運動時不但可透過手錶及手機取得即時統計資料，更可透過 SmartTrack 來自動識別，並記錄運動內容，方便無時無刻監測身體的運動狀況，以便適時調整運動強度和節奏。

(YouTube@Wearable Whisperer)

新一代的Fitbit Versa手錶還加入了血氧偵測功能。手錶會在用家入睡時，利用裝置背面的紅色紅外線感應器測量 SpO2 水平。這種感應器發出的紅色紅外線光可以照射到皮膚和血管，使用反射的光線，預估血液中的氧氣含量。用家其後便可透過Fitbit App查看血氧濃度變化圖表，以了解睡眠期間會否出現呼吸障礙，或有潛在的肺部健康問題。

(YouTube@Wearable Whisperer)

特別一提的是，Fitbit Versa 3還具備防水功能，防水能力可達 50 公尺，無論是戴著手錶洗澡、游泳或進行其他水上活動皆不成問題。

(Fitbit官網)

而在健康和運動監測之外，Fitbit Versa 3在智能化功能上亦下了不少功夫。用家除了可以透過手錶取得來電、簡訊和行事曆通知，查看Gmail、Facebook等最新動態，還可以使用內建麥克風和喇叭，從腕上直接使用語音回覆、進行藍牙免持通話、將來電轉接至語音信箱，以及調整通話音量。

(YouTube@Hayls World)

這一代的Versa 3 內建的音樂串流程式Spotify，用家可以透過手錶來儲存、控制手機的音樂與Podcasts播放。

(YouTube@Hayls World)

又或者可以在Fitbit app及Fitbit網頁內自訂或新增個人所需的應用程式，例如地圖、待辦事項、遊戲等數百款生活、健身、財經、娛樂 App。

(YouTube@Hayls World)

手錶還同時設有Fitbit Pay，只要把信用卡資訊載入 Fitbit app 的「錢包」，就可以使用手錶輕觸付款。不管是支付交通費還是在商店消費，付款時都無需特地拿出手機，整個過程相當方便快捷。

(網上圖片)

最後，當然要來看一看手錶的整體規格。當中電池續航力就是頗值得一提的一點，由於智能手錶受體積所限，因此電池用量一般都不會太長，就譬如Apple Watch的電池用量，最多可支援18小時的應用，而Versa 3 特別的地方就在於它的電池續航力是可長達 6 天以上，持續使用 GPS 時最長可達 12 小時。網上就有不少網民對此進行測試，而結果亦證實Versa 3的使用時數確實如官方所言，電池續航力可以說是智能手錶之冠。

(YouTube@Wearable Whisperer)

Fitbit Versa 3配備清晰的大錶面 AMOLED 螢幕，錶面設計多達數百款，用家可以在Fitbit App或Fitbit網頁自行挑選心儀款式，並將其儲存在手錶內。

(YouTube@Hayls World)

Fitbit智能手錶的功能幾乎可以涵蓋生活的所有層面，以不到二千元的售價來說，也算是交足功課，無論是想全天候監測身體狀況、記錄運動成效，還是單純想為日常生活帶來更便利的體驗，Fitbit Versa 3都是一款相當值得一試的智能手錶，它不止適合Android用家，假如有預算限制的，它亦是性價比相當高的選擇，事關在功能上不但能夠媲美Apple Watch，而且價錢亦便宜接近一半。

＊如欲購買可按藍色連結，或以上「立即購買」按鈕前往產品頁面。

(產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/06/18)

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