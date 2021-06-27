睡眠｜想瞓得好枕頭要點揀? 日本德國功能枕推介 解決80%睡眠問題

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撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-06-27 18:00

明明白天累得很，但為何晚上總是睡不好？明明沒病沒痛，但為什麼每天一覺睡醒，肩頸腰背都總是酸痛不已？有時候甚至會睡到落枕，妨礙一天的正常生活？假如排除了病理因素，問題還是得不到改善，那麼最大可能就是你挑錯枕頭了！

對於枕頭，很多人認為枕頭只是需要讓頭部枕著靠著，但其實人的頸椎在放鬆的狀態下會有一個自然的弧度，而這個弧度會讓我們在平躺時，頸部和床之間出現空隙，而枕頭的最大作用是讓你躺下時，能夠良好地支撐著頭頸，讓頸部保持正常的生理弧度，令身體得到充分的休息和放鬆。

假如使用的枕頭太軟或太低，頸椎容易伸展過度，下顎便會因此向上抬起，容易張口呼吸及打鼻鼾；而假如使用的枕頭太高或太硬，則容易令頸部肌肉綳緊，另一方面亦有機會使頸椎向後凸，椎間盤壓迫到神經。

@Karolina Grabowska/ Pexels

揀合適枕頭兩大關鍵

要衡量枕頭是否適合自己，第一準則就是要視乎枕頭有沒有足夠的承托力，是否能夠完全貼合我們頸椎間的生理弧度，除此之外，當中亦有兩個關鍵的地方可以注意。

1. 枕頭尺寸

枕頭的尺寸指的是枕芯的長、闊、高。枕頭的長度一般來說要大於人體的肩寬，對於體型正常的成年人來說，約63cm長的枕頭已經可以貼合到大部分人的基本需要。而最多人關心的高度其實則要取決於個人頸部的生理弧度，實際情況因人而異。不過無論如何，過份地高，即是枕著時肩頸之間會有虛位的，或者是過份地低，即是枕著時會讓下巴明顯仰高的枕頭都是不合適的。

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2. 睡姿

選枕頭高度時除了要視乎頸部的生理弧度，也要把睡姿列入考慮之內。人在睡眠過程中會不斷變換睡姿，而當中約莫有一半的時間都是仰睡，部分時間側睡，而小部分時間則會趴睡或採用其他睡姿。仰睡的人的選枕頭高度主要視乎頸肩弧度，而側睡的枕頭高度則應盡量與肩膊的闊度相約。

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如果選擇的枕頭並不適合自己，除了會影響睡眠質素，還會導致鼻鼾，頸痛、腰痛、落枕（瞓捩頸）等不同的健康問題出現，假如想改善諸如此類的睡眠問題，近年市面上就誕生了不少機能枕頭，聲稱可改善鼻鼾、修復痛症，甚至提高睡眠質素。到底這些枕頭使用了什麼原理？接下來為大家推介兩款有不同功能的機能枕頭，看看是否適合大家入手。

日本極棉全方位多功能枕頭：蝶型設計貼合頭頸肩曲線、減輕鼻鼾問題

日本枕頭近年成為寢具界的新寵，除了早前為大家解構過的「日本殿堂の夢枕」外，還有這一款同樣由日本出品，供相撲運動選手專用的GOKUMIN全方位多功能枕頭。

GOKUMIN多功能枕頭針對了一般人使用枕頭時出現的不適而對枕形加以改良。它最特別的地方就是枕頭前後採用兩種不同的設計，一面為寬面，而另一面為3D蝶型設計。寬面方面與一般的枕頭形狀非常相似，而另一面的則用上了如蝴蝶外型般的曲線設計，中央位置加入了凹槽，而凹槽兩側則有如蝶翅般採用了較高的高度。

這種高低不平的設計除了可以讓頭部、頸椎和肩膊的曲線完全貼合枕頭，兩旁的蝶翼亦可以穩固頭部，為頭、頸、肩、手臂提供四點支撐，讓頭、頸及身體成水平線，藉以放鬆肌肉，舒緩肩頸與腰部的酸痛。簡單來說就是利用矯正睡姿的原理，來讓頭、肩、頸貼合枕頭，分散施力點，令頸部不會因懸空而造成壓力。

當人體在睡眠時能夠保持自然的仰睡姿勢，原來因姿勢不良而收窄的上呼吸道便會自然打開，從而令睡眠時的呼吸變得更為順暢，鼻鼾問題亦因此可以得到改善。

與此同時，蝶型的設計亦為枕頭提供了五種睡法，包括高位仰臥、低位仰臥、趴位支撐、俯臥支撐及側睡支撐。譬如在仰睡時，蝶型設計可讓枕頭完全貼合頭、頸、肩曲線；側睡時可以固定頭部，而趴睡時兩手則可放在枕頭兩側的曲線上，讓雙手自然舒展，維持舒適睡姿。

至於在很多人關心的材質方面，這款枕頭的枕心是以聚氨酯材質製作而成，亦即是我們常見的記憶海綿。記憶海綿的特點是回彈力低、復原性強、耐磨性高，承托力比起一般的聚酯纖維枕更佳，不會因長時間使用而變得扁平塌陷，整體使用壽命甚至可達15至20年。

儘管這款枕頭功能甚多，但由於它的枕型特殊，未必人人能夠適應得來。假如睡不慣立體枕頭，以下這一款恢復枕同樣具備近似的支撐功能和承托力。

BLACKROLL Recovery Pillow 恢復枕：德國製造、有助恢復肌肉筋膜

恢復枕顧名思義就是一款能夠放鬆和改善睡眠問題的功能枕頭。它由德國製造，在設計上採用了人體工學的原理。枕頭的中央處是稍微凹陷的設計，而兩側微微升高，可以有效支撐頭部，頸椎和肩膊曲線，讓脊椎可以穩定放鬆，輕鬆入眠。

枕頭的高度和流線不止誘導身體變換成正確的睡眠姿勢，更支援四種不同的睡姿睡法，使人無論是仰臥、側臥，還是趴睡時，都能夠維持舒適的狀態。

而在物料上，它同樣是採用了記憶海綿製作，除了承托力較佳，記憶海綿亦能夠分散表面壓力，並在翻身時減少震動，維持穩定。而值得一提的地方是，枕芯的表面還加入了透氣設計，佈滿整個枕頭的透氣孔，能夠疏通睡眠時頭部長時間枕著枕頭時產生的熱氣，讓睡眠時更為舒適，更易入眠。

以上兩款枕頭都是針對現代人普遍遇到的睡眠問題，譬如失眠、鼻鼾、落枕、腰酸背痛而設計出來，假如晚上經常睡不好，早上醒來後肌肉又僵硬不適，不妨嘗試以機能枕頭解決這些煩惱。

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(產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/06/24)

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