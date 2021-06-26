【洗面機】用手洗面點夠乾淨？FOREO潔面儀幫你徹底清潔肌膚！

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撰文： 林美斯 最後更新日期： 2021-06-26 18:00

夏日熱辣辣，皮膚少不免會分泌大量油脂，加上化妝品的殘留，很容易有暗瘡、粉刺、毛孔粗大等問題，到時候，化妝也難以遮蓋皮膚的瑕疵。要想徹底解決問題，就要從根源入手，皮膚清潔一定要做好。

無論用什麼手法，手洗的效果始終不及潔面儀來得乾淨。不妨來看看這一款來自瑞典品牌FOREO的潔面儀——LUNA mini 2，小巧機身，卻能徹底潔淨你的肌膚。

這款LUNA mini 2潔面機結合了柔軟的矽膠和高科技的聲波脈動，有雙倍潔淨動力，每分鐘可以傳遞8000次T-Sonic（透膚聲波）脈動，深入毛孔，洗淨99.5%的髒污、多餘油脂和死皮。具有8種動力的它，能夠讓你根據自身皮膚所需而選擇適合的力度和清潔模式，讓清潔更深入、更到位、更溫和。

LUNA mini 2的防水矽膠質感非常柔軟，由瑞典美容專家設計，採用了FDA（美國食品藥品監督管理局）認證的安全硅膠材質，100%防水，不但能夠預防細菌滋生，還對皮膚特別溫和。相比起一般的尼龍刷毛，這款潔面儀比它衛生35倍，能夠更全面呵護你的肌膚。

這款潔面儀的刷頭面積更大，所以可以節省更多清潔的時間。而它的硅膠觸點長，所以整體的觸感會更加細膩，死角也更加乾淨。硅膠的厚度增加後，不論是使用上還是性能上都獲得了大幅度的提升。潔面儀較細的觸點可以溫和地清潔敏感和中性肌膚，而較粗的觸點則能夠精細清潔死角區，背面相對較寬的觸點則用以清潔油性肌膚，適用於不同皮膚種類的人群。

使用方法非常簡單。首先，將潔面儀弄濕，塗上適量的洗面奶，然後打開潔面儀。再用一分鐘以打圈的形式輕輕按摩臉部，計時結束後，潔面儀會發出聲響。這時候，你只需要擦乾臉部，晾乾潔面儀，潔面程序便完成了。是不是很簡單呢？

如果你想深層清潔皮膚，不想用手洗後皮膚依然藏有髒污的話，就不妨把這款LUNA mini 2帶回家吧！

(產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/06/23)

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