小米必買｜網民實試$168撩耳屎神器 內置高清鏡頭 耳屎一覽無遺

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撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-06-27 18:05

耳朵總是癢癢的？耳屎太多好惱人？耳屎究竟要怎麼清？相信有許多人都會用掏耳棒、棉花棒來「撩耳屎」，有的人則會用黑色小髮夾，甚至是直接使出靈活的手指。其實，這些方法都有弊處，盲掏耳朵可能會使耳垢越推越入，一不小心更會令耳道受傷、發炎，造成痕癢、出血、流膿等問題發生。既然如此，那耳屎到底要不要挖呢？

在正常情況之下，大部份耳屎可以不用刻意去清，因為它具有清潔、潤滑以及保護外耳道的功能，而且都會悄無聲息地自然排出。但是，重點來了！如果平時挖耳屎的方法不正確，令耳屎跑到耳道比較深的地方，那很有可能便無法排出，形成耳垢栓塞。所以，假如因耳屎塞住而出現以下情況，那就必需將其清除：

1. 聽不清楚 2. 耳朵發癢 3. 耳朵有悶塞感 4. 耳朵有痛感 5. 耳朵有臭味

那耳屎究竟要怎麼清？

是人都會有耳朵發癢的時候，每當這個時候總是會想「一掏為快」，但要切記的是，耳道內的表皮細胞其實很薄很脆弱，不想挖耳朵挖出問題來，那挖耳屎時使用的工具就很關鍵了。亦因如此，近年來坊間也出現了不少傳統掏耳棒以外的採耳工具，讓掏耳朵一事變得更安全，更放心！

下文要介紹的，就是來自小米有品的3款智能可視採耳器，它們的出現可以說是採耳界的一大突破，它顛覆了人們一直以來的採耳習慣。事關只需要下載一個App，就可以從手機上清楚地看見耳道內的情況，這猶如瞬間開啟了上帝視角，任何耳屎耳垢一覽無遺，究竟有多少粒耳屎通通都看得一清二楚，輕鬆一網打盡！

（什麼值得買）

★ 性價比最高！Bebird 蜂鳥 無線智能可視採耳器 R1$168（原價$210）

其實，無論用什麼工具，說到底都是因為看不清耳道，我們才只能憑直覺地胡亂盲掏。所以，這款來自小米有品的「Bebird智能可視採耳器R1」（以下簡稱R1）就完美化解了以上問題，皆因它內建了300萬高清內窺鏡，上面設有6個LED燈，配合六三軸定向陀螺儀，可以輕鬆潛入黑暗的耳道，提供清晰的圖像和出色的色彩還原，徹底杜絕盲掏耳朵帶來的傷害。

搭配高速WiFi芯片，當R1與手機App連接成功後，開機即見傳輸。而隨著將耳勺慢慢伸入耳洞，用家就能通過手機App實時探索耳朵的內部，過程流暢不卡頓，自由享受採耳時的無拘快感。

想知道實際使用效果如何？真的是如官方所說，能夠看清楚所有耳屎嗎？不如來看看網民分享的實拍照吧！不過要提提你，以下畫面相當震憾，慎入🙈

鏡頭足夠高清之外，R1的PC透明耳勺頭亦相當堅固，採用的是圓角設計，可以深入耳道耳垢，讓耳道得到全方位的潔淨。

由於耳朵屬於敏感部位，所以溫度控制也很重要。為此，R1就自帶了智能溫度控制功能，能讓耳鏡一直保持於適合人體的25度，機身則保持於32度，不冷不熱剛剛好。無論是要幫自已掏耳屎，抑或幫小孩、老人家掏耳屎都十分舒適又安全。

至於電量方面，R1內置鋰電池，可反覆充電，提供約30分鐘的續航時間。

如果大家只是想偶爾採採耳爽一下，那麼這款採耳器的可視化功能絕對會令人滿意的，況且價錢也很經濟實惠，實屬三款之中性價比CP最高的一款！至於對採耳有著更高追求的話，以下這款就簡直無可挑剔了！

★ 超專業！更清晰！Bebird 蜂鳥智能可視採耳器 X7Pro$498（原價$698）

「Bebird 蜂鳥智能可視採耳器 X7Pro」（以下簡稱X7Pro）同樣擁有300萬像素內窺鏡、快速WiFi芯片、智能溫度控制這三大功能。另外，更在細節上加以改良，使掏耳體驗再度升級。所以，據悉X7Pro在眾籌階段時，經已獲得6.8萬人支持，籌集資金更超過1150萬元。到底X7Pro有多厲害？與上一款R1有何區別？馬上來看看！

與上一款R1不同在於，X7Pro的傳感器內置了智能補償算法，讓300萬像素的鏡頭變得更加清晰。配合長度為31.6 mm、景深為15-25mm的鏡頭，以及防藍光、防塵、防霧設計，使畫質清晰得絕對不輸大型採耳儀器。

有網民就用了樂高模型來展現X7Pro的高清效果，下圖正正就是從手機上看到的情況，而從下圖可見，X7Pro的鏡頭的確比起R1來得更清晰：

至於使用感受上，X7Pro搭載了升級的六軸定向陀螺儀，大大確保了可視化後的方向準確性，所以不管用家是正掏、仰掏、斜掏、俯掏，它都可以自動轉換至最舒適的角度，讓採耳的過程更加精準，避免因不慎挖錯而誤傷耳朵的情況發生。

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X7Pro的升級在細節上亦體現得淋灕盡致。就譬如是它的耳勺，採用了PC + 矽膠，在採耳過程中既不會痛，也沒有傳統金屬掏耳棒的不適感。據官方所指，3歲以上的兒童已經可以使用。

另外，X7Pro新增了磁感應智能開關，開蓋即開機，合蓋即關機，開機後就會自動連接，可直接使用，帶來更方便的採耳體驗。

充電底座也是採取了磁吸式設計，只要將採耳器插在底座上即可立即充電。而每充一次電，可以帶來長約60天的續航時間，這比起上一款R1，其續航力明顯進步不少。

打開充電底座之後，你會發現裡面整齊地擺放了共11件秘密采耳配件，分別是4個經典Q彈耳勺、4個爽耳棉籤、2個環形耳勺及1個隨機耳勺，如此一來，只要替換耳勺就能與不同家庭成員一同共用，滿足各自需求。

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值得一提的是，由於鏡頭足夠清晰，加上App亦支持拍照及錄影，故除了掏耳朵之外，也可以用它來檢查口腔、鼻孔，甚至是臉上、鼻頭上的黑頭和毛孔，實行一物多用，非常方便。

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▼按下圖放大看更多網民分享照▼

+ 4 + 4 + 4

若然覺得X7Pro附送的配件太多，未必會用得上，又或者無需要與家人共用的話，那麼以下這款價錢更便宜的，就更適合你了。

★Bebird 蜂鳥 智能可視採耳器 B2 Pro$398（原價$599）

「Bebird 蜂鳥 智能可視採耳器 B2 Pro」（以下簡稱B2 Pro）的功能與X7 Pro大抵相同，除了沒有六軸定向陀螺儀、沒有磁吸式充電座之外，B2 Pro的鏡頭像素、WiFi芯片、智能溫控及續航力亦都與X7 Pro如出一轍。

而B2 Pro與X7 Pro最大的分別，就是附贈配件的數量，B2 Pro雖然不及X7 Pro的多，但也有2個經典Q彈耳勺、5個爽耳棉籤、2個環形耳勺及1個隨機耳勺，一個人絕對夠用。

小米一直以來都出品了不少「神器」，而以上這三款「採耳神器」實在令人大開眼界，新鮮之餘，亦的而且確非常實用，不僅解決了挖耳屎這道難題，更在視覺上為我們帶來了既衝擊又震撼的新體驗！

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（產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/06/27）

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