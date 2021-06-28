濾水器｜仲飲含鉛水？2021高CP值水龍頭濾水器推介！免安裝勁慳位

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撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-06-28 18:35

之前多條公共屋邨傳出食水含鉛超標事件，令大家再度關注起食水安全的問題。到底鉛是什麼？這對於人體會有何影響？又有什麼辦法可以去除水中的鉛？下文馬上來一一拆解！

鉛是什麼？

鉛是一種有毒金屬，在日常生活之中幾乎無處不在，它可能在電池、油漆、陶瓷、化妝品和藥物等不同產品中存在。一般市民最常接觸到鉛，不外乎就是通過灰塵，以及受污染的食物和水。而水管侵蝕、損壞和水喉質素欠佳正正就是食水含鉛的主因。

（gettyimages）

鉛水對人體的影響……

根據世界衛生組織指引，食水每公升的含鉛量不能高於 10 微克，長期飲用含鉛水更會增加中鉛毒的風險，其症狀包括有貧血、手腳無力，甚至引致高血壓、腎衰竭、痛風及增加罹患心臟病的機會。

而鉛水對於幼兒、嬰兒和胎兒的影響尤其顯著，由於他們的腦部發育尚未成熟，因此更易受鉛毒影響，即使是低水平的接觸，也有可能會增加學習障礙、過度活躍、聽力受損等風險，孕婦也會有早產或流產的風險。

嚴重的是，鉛是有一定的持久性，可在人體內持續累積，所以不管如何，為了健康著想，都應該盡可能地去減少接觸，食水含鉛問題絕對不容輕視！

如何阻隔鉛水？

食水安全問題一直是許多人的憂慮，如果不放心，最好還是加裝濾水器，提供多一重保障。況且，食水通過大廈水箱及喉管進入家居，很大機會再度污染，而除了鉛之外，還有其他肉眼無法看見的雜質，譬如細菌、氯氣、其他重金屬（如鉛、鎘及水銀）等等，以上都是必須解決的食水問題。

之不過，市面上的濾水器產品琳瑯滿目，安裝過程麻煩，價錢又昂貴，那如何能從中挑選最方便實惠又有效果的？

Philips濾水器向來都備受香港家庭歡迎，近幾年來亦推出了不少更易安裝和更換的款式，那就是——Philips 水龍頭濾水器 WP3812。

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水龍頭濾水器是什麼？容易安裝嗎？

水龍頭濾水器，顧名思義就是一款直接裝上水龍頭上的濾水器，只要於濾水器旁加上濾芯即可使用，過程中不需要打孔、鑽洞或配接管線，自己動動手便能輕鬆安裝完畢。這與枱下式或枱上式的濾水器相比，不但省卻了另請師傅安裝的費用，亦毋須放置於桌上，佔地之餘又礙眼。所以，水龍頭濾水器顯然是蝸居廚房的首選！

過濾能力如何？

儘管這款濾水器看起來很迷你，但其過濾效果絕對不落後於人。事關它全機為日本製造，過濾效果更通過了日本 JFRL(日本食品分析中心) 檢驗認証，品質優良且可靠。

這全都是歸功於Philips的高科技Micro X-Clean五重過濾系統。Micro X-Clean是一套多功能的過濾系統，主要濾材有中空絲膜、離子交換層、顆粒狀活性碳濾層等，當中的中空絲膜含有超過1.5兆個微孔，可有效過濾 99.99% 的各類細菌，相較市面上其他同類產品採用的「活性碳+不織布」濾芯設計，Philips的Micro X-Clean五重過濾的確是強大許多！

（Youtube@Philips DA TW）

【過濾有害物質 + 保留健康元素】

據悉，它足以過濾小至0.1微米的微細顆粒，包括是水中99.99%的細菌、寄生蟲與鐵鏽等。另外，亦能有效隔絕有害的可溶解鉛、有害的工業污染物（如揮發性有機化合物）以及農業污染物（如殺蟲劑 CAT），同時去除水中的難聞氯氣、臭味和異味。使用該過濾器還可以保留飲用水中對人體健康十分重要的有益礦物質，令每滴水都變得份外清澈健康，飲得更安心。

（Youtube@Philips DA TW）

【杜絕二次污染】

更貼心的是，這款濾水器的出水口和濾芯是一體成形的構造，經過過濾的水是直接從濾芯出來，不用再繞過水管和出水口，徹底杜絕了二次污染的疑慮，大大提高了濾水器的衛生情況。

濾水量、水流流量會否較弱？

當然不會！這款輕巧的濾水器可實現高達每分鐘2公升的水流量，與一段未經過濾的水流量幾乎沒有差別。以每天10L 的過濾量計算，亦可用上3 ~ 5個月，這對於習慣每天大量用水的人來說也非常便利。另外，只要旋轉用水選擇桿，用家便可自由選擇3種出水方式：經過濾的水霧、未經過濾的水霧及未經過濾的水流。

（Youtube@Philips DA TW）

【貼心提示更換濾芯的時間】

擔心「大頭蝦」的自己會忘記更換濾芯嗎？這款濾水器會以簡單的顏色標記方法來提醒你更換濾芯，當Pure Protect 絲膜變成深灰或銹棕色，就應該要更換濾芯了。

【輕鬆安裝到水龍頭上】

包裝裡面附送數個Quick Fit水龍頭轉接器，支援市面上常見及普遍的水龍頭型款，輕鬆簡單就能在水龍頭上安裝濾水器，毋須電力便可達到最高效能。按下圖放大看各式水龍頭及轉接器安裝示範：

▼按下圖看更多重點介紹▼

+ 4 + 4 + 4

不論是從便利性、實用性，還是安全性各方面來看，Philips 水龍頭濾水器 WP3812的表現均在水準之上。為了自己和家人的飲水健康，使用濾水器還是很有必要的。如有需要，不妨就趁現在優惠期間入手，價錢由原價$1099降至$798，可享72折優惠，裡面更包含替換濾芯套裝，非常划算！

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（產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/06/28）

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