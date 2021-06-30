蝸居冇露台點晾衫? 小米隱藏好物推介 慳位晾衫架幫你晾多一倍衫

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撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-06-30 18:37

洗好了的衣物來不及晾乾、還沒洗的衣物卻早已堆積如山……你也遇到過諸如此類的問題嗎？蝸居空間不足帶來的問題不計其數，除了物品無處安放，曬衣和晾衣也是相當令人頭疼的大問題。家中有陽台晾衣固然還好，但假如陽台的環境狹窄，甚至沒有陽台，無可奈何之下就只能把晾衣陣地轉移到室內之中，可偏偏室內的空間卻同樣有限，到底怎樣才能用盡蝸居的每一吋空間，在淺窄的環境中晾曬更多的衣服？

面對晾衣空間不足的問題，許多人都會選擇使用傳統式的晾衣桿和曬衣鍊，貪其安裝簡單方便，但是這種晾衣桿往往缺乏變化性，若遇到換季有大量被單、床罩需要換洗，晾衣桿能夠提供的空間就相當有限了，要是晾上被單，又找不到多餘的地方晾衣，要是勉強把衣物擠在一起，衣物又不易乾透，加上晾衣桿只能掛於高處，晾曬衣物時往往便要墊起雙腳，或是使用勾桿才能掛上衣物，整個晾衣過程可以說是既費時又費力。

諸如此類的晾衣問題，其實說到底都是源自於空間的不足。既然家居佈局無法一時三刻作出改變，那麼增加晾衣量就是目前最可行的方法。如今的晾衣工具形形式式，不論是從晾衣量出發，還是由靈活性考慮，被譽為「曬衫神器」的多功能晾衣架，或許會比傳統的晾衣桿和曬衣鍊更能符合香港家庭晾衣量大的需求。

提起晾衣架，大家可能會覺得它的設計頗佔位置，對於面積細小的家居來說似乎也算不上是實用的晾衣工具，到底它有什麼值得推薦的地方？那麼不妨就要來看看以下這一款由小米納谷出品的多功能晾曬架——

小米納谷多功能晾曬架：無需安裝、可調式設計滿足各種晾曬需求

解決家居難題向來是小米的拿手本領，雖然這款落地式設計的晾衣架由來已久，不過小米卻在傳統的基礎上加入了不少實用的設計，讓晾衣架的用途更廣、靈活性更強、收納起來的體積也更迷你輕巧。

驟眼看來，這款晾曬架在外型上雖然與一般的曬衣架沒有太大的區別，但它實際上卻擁有一物多用的多功能設計。「大字形」的結構為晾曬架提供了上下三層多個晾曬區域，最上方的橫杆可用來晾曬長褲或連身裙等長身衣物，中層的多排橫杆除了可晾曬普通衣服之餘，攤開後還可以用來曬棉被床單，而下方的置物空間則可用來晾曬玩偶、毛巾等物品。

假如擔心衣架移位會讓衣物擠在一起，晾曬架上亦配備了掛勾，能夠讓每件衣服之間保持距離，以加速通風，防止異味產生。

晾曬架展開後長度足足達兩米，加上整體承重力強，用來掛曬厚重棉被也不成問題。

而晾曬架的下方還設有雙層鞋架，倒放的設計方便鞋子在洗滌之後瀝水風乾。換言之只要一個晾曬架，就能夠同時晾曬長身衣物、短身衣物、鞋子、毛巾、棉被、甚至是毛公仔，面面俱到。

除了功能多、用途廣，這款晾曬架最實用的地方在於它的摺疊式設計及伸縮功能。使用時除了可按照實際需求調整各種高度，翼形的曬衣桿還可以隨意摺疊或變換形狀。當衣物量多的時候，可以把曬衣桿整面攤開使用，而當衣物量較少時，只拉其中一側出來使用亦可。

高度的調整亦非常方便，只要扭動旋轉把手，便能夠將翼形的曬衣桿調整成不同角度。

整個晾曬架採用一體成形的摺疊式設計，使用時無需安裝，不用時能快速折疊收納。晾曬架合起來時的厚度僅有5.5cm，收納於縫隙處完全不佔多餘空間。

晾曬架一共有「標準款」、「升級款」，及「升級龍門款」三種款式尺寸可選。「標準款」與「升級款」同樣具備可調式功能及雙層鞋架，不同之處主要在於晾曬架的長度，而「升級龍門款」則額外配備多一根橫杆，能夠晾曬更多的衣物。

小米納谷多功能晾曬架 $138（原價$175）

>>按此連結購買「標準款」

>>按此連結購買「升級款」

>>按此連結購買「升級龍門款」

設法增加晾衣量可以說是蝸居生活中最刻不容緩的任務。假如家中洗衣量量大，想用盡空間多晾幾件衣服，功能多、用途廣的落地式晾衣架相信會是最適合你的晾衣工具！

(產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/06/30)

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