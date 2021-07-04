淘寶｜2021網民推介好物　3大高質廚具大合集！最多人推薦的竟是…

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撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-07-04 18:10

淘寶網上的貨品種類包羅萬有，基本上你想像得到的，在淘寶網上都能找到，價錢甚至比香港來得更划算。之不過，同一類型的商品，譬如是一個碗、一台風扇、一件衣服，在淘寶網上亦有上千百萬個貨源，面對如此「海量」的選擇，究竟如何能從中快速選出最稱心如意的商品？

即使擁有再豐富的網購經驗，也難以一眼洞悉出最心儀的商品。正因如此，編輯就特意搜羅了近期網上討論度高，兼且獲網民推薦的3大淘寶愛用品！本文會以「廚房」為主題，想知道淘寶網上有什麼必買、抵買、值得買的廚房用品嗎？下文馬上來與大家劃重點！

▼▼ 網民推薦大合集：廚房篇 ▼▼

網民推薦 1）九陽 x Hello Kitty聯名款不黏鍋領券價¥119 起

國牌「九陽」在香港的知名度頗高，事關他們的廚房家電一直以來都獲得不少港人推薦，當中為人歡迎的，有破壁機、氣炸鍋、榨汁機等等。而近期網民推薦的居然不是電器，而是家家戶戶都應該會有的廚具——平底鍋！

（Facebook Page@淘寶開心share）

近年非常流行極簡風格的白色廚具，可粉色的廚具就相對罕見了。網民推介這款的「九陽 x Hello Kitty聯名款不黏鍋」，正正就用上了許多女生最愛的浪漫粉色，鍋蓋上還印有可愛的Hello Kitty燙金圖案，手柄位置亦用了由克羅地亞進口的櫸木作點綴，單憑外表經已令人一見傾心，相信即使不是Hello Kitty迷也會對它毫無抵抗之力，難怪網民會在社交網上大讚它「顏值100分」！

當然，凡事不能光虛有其表，那除了好看的外表之外，這款鍋還有其它過人之處嗎？

其實，這款平底鍋的用途相當廣泛，不論是煎、炒、煮、炸，基本上樣樣皆通。用它來煮泡麵、煮一人小火鍋、製作寶寶輔食，抑或是炸天婦羅都不成問題。

加上蒸格之後更秒變蒸鍋，早上用它來蒸個包子、點心、雞蛋亦很便捷，一鍋幾乎包辦了所有美食！

深型的鍋體不僅方便炮製不同料理，亦可減少溢鍋的問題。這款鍋直徑16cm，深度為8.75cm，經過官方1682次的煮奶測試，正常煮一包奶剛好不溢鍋，因此非常適合用來烹調液體狀的料理，像是加熱牛奶、製作醬汁、煮湯、煮奶茶等等。

值得一讚的是，鍋口的兩邊均具備導流口設計，方便倒湯時從導流口順滑而下，不易灑漏，不論是左撇子或右撇子皆能輕鬆上手。

使用性強且不挑爐灶，適用於各種爐頭，包括電磁爐、電陶爐、燃氣爐、電熱爐。

由於此鍋採用的是優質不黏塗層，所以即使減少用油量也不容易燒焦和黏底，網民亦有讚它「易清洗唔黐底」。

加上鍋底的加厚聚能底，使傳熱更均勻、導熱更快、蓄熱更持久。整體來看，可說是好處繁多，CP值極高。

網民推薦 2）英国KILNER 無鉛玻璃冷水壺領券價¥218 起

夏天最令人身心舒暢的消暑方法，不外乎是涼冷氣和嘆凍飲！想要每次隨手打開雪櫃，都能喝上冰冰涼涼的飲品嗎？此時，就不少免要有一個製作冷飲的幫手——冷水壺！雖然，市面上的冷水壺種類很多，基本上都有保存冷飲的功能。但是，有些商品的設計卻更貼近人性，讓用家使用起來更方便，而以下網民分享的「英国KILNER玻璃冷水壺」正正就是最佳例子：

（Facebook Page@淘寶開心share）

從網民分享的照片可見，這款冷水壺的出水方式與一般的冷水壺截然不同，它自帶「水龍頭」，只要把它躺平放入雪櫃，以後每次倒水時都不用特意它把拿出雪櫃，打開水龍頭即可喝到冰涼飲品。如此方便的設計，就連網民都讚「開雪櫃斟水都係樂趣」。

另外，一般直立式的冷水壺都有同一通病，那就是難以控制出水量，一但平衡不好重心，倒水時便容易倒得四處都是，而多餘的飲品亦會從壺嘴周邊流淌至瓶身，弄髒環境。反觀這款冷水壺，由於它自帶了防堵、防滴漏的水龍頭，因此特別容易控制出水量，乾淨又衛生！

畢竟是要喝進口的，所以亦要特別注意其材質。這款冷水壺是來自英國的百年老品牌KILNER，罐體以無鉛玻璃製成，裝水無異味，可以喝得更放心。惟需注意的是，罐身非耐熱玻璃，請勿直接倒入熱水，用溫水清洗即可。

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網民推薦 3）小米有品 集米即熱式飲水機預估到手價¥249 起

即便是夏天，也不愛喝冷飲嗎？那最後這款有多位網民推薦過的「集米即熱式飲水機」似乎就最能滿足你的日常需要了。

近來年即熱飲水機越來越流行，它的出現讓喝熱水一事變得更簡單方便。不過，市埸上普遍的即熱飲水機定價都不便宜，相反網民推介的這款來自小米有品的「集米即熱飲水機」卻只需$249起，價錢明顯更貼地，性價比簡直一流。有了它，不僅隨時都能喝上熱水，而且可以調節水溫的功能，對於家中有新生兒，需要經常沖泡奶粉的家長來說，它更是萬萬不能少的。

那麼集米即熱飲水機究竟好在哪？其實，正如網民所說，它就勝在做到「即用即熱」。首先，集米即熱飲水機擁有優於市面上的加熱組件，採用的是加熱更快、效率更高、耐驟冷驟熱的特種陶瓷管，所以只要短短3秒，貶下眼的功夫，一杯熱水就出爐了。

更厲害的是，它還有足足4檔溫度可選，包括25℃、45℃、75℃、99℃，方便用來沖奶、沖咖啡、泡杯面。另外，每杯水都可以訂製出水量200ml或350ml，每次倒水時都非常方便。當然，它亦可以隨按隨停，取其所需，不怕浪費水之餘也不怕溢杯。

至於外型方面，這款飲水機就沿用了小米的一貫設計風格，全白色的機身更便於與不同裝潢風格的家居搭配。加上佔地面積也不大，比A4紙還窄，無論在哪都能輕鬆找到藏身之所。

雖然體積不算大，但水箱容量也有2.8L，如以每杯水量350ml為例，那大概可以滿足到每天8杯水的基本需求，大大減少換水頻率。

可以直接把純淨水倒進水箱內，亦可搭配抽水軟管來接駁桶裝礦泉水。

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