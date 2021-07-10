減肥｜網民實測$299瘦腿按摩墊！用3分鐘=跑步1.4km 效果肉眼可見

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撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-07-10 17:05

腿粗害你失去自信？什麼短裙、短褲，單凡要露出雙腿的衣服，全都選擇避而遠之？的而且確，許多女生都對自己的雙腿很不滿意，總覺得要瘦一點，再瘦多一點。可是，每天上班都長時間坐著，下肢血液循環不暢，日子一長，大腿也就越來越壯碩，小腿越來越水腫，腿變粗就自然成了必然。

（gettyimages）

明明知道要減肥就要做運動，但平日上班經已耗盡體力，休息的時間都未必足夠，更別說要堅持鍛煉，根本就力不從心。這種情況之下，到究該怎麼瘦腿呢？

近來編輯就發現，不論是在YouTube、Instagram，抑或小紅書上，都有很多博主、網民不約而同地在推薦一款風靡日本的「VONMIE 足底按摩墊」，光是YouTube的播放量都超過幾十萬了……

（Youtube截圖）

Instagram上也有非常多人在推薦！

這款足底按摩墊之所以紅遍社交網絡，據悉是因為它的操作特別簡單，不用動刀不用抽脂，只要把雙腳放在按摩墊上，坐著就能實現瘦腿塑形。正因如此，VONMIE在剛推出時就極受用家歡迎，短短一年多的時間，就成為同類產品中的銷量TOP 1，全球銷量更突破過50萬部。

網上有很多用過的網民都紛紛表示，這款足底按摩墊真的有效，而且效果非常顯著，雙腿的浮腫不但消失了，就連肌肉也都瘦下來了，腿部線條變流暢之後，看起來亦纖細了不少。

不過，腿部向來是全身上下最難瘦的部位，所以單憑這一塊墊子，真的能夠達到瘦腿功效嗎？不如先來暸解一下它的工作原理：

【EMS微電流技術】

VONMIE腳部按摩墊採用的是EMS微電流技術，其原理是經由微電流刺激，直接傳達信號到深層肌肉，促使肌肉運動，讓它「主動」高度收縮和舒緩，從而達到放鬆、塑形、消耗脂肪等功效，效果就如做運動鍛煉一樣。

最早期，EMS這個神奇技術是應用於臨床治療上，可以預防和輔助治療肌肉萎縮；及後NASA亦將此技術用於輔助太空人恢復肌肉力量。時至今日，EMS技術已經非常普及，除了應用於醫療上，也常見於健體瘦身及美容相關的產品之中。

（gettyimages）

近兩年VONMIE更進駐香港市埸，最近他們推出了新一代的升級版本「VONMIE 摺疊式腳部按摩墊」。不僅僅齊集舊版的所有功能，更多了一種按摩模式及最新的可摺疊式設計，令產品原本方便和慳位的優點再度發揚光大！

★ 最新升級版本：VONMIE 摺疊式腳部按摩墊優惠價$299（原價$499）

乍眼看，VONMIE 摺疊式腳部按摩墊的確與體重秤非常相似，大小也差不多，但厚度就比一般的體重秤纖薄得多，重盈亦輕巧得多，僅105克，加上可以折疊的設計，摺疊後的大小不足1cm，非常方便收納和隨身攜帶。

這款按摩墊總共有三種模式可以隨意切換，分別是塑形、放鬆、鍛鍊，平時下班回家後可以把它墊在腳下，打開塑形模式之後，就可以一邊追劇一邊瘦腿，不會佔用任何休息時間。

至於睡前打開放鬆模式按一按，還能緩解一整天累積下來的疲勞感，由內改善腿部肌肉痠痛的問題。而當身體得到放鬆之後，自然更容易入睡，順道改善睡眠品質，特別適合經常穿高跟鞋、上班需要久站或經常奔波勞碌的人士使用。

針對經常久坐不動的辦公室OL及缺乏運動的長者，升級版的VONMIE 摺疊式腳部按摩墊就額外新增了鍛鍊模式，利用EMS技術模擬肌肉做運動，有助於打造結實腿形和強化肌肉，減低肌肉流失的機會。

以上三個模式同樣提供15個力度等級選擇，即使是低頻的檔位，每秒已經可以讓肌肉張弛運動2.6次，換言之每3分鐘肌肉就會運動468次，這個次數恰好等於跑步1.4公里，所以說它的瘦腿效果真的一點也不誇張。

用家可以根據自己能承受的力度範圍作調節，初初使用時建議可以先從低檔位開始，慢慢循序漸進地調高力度，體驗不同強度帶來的變化。

操作特別簡單，長按主機上的開關鍵，2秒就能開啟，亦可以利用遙控器控制開關。每次充電大約需要60分鐘，而充滿電的情況下，可以使用約10 - 15次，每次默認設定時間為25分鐘。

除了緊緻的雙腿之外，小彎腰、馬甲線都是許多女生夢寐以求的身材。然而，減肥難，但減掉大肚腩更難！就算肚子瘦了下來，但由於長期缺乏運動鍛鍊，腰間的肌肉力量便會大大降低，無力支撐起腰部的皮膚組織，也就令腹部失去線條，看起來鬆鬆垮垮，甚至有下垂的跡象。

你也飽受大肚腩、贅肉多的困擾嗎？那同樣是來自VONMIE的「纖形塑身腰帶」就非常適合你了！

★同系列全新瘦腰神器：VONMIE 纖形塑身腰帶香港行貨 $488（原價$699）

VONMIE 纖形塑身腰帶在日本同樣好評如潮，單月銷量經已超過15000+，不僅有許多女士們搶購，同時亦獲得不少網紅、博主推薦。不僅僅在日本，在內地和香港的討論度亦很高！

（YouTube截圖）

有網民說自己用了兩星期後，腰圍明顯變少不少，亦有網民指瘦了足足3 cm！

（小紅書）

而它厲害的地方就是運用了與腳部按摩墊一樣的EMS微電流技術，以微電流技術來摸擬肌肉運動的動作，去達到按摩舒緩、修腰減腩、加強運動等的效果，特別適合腰圍難減／粗大、產後孕婦、長期坐、較少運動人士使用。

總共有7種模式選擇，包括熱身、運動、燃脂、拉伸、揉捏、捶打、舒緩，從瘦身燃脂，再到鍛鍊核心肌力，基本上有了這條腰帶就能夠全方位地做到。加上15種力度等級任意調節，用家可以隨著時間加大力度。

使用方法亦十分簡單，只需把腰帶戴上腰間，讓它與皮膚直接接觸即可。而從下圖可見，EMS微電流技術的真的很驚人，戴上之後就會即時刺激腹部肌肉震動、收縮，可以發現腹部的肌力是肉眼可見的在抖動。

據悉每使用25分鐘，就相當於進行了捲腹運動368次、快跑8公里及有氧瑜珈3小時。堅持使用5週，不僅能有助於瘦腰，還能令原本鬆鬆垮垮的肉變得緊緻，重新找回線條感。

為了配合香港潮濕侷促的氣候，這款纖形塑身腰帶特別採用了LYCRA親膚材質製造，比起普通的PU膠，更加彈性透氣貼服，所以戴上腰間後毫無束縛感，適用於所有腰圍。

至於體積方面極度輕薄，僅重500g，厚度只有5mm，可以輕鬆隱藏於衣服之內，方便用家隨時隨地使用，即使戴著它出外做運動，甚至是在上班時使用都不會被人察覺，非常隱形。

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+ 3 + 3 + 3

減肥並不容易，除了要控制日常飲食，還要進行適量運動。想要快點見效，不妨配合VONMIE的產品一同使用，減肥效果自然事半功倍！香港01讀者更可以優惠價入手，折扣高達59折！

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（產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/07/08）

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