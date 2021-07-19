【2021最新】掛頸風扇推介及比較！小米風力最澎湃　綜合表現第一

全年最炎熱「三伏天」開始了！在攝氏三十多度的酷熱高溫之下，一旦離開了冷氣房，不消幾分鐘便立即汗流浹背……

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香港的夏天一向都悶熱無風，走上街頭就猶如走進了桑拿房一樣，加上出門還要長時間配戴口罩，不僅渾身被汗水沾濕，就連埋沒在口罩下的肌膚都「大汗疊細汗」，感覺十分煎熬！

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以前總是幻想著可以把風扇綁在身上，而如今這已經不是不切實際的幻想了。事關隨著科技的進步，市埸上出現了五花八門的便據式小風扇，當中的「掛頸式風扇」正正就實現了把風扇掛在頸上這回事，讓人們可以徹底解放雙手，享受清風拂臉的涼爽體驗！

其實，掛頸風扇早已不是新產物，早於幾年前經已推出市埸，惟當時的做工太過粗糙，造型太過老土，導致大部份人寧願用「芭蕉扇」，也不願戴著這麼奇特的掛頸風扇出門。

（網絡圖片）

雖然掛頸風扇不屬於首飾配件，但畢竟是要穿戴在身上的東西，其外型始終至關重要。正因如此，去年小米有品就上架了一款顏值極高，外型酷似耳機的掛頸風扇，並成功從林林總總的小風扇之中脫穎而出，成為了不少潮人愛用的消暑好物！

（什麼值得買）

以上這款掛頸風扇相信大家都不感陌生了，其實它是來自於小米生態鏈下的品牌——「幾素」，幾素近幾年來都陸續推出過不少小風扇，有手持的、有掛頸的、有可折疊的，在網上通通好評如潮，更成功取得連續3年「小風扇行業銷量第一」的佳績，實力可說是有目共睹的。

來到2021年，幾素繼續升級小風扇的性能，帶來了比前一代更優秀的「無葉雙渦輪掛頸風扇 」。如果你剛好也在物色一部掛頸風扇的話，不妨來看看以下介紹吧！



★ 升級旗艦版本 ——Jisulife 幾素 無葉雙渦輪掛頸風扇 FA12R優惠價$288（原價$410）

首先從外型上來看，新一代的「Jisulife 幾素 無葉雙渦輪掛頸風扇」與前一代的差異確實不大，乍眼來看都與耳機非常相似，整體的曲線流暢不突兀，不論是色彩抑或質感都很高端，顏值方面絕對是隱妥過關的。

當然，光有好看的皮囊是遠遠不足夠的。為了能夠有效降溫，新一代的掛頸風扇就針對風力進行了重量升級，由前一代的雙核四導風驅動，升級至強勁的四核八導風驅動，帶來了更澎湃的風量，其風效足足提升了100%。

與此同時，新款掛頸風扇的扇孔更經過了加寬處理，扇孔從前端到後端，整齊地排列了出一個環形，對比舊款那狹窄、垂直的扇孔，新款掛頸風扇的風面明顯更廣，風力自然更強。

新款掛頸風扇是通過機身上的58個加寬扇孔和96片渦輪扇葉出風。而數量眾多的扇孔和扇葉最大作用就是切割空氣，加速周遭的空氣循環，帶來360度的全域式環繞風，讓用家能夠全方位地感受清涼降溫。

一大一小的雙渦輪設計，加上仿山林坡道的導風系統，將本來一層層直吹的風打散，帶來宛如自然風般的舒適風感，讓風不再直吹臉部，使快速降溫的同時，也不會影響人體血液循環和汗液分泌，不會引致頭痛、頭暈等不適感覺，大大優化了其使用體驗，也讓用家能感受到前所未有的「透心涼」。

總共有三檔風力，用家可根據場景或需要任意調節：

1檔 – 微風拂面 清爽體驗

2檔 – 清爽加倍 掃走悶熱

3檔 – 風速強勁 瞬間清涼



內置4000mAh超大電芯，搭配Typh-C充電口，充電既簡單又快捷，滿電後可以使用一整天不斷電，續航力非常之強，尤其適合喜歡戶外活動的用家，方便他們在進行戶外活動時隨時解放雙手，免去因長時間手提風扇而感到手酸的弊病。

另外，安全問題亦很值得我們注意，畢竟早期的小風扇大多都有捲頭髮的問題，幸好這款掛頸風扇採用的是「無葉」出風，因此捲頭髮的問題已經不復存在。另外，它還內置了4大保護機制，包括電池主板過溫、過流、短路、漏電保護機制，兼且通過專利權威認証，使用時大可放心。

總的來說，新一代的掛頸風扇的確是進一步提升了風力、風效、電量、安全各方面的性能，帶來了整體體驗的大躍進。目前01讀者更可以優惠價$288（原價$410）入手，不容錯過！

然而除了幾素之外，市埸上當然還有其它同類型的產品。所以，接下來會介紹2款來自不同品牌的掛頸風扇，大家可以按照預算、喜好、需求去作出選擇。



★ 高CP值之選：ION L18 無葉掛頸風扇 - 香港行貨優惠價$168（原價$298）

「ION L18 無葉掛頸風扇」同樣是2021年的最新款式，採用無扇葉設計，能夠免除捲髮危險，非常安全可靠。

至於風力方面，雖然這款風扇左右兩邊只得8個出風口，對比幾素的58個出風口明顯是較為遜色的，不過由於它是以環形沿邊出風，因此用家亦可感受到360度的環迴風力。另外，它亦提供3級風力可選，用家可以自行調節至最舒適的風量。

內置2400mAh鋰電池，搭配Type-C快速充電，可提供約12小時的使用時間，續航力尚算不錯，基本上能夠滿足一整天的使用需求了。

值得一提的是，它重量超級輕盈，總重只有249g(連內置鋰電池)，加上掛頸承托位還採用了高品質的無毒矽膠物料製造，特別柔軟親膚，小朋友及長者佩帶都倍感輕巧舒適，毫無負擔感。

「ION L18 無葉掛頸風扇」運作過程非常安靜無滋擾；亦通過了國際安全認証—CE, FCC, RoHS，兼且具備不發熱、電路保護、防汗保護機制，使用起來額外放心！

★ 可折疊！高顏值之選：GM - 馬卡龍掛頸式便攜風扇Z3 連收納包優惠價$168（原價$198）

外型上，「GM - 馬卡龍掛頸式便攜風扇Z3」與上述兩款有著明顯的差異，它採用的是渦輪甜甜圈造型，設計特別精緻好看，適合配搭不同服飾、不同場合，特別推薦給重視顏值的女性用家。

除了擁有夢幻的造型，它更具備上述兩款均沒有的摺疊設計，而摺疊之後的尺寸僅小得只有105mm x 42mm x 55mm，相當小巧玲瓏；至於重量亦是三款之中最輕盈的，僅重172g，方便放入女士們細小的手袋裡面，隨時攜帶出門使用。

至於電量方面，它內置2000mAh電池，使用時間最長可達6小時。從數字上來看，雖然它的續航力是三款之中最弱的，但就勝在設有數碼屏幕，可以顯示即時電量，方便用家隨時查看並及時為其充電，免卻使用時才赫然發現沒電的情況出現。

做個簡單小總結：

三款之中，「Jisulife 幾素 無葉雙渦輪掛頸風扇」的售價最高，目前售價為$288（原價$410），但所謂一分錢一分貨，它的綜合表現著實是三款之中最強的，畢竟它有足足58個加寬出風口，以及四核八導風驅動技術，能夠帶來更強勁且澎湃的風力，特別推薦給大汗、怕熱體質人士，實屬戶外活動時的消暑利器。

至於「ION L18 無葉掛頸風扇」，雖然只得左右8個出風口，但就勝在性價比高，目前售價為$168（原價$298），比幾素更便宜；而「GM - 馬卡龍掛頸式便攜風扇Z3」就主打高顏值及可折疊的設計，所以相對來說會更適合女士用家，方便放入手袋裡面每天攜帶出門，以備不時之需。

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（產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/07/19）

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