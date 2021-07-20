台灣麻辣鴨血邊款最好食？衛詩雅實測市售4款 最好食No.1竟然最平

不論是春夏秋冬，以往每次到台灣旅遊，都一定會抽時間去品嚐台式麻辣火鍋，尤其是鍋中搭配的鴨血，一口咬下去，那滾燙的鴨血充滿著湯底的精華，香辣又過癮，加上紮實爽滑的口感，叫人一口接一口，完全停不下來。



雖然目前因為疫情關係而未能到台灣旅遊，不過想要一解口癮也並非難事，事關台灣不少鴨血品牌都推出了即食的麻辣鴨血包，只要經過簡單的加熱即可食用，讓我們在家都可以隨時品嚐到這份地道的台灣美味！

不過台灣的鴨血品牌多不勝數，到底哪一款最好吃呢？不如來看看以下推介吧！



★ 台灣網友一致好評！和秋 - 麻辣鴨血450g (1包)優惠價$40

提到好吃的即食麻辣鴨血，「和秋」這個品牌絕對是榜上有名，甚至是名列前茅的。事關網上有不少網紅、部落客大力推薦，基本上買過的都說好。而在各大社交媒體上，很容易就會找到相關的推薦帖文……

（Instagram截圖）

和秋麻辣鴨血不止是在台灣享負盛名，就連香港人也對它讚口不絕。在早幾個月前，藝人衛詩雅就在YouTube上一發佈了一條「人氣麻辣鴨血大比併」的影片。

（YouTube截圖@衛詩雅 Michelle Wai）

在該影片中，衛詩雅買來了四款不同人氣品牌的即食麻辣鴨血，分別有：賈以食日、老媽拌麵、雙人徐、和秋麻辣鴨血，並進行試食測試。而和秋麻辣鴨血正正就是她選出的個人最喜愛No.1，她更在片中大讚和秋是四款之中「味道調得最好」的冠軍。

（YouTube截圖@衛詩雅 Michelle Wai）

和秋麻辣鴨血之所以如此受歡迎，相信最大原因就在於真材實料。和秋為了保留純鴨血的滑嫩口感，堅持採用100%的純鴨血，絕不摻雜其他禽血，保証每塊鴨血都Q彈細緻。所以，網上亦有網民評價說『鴨血嫩！多汁又入味！一口咬下整個在嘴裡炸裂的感覺，只有吃過的人才能體會到的美味！』

(Facebook Page@heqiufood）

除了鴨血之外，裡面的湯頭更是精華所在。和秋加入了十餘種香料來慢燉熬製，一打開包裝袋，立馬就能聞到花椒及漢方食材的香氣，香辣滋味撲鼻而來。更重要的是，其香氣不像一般川味嗆辣，反而是很溫和的辣味，吃完不上火，也不會傷胃，還有助於身體溫潤滋養。

(Facebook Page@heqiufood）

不只是麻辣鴨血，它還是一包麻辣鍋底！只要以1:1比例加入清水稀釋，瞬間就能化身成為麻辣鴨血火鍋。肚子餓想吃得豐富一點的話，可以自由加入蔬菜、豆皮、粉絲、肉片等火鍋配料，不論是1人獨享，抑或是多人聚餐，它都能夠完美勝任！

和秋麻辣鴨血以121度高溫高壓殺菌技術製成，無防腐劑添加，真空包裝，未拆封可常溫保存約2年之久。兼且通過SGS多重檢驗，食物安全無虞有保障，熱量亦僅41大卡，可以放心地吃。

(Facebook Page@heqiufood）

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台灣不僅有許多鴨血品牌，麻辣火鍋店更是佈滿大街小巷。而在云云火鍋店中，「太和殿」可說是數一數二的，也是不少台灣明星、老饕客最喜愛的老字號火鍋店。



太和殿從成立自今，20多年來憑藉湯頭滋味抓住了無數人的胃，你也是其中一人嗎？那就一定要嚐嚐由太和殿出品的麻辣紅湯鍋底包！

★ 在香港也能吃到太和殿的麻辣火鍋！太和殿-麻辣紅湯鍋底800g(袋裝)優惠價$60（原價$72）

要知道的是，麻辣火鍋首重不在於辣度，而是氣味香度。太和殿的麻辣紅湯鍋底包正正就完美詮譯了這一句話，皆因它的湯底香而不麻、辣中帶勁，入口溫順而不燥熱，舒服的辣度相當令人滿意，即使在夏日品嚐，也是別有一番滋味的。

（太和殿官網）

鍋底包採用上等原料溫火慢熬，堅持純手工炒製，加上獨門祕製醬料配方，提煉出獨一無二的麻辣湯底。有了最重要的湯底之後，我們只要加入400g水，再自由加入各式各樣喜愛的火鍋配料，煮熟後便可以直接食用，十分方便！惟需留意的是，此包裝約供2-3人份食用，購買前請按人數選擇數量。

✨如有興趣一嚐以上兩款台灣好滋味，不妨入手以下人氣優惠組合，01讀者可以優惠價$179（原價$210）買齊「和秋麻辣鴨血」及「太和殿麻辣紅湯鍋底」，另外還有一袋2份入的「iFit微卡蒟蒻燴麵 - 黑胡椒牛腩」，不容錯過！

★ 減肥首選！iFit微卡蒟蒻燴麵-黑胡椒牛腩(每袋2份入)優惠價$88（原價$95）

有什麼看起來是碗麵，吃起來就像麵，但其實不是麵？沒錯！答案就是蒟蒻麵！

說到蒟蒻，相信大家第一時間就會想到低卡、零熱量、健康、減肥這些關鍵字。儘管如此，礙於蒟蒻口感韌度高，而且加工後的蒟蒻製品大多需要浸泡在鹼水中保存，具有特殊異味，導致很多人沒有什麼原因，都不會特別想吃。

然而，微卡輕美食系列推出的「iFit微卡蒟蒻燴麵」，就徹底顛覆了蒟蒻的刻板印象。其研發團隊花了兩年時間研發，將高纖的蒟蒻製成口感彈牙、涮嘴的麵條，並搭配各式各樣的湯底、拌醬，讓色澤、口味和食感都激似真麵！

味道方面，是以微嗆的胡椒醬汁作為基底，非常濃郁香辣，再拌入筋、肉、油花均勻的鮮嫩澳州牛腩肉，打造出如同大火快炒，熱騰騰上桌般的台式燴麵，讓人一吃上癮！

美味之外還相當輕盈，主張減醣、低熱量，每份不到270大卡，而且保存方便免冷藏，食用前也不用沖洗川燙，實屬減肥女生們的宵夜、下午茶解嘴饞恩物！

「iFit微卡蒟蒻燴麵」在網上同樣擁有超高人氣，在開賣的首週就取得超過10,000的驚人銷量，完勝台灣市埸上其它同類型蒟蒻麵。

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愛文芒果是台灣夏季的盛產商品，經過烘培後的果乾更是人氣零食！今次推薦的「品藏時光 - 無糖愛文芒果乾」勝在每片果乾都厚厚扎實，咬下去的口感相當Q軟；味道則是甜而不膩，吃進嘴裡還會散發出濃濃芒果香，每一口都充滿幸福感。不僅可以當作零食直接吃，也可以添加於麥片、牛奶、乳酪、雪糕裡面，自創出更多不一樣的健康早餐或甜點。

值得一讚的是，這款芒果乾是採用新鮮芒果製作，富含維他命Ｃ與膳食纖維，而過程皆為低溫烘烤，全程不加糖，無添加香料、色素、防腐劑，最大程度地保留了芒果原味與營養，實屬健康與美味兼優之選！

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（產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/07/20）

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