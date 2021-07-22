01mall每週劈價優惠 4K電視Dyson吸塵機低至5折 購物再送2000積分

香港地百物騰貴，無論是要應付衣食住行生活所需、為家中電器汰舊換新，還是偶然想買一些小禮物獎勵自己，要在日常生活中慳得更多，購物前當然要「價比三家」。為了「慳得一蚊得一蚊」，有人會在購物時連走幾間商店格價、有人會看準大減價才適時出手、也有人會在網上搜羅各式各樣的優惠券。其實格價又何須這麼麻煩？只要留意01mall每週舉行的「每週殺價芬」活動，不用四出格價比較，安坐家中就能夠參與各大優惠活動、一鍵帶走各種超特價商品！



《01mall》「每週殺價芬」—— 每星期50+人氣爆品殺至3折

香港01網購平台《01mall》將會由即日起，每個星期舉行「每週殺價芬」優惠活動，活動期間將會有多件熱門產品以優惠價，甚至低至3折的劈價出售，產品種類涵蓋數碼影音、家品家電、廚具用品、生活百貨。當中既有香港人最愛的Dyson、小米、Sharp、Sony、Philips等的品牌，亦有無線藍牙耳機、無線吸塵機等多件時下熱門話題產品。想以平價掃筍貨的朋友記得逢星期四準時到《01mall》「每週殺價芬」活動專頁，瀏覽該星期的超特價商品！

優惠不止如此！香港01會員凡於「每週殺價芬」活動頁內選購精選抵買商品，還可同時賺取香港01積分。不論價錢，不設上限，只要買$1即送1分，買滿$250額外再送2,000分（價值$20)，換句話說，只要你購買一件$250的產品，就可以獲得共2,250「01積分」。累積的積分除了可在「獎賞專區」兌換各式各樣的禮品、禮券，還可以到《01mall》將積分當成現金使用，以後購物時就可以慳得更多，省下更多金錢！

活動時間：由2021年7月22日起



活動玩法：「每週殺價芬」活動頁內的超特價商品將會每周四更新，購買頁面內任何產品即可享買$1送1「01積分」，買滿$250額外再送2,000「01積分」。



派分時間：每星期四派發上個星期四至三的訂單積分



活動將於明天（12月7日）正式開鑼，屆時將會有超過50件熱門產品以優惠價發售。為了讓大家快人一步買到心水產品，編輯已經做定功課，為大家精選了三款最值得入手的必買產品，事不宜遲立即來看看吧！

1.TCL C716 55" QLED 超高清智能電視

優惠價：$4880



原價：$9980



可獲取「01積分」：6,880 (相等於$68.8)



要是打算為家中更換電視，相信大家都會先考慮傳統電視品牌如Samsung、LG、Panasonic等的電視機，但假如有預算考慮，想尋求價錢與功能兼優的選擇，近年電視市場亦誕生了不少抵玩品牌，譬如TCL便是一個頗為值得推介的例子。在首週優惠中，TCL的C716型號將會史無前例以以48折價錢出售，$5000不到就能夠買到55" 的4K QLED 智能電視，認真抵玩！

以平價電視來說，TCL的C716在少有地採用了QLED面板作屏幕，相比起LED及OLED，QLED能達到超過 4000nits 甚至 5000nits光亮度，在畫面的光暗對比上除了比傳統的LED更為細緻出色，同時也能夠呈現出高純度的白光，讓電視即使在不同亮度之下，仍然可以還原最真實的影像色彩。

用上了QLED面板，當然亦要影像處理技術的配合。C716擁有量子點層過濾技術，除了色域提升到 DCI-P3 的 93% 以上，同時亦支援 HDR 10+ 高動態範圍，Dolby Vision及IPQ技術。

Dolby Vision能夠增強Dolby Vision 影片的影像效果，一來可增加畫面的對比度和提高亮度，二來亦可顯示出更豐富的顏色，讓用家即使在家中觀影，也能夠享受電影級數的視覺效果。

HDR10+技術是HDR 10的升級版，可以因應影像中的不同場景，自行調節及強化影像的亮度、色彩飽和度，對比度等，令每段畫面都有獨立的HDR效果，進一步增強畫面的色彩飽和度和對比度。

而IPQ技術則可對HDR內容進行場景識別，以改善HDR在低光顯示、高光過曝和細節增強方面的性能，使畫面更具層次感，內容細節更豐富。加上3,840 x 2,160的4K解像度，在規格方面已至相當接近高階電視的質素。

聲效方面，C716除了採用DTS智慧音效處理技術，以零壓縮音訊解碼格式打造豐富的聲場感外，同時亦支援杜比全景聲音效，以改善電視音效臨場感不足的問題。

市面上平價的QLED電視選擇不多，而同時搭載Android操作系統更是少之有少。 C716運行的是Android原生系統，電視在出廠時已預載了 Youtube、Netflix、Google Play Movies等主流的影音串流平台，用家亦可透過Google Play下載其他播片程式，或以手動安裝 APK方式下載其他 Android兼容Apps。

另外，C716亦有提供極其方便的Chromecast 功能，方便用家把手機畫面投放到電視觀看。

在影視娛樂以外，C716同時亦支援智能聲控及Google Home功能，用家只要發出簡單的語音指令，即可操作並控制電視，譬如以語音切換頻道、控制電視音量、暫停節目等，甚至可透過聲控電視來設定恒溫器、調暗燈光、控制吸塵機器人等等的功能。

雖然聲控是這款電視的一大特點，不過購物時當然都附有遙控器，而除此之外，TCL的MagiConnect應用程式亦支援iOS和Android作業系統，意味著用家亦可以使用手機作為第二個遙控器，以及播放流動裝置內的內容、以及投放屏幕到電視上。

2.Dyson Digital Slim Fluffy Extra SV18 輕量無線吸塵機

優惠價：$3288



原價：$4680



可獲取「01積分」：5,288 (相等於$52.8)



Dyson的產品向來以高科技、高性能、高顏值著稱，繼V11旗艦型號吸塵機後，Dyson在去年就帶來了一款最輕盈、最小巧、最別緻的Digital Slim 輕量無線吸塵機，無論是質量及性能都比過往的型號更優越。想試試Dyson的先進科技，卻因價錢不合意而遲遲未入手？那就要好好把握今次的優惠機會了，事關Digital Slim Fluffy Extra SV18 輕量無線吸塵機將會以7折價錢發售，絕對不容錯過！

相比過往的型號，Digital Slim Fluffy Extra SV18特別在體積及重量上重新改良，在手持模式下僅重1.5kg，搭配主吸頭後整機重量為1.9kg，這與前一代相比，體積減少了 20%、重量減輕 30%，是Dyson目前最輕的一款無線吸塵機。

大大縮小後的Digital Slim 不但方便收納，女士單手都可以單手輕易舉起，這使得Digital Slim在清潔時更加靈活暢順，輕輕鬆鬆就能打掃房間死角，提升日常清潔效率。

Dyson在追求輕量化的同時，亦沒有犧牲其吸力效能。Digital Slim 用上與旗艦機V11同樣技術的Hyperdymium™ 摩打，能以高達120,000rpm的速度旋轉，並產生100瓦特吸力。加上新核心設計——11個渦旋式氣旋，保証了Digital Slim既有足夠吸力，在運行期間吸力亦始終如一，不會因電量問題而忽大忽小，使整個清潔過程高效又暢順，達到與以往機種相同的吸力表現。

除此以外，Dyson還重新設計了這款吸塵機的主吸頭，其重量較以往減輕了40%。雖然，整體變輕、變小了，但絲豪不影響清潔效能，皆因主吸頭的底部新增了2個凹槽，這使吸頭能輕鬆覆蓋不易觸及的邊邊角角，將細小微塵與體積較大的顆粒碎屑同時捕捉，在硬質地板（如木地板、瓷磚）之上，具有相當優異的清潔表現。

為了使操作更簡易，Digital Slim沿用了旗艦機V11的「智慧監測」功能，通過機身上的LCD屏幕，用家可以直觀和清楚地掌握吸塵機的狀況，包括所選電源模式，剩餘使用時間，濾網保養提示及阻塞報告，從而可及時進行充電、清洗保養等動作。

至於續航力方面，Digital Slim雖然不及V10，但充滿電後亦可持續使用40分鐘，相對而言會更適合蝸居家庭，應付日常清潔絕對不成問題。另外，Digital Slim可以更換電池，隨即帶來雙倍的使用時間，即80分鐘。不過就需要另行購買電池，大家可以自行考慮有沒有需要。

附送8種不同吸頭配件，種類之多，便能徹底解決整屋的清潔所需，方便應付家中各種棘手位置，把所有難以觸碰的衛生死角都通通打掃乾淨！

3.DAEWOO 韓國大宇 第二代韓式無煙燒烤爐 (附送丸子盤+噴油壺)

優惠價：$968（額外送丸子盤及噴油壺）



原價：$1298



可獲取「01積分」：2,968 (相等於$29.6)



燒烤是香港人數一數二的愛吃料理，特別是日式燒烤及韓式燒烤，軟嫩多汁的牛肉在爐火下油光閃閃，光是想像已經令人口水直流了。想在家中舒舒服服歎美味燒肉，但又怕弄得滿屋油煙，難以清潔？近年市面上就誕生了不少無煙燒烤爐具，它獨特的設計能夠在燒烤時徹底吸收油煙，減少「燒肉味」依附在衣服或家中織物之中。喜歡吃烤肉的你，不妨留意以下這一款由韓國大字出品的無煙燒烤爐，在是次優惠中減幅也達到75折。

韓國大字的爐具以說是相當出名，而這款燒烤爐更是云云產品中討論度最高的一款，事關它主張0油煙燒烤，並透過三重控煙技術，真正落實了「無煙」的訴求。

何謂三重控煙技術？首先，燒烤爐的烤盤及底部均經過特別設計，烤爐的左右兩側設置了多個循環風口，而烤爐的底部則配備了抽屜式的接水盒，風口能夠把燒肉時產生的油煙徹底吸走，吸入的油煙會其後會經過接水盒，遇到冷水後慢慢沉澱，達到冷凝過濾的效果，最後再產生無煙氣流，透過先吸收，後淨化的過程，讓煙味及燒肉的味道統統消失，完美達到「無煙」的效果。

除了在「無煙」方面下足功夫，爐具的性能也是相當出色。烤盤使用了速熱物料製作，能夠讓食物快速均勻受熱，除了可由外至內鎖住食物的原香，同時更可減少用油量。

溫度方面具備五檔選擇，包括160℃、180℃、190℃、200℃及210℃，無論是烹調哪一種食材，都能夠找到合適且相應的火候。

燒肉時除了油煙令人困擾，清潔都是相當令人頭疼的一環。而這款燒烤爐就採用了分體式設計，清潔時可以把各部件拆卸出來逐一清洗，不必擔心藏污納垢而響衛生。與此同時烤盤也使用了不沾物料製作，燒肉時不黏盤，清潔自然更快速方便。

無論購買電子產品、家庭電器、個人護理用品、甚至是各式各樣的食材飲料，想在日常生活中慳得更多，購買前不妨先來《01mall》看看，不止讓你買得更抵，還可同時賺分當現金使用！除了以上三款切買產品，場內還有更多優惠產品未能盡錄，千萬不要錯過，立即接此進入「每週殺價芬」活動頁面！



＊如欲購買可按藍色連結，或以上「立即購買」按鈕前往產品頁面。

(產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/07/21)

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