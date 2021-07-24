氣炸鍋｜想食煎炸野又怕肥？$298比依氣炸鍋 網上人氣完勝九陽

一說到油炸食品，大家的腦海裡都會浮現「脂肪」、「胖」、「熱氣」、「不健康」等等的概念；但是，它們在舌尖上的美味又讓人難以抗拒，想吃又怕不健康，真是讓人進退兩難......



油炸食品的危害？

油炸食品對人體的危害非常多，以下是其中兩點：

1. 油炸食品含有大量反式脂肪酸。它會在人體內代謝和轉化，干擾身體的其他正常代謝，對健康造成負面影響，例如增加患糖尿病、心血管疾病、必須脂肪酸缺乏等疾病的風險，更會抑制嬰幼兒生長發育。

2. 一些高溫油炸的食品會產生丙烯醯胺。丙烯醯胺是一種致癌物，會增加患上子宮內膜癌、卵巢癌、乳癌、胰臟癌、食道癌等癌症風險。一些含澱粉食物的油炸食品，例如薯條、薯片等便會產生丙烯醯胺。

愛吃又怕不健康？

油炸食品口感豐富，十分美味，相信絕大部份的人都超愛吃。但是，我們都知道油炸食品對身體的危害，相吃又害怕，那該怎麼辦！？——BIYI 比依空氣炸鍋為您解決所有煩惱！

BIYI 比依空氣炸鍋無油煙輕鬆氣炸，健康烹飪隨心煮，實現低油脂、低熱量和高營養的炸物自由，讓我們一起盡情地享受人間美食吧！

BIYI 比依作為十八年炸鍋世家，其質量用實力見證。

於2011年至2018年期間，它獲得多項獎項，分別有2018中國製造年慶盛典冠軍企業獎、「浙江出口名牌」獎、實用新型和發明專利獎、中國機電產品進出口商會「中國十大烤麵包器出口企業」獎、中國機電產品進出口商會「推薦出口品牌」獎、家用電器國家標準起草單位獎等等。可見，其實力是獲得了絕對的認可。

1.BIYI 比依智能空氣炸鍋 2.8L 旋鈕款 AF-29 白色優惠價$328

一鍋多用。這款空氣炸鍋能夠炸、煎、烤、焗、焙，無論是炸雞、薯條、蛋撻，還是蛋糕、烤肉、牛角包，只需等待一小會兒，美食盡現你面前，滿足大家挑剔的味蕾！上面提及的食物，對傳統的電器而言需要使用幾款不同的爐、鍋來製作，使用空氣炸鍋就能一鍋搞定，十分方便，性價比超高！

可分離不粘鍋炸籃。空氣炸鍋可以分離不粘鍋炸籃，清洗的時候把炸籃拿出來便可，簡易輕鬆清洗，既健康又安全。

輕鬆一按，每天不重複。空氣炸鍋擁有多種烹飪模式，無需繁雜的操作過程，只需在機頂按下自己想要的模式，氣炸鍋便會自動轉換，操作簡單。這種簡易的操作，無論是家裡的老人還是孩子，都能一學就懂，非常適合一家老小使用！

防燙手柄，提籃斷電。這種設計能夠方便在烹飪時進行朝面、加料、檢查等操作，復位可繼續工作，安全又貼心，避免使用過程中不必要的意外發生！

2.BIYI 比依多功能空氣煎炸鍋 3.6L 1500W AF-02 白色優惠價$298

承包你的一日三餐。這款空氣炸鍋能夠炸、煎、烤、焗、焙、燜。薯條、魚類、雞翅、排骨、蝦類、蛋糕等多樣美食都能輕鬆搞定。*相比AF-29款增加了燜的功能

擁有慣流式強力雙風葉。慣流式強力雙風葉能夠令氣炸鍋的外殼即時散熱，避免使用過程中燙傷；能使出風口乾淨，不凝珠，避免水分進入機器；能讓食物均勻受熱，快熟烹熟，保證食物口感和節省時間。

多種模式任君選者。空氣炸鍋擁有薯條模式、魚類模式、雞腿模式、牛排模式、蝦類模式和烘焙模式，無需繁雜操作，只需按下自己心儀的模式，機器便會開始運作，為你製作美食啦！

可分離不粘鍋炸籃。氣炸鍋擁有可分離不粘鍋炸籃，炸藍表面是美國FDA、德國LFGB認證的有機矽塗層，時刻保持烹飪環境乾淨。此外，炸籃可以直接分離出來清洗，十分方便。

一轉調整溫度時間。只需輕輕轉動氣炸鍋表面的轉盤，就能調節其溫度和時間。它擁有NTC智能精準溫控，時間溫度盡在掌握，再也不用擔心超時的問題啦！

附贈多樣化食譜



以上兩款BIYI 比依空氣煎炸鍋都會隨鍋附贈多樣化食譜。食譜擁有多個主題菜品的製作教程，包括「片刻好時光」、「親子好味道」、「精緻一人食」、「歡聚趣時光」、「食尚新主意」和「創意融合菜」。不知道烹飪什麼？趕快照著食譜製作，總有合你的胃口！

(產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/07/20)

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