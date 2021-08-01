淘寶｜2021最新摺疊衣櫃！毋須安裝一拉即用　蝸居/租屋收納法寶

衣服太多，衣櫃總是堆得滿滿的？每天早上都要花好長時間來找衣服？有時候一打開櫃門，衣服就像山泥傾瀉般倒下？這時候，家裡如果能有一個大衣櫃，那該會有多美好呢。

（gettyimages）

然而，幻想總歸是幻想，事實是香港房價居高不下，許多人都只能住進空間狹窄的小蝸居裡。一般情況下，當房間放下睡床之後，幾乎也沒有多餘空間可以放置大衣櫃，而衣物收納就成了擺在眼前的難題。況且，一個實木衣櫃價格亦不低，這對於租屋族來說，如果這地方住不久的話，那買衣櫃就太不划算了，畢竟日後搬屋時需要花錢請人搬走，扔掉又太過可惜。

其實，衣櫃也有許多種，像是「摺疊式衣櫃」正正就是一種適合蝸居和租屋族的理想之選，因其輕便小巧，節省空間，可以隨時拆裝，隨時帶走。功能上亦不比普通衣櫃遜色，有著很強的收納能力，加上價位比較便宜，所以還是有不少人熱衷於摺疊式衣櫃的。

提到摺疊式衣櫃，你馬上想到的，會是下面這種衣櫃嗎？



（網上圖片）

雖然上面這種布衣櫃有著很好的收納能力，但外型上卻有礙觀瞻，始終略嫌不夠美觀。買回來之後，還需要根據說明書指示組裝，面對眼前一大堆的管子和零件，可能需要花上一定時間來鑽研，此時如果缺少了一個零件，那整個衣櫃就不能組裝完成了。

除了這種布藝的摺疊式衣櫃，如今市埸上也有其它選擇，而比布衣櫃更美觀、更容易組裝、更實用的，那就是近年風靡內地社交媒體的「螞蟻盒子 - 免安裝衣櫃」……



（小紅書截圖）

它不光是好看，它厲害在於採用了獨門的免安裝技術，毋須使用螺絲，省略繁瑣組裝，一拉立即成型，徹底顛覆了以往摺疊式衣櫃的安裝方法。需要使用時便打開，不用時則可摺疊收納，更別說之後若然要搬家，也能輕鬆地重複使用，難怪網上會有如此多的網民推薦。

這款聲稱不用安裝的衣櫃究竟是怎樣操作？實際容量有多大？負重能力如何？下面一起來仔細看看吧。



★ 新一代摺疊式衣櫃！螞蟻盒子 - 免安裝衣櫃¥ 279起

【一拉即開，一體成型】

螞蟻盒子 - 免安裝衣櫃最厲害的是其核心專利QuickFold技術，將96%以上的零件，在加工生產時就已提前組合裝配完成，再利用一體式結構設計，達到快速伸展摺合的效果。

因此，買回來之後沒有任何零碎、複雜的零件，基本上不用費時間費力氣安裝，只要遵從以下3個簡單步驟，即可於3分鐘內極速組裝完成。整個過程不考技術，毋須動腦，完全稱得上為傻瓜式操作。

Step 1：取出櫃體之後，把它放倒放平在地面上

Step 2：拉開櫃體的支撐桿並拍緊側板

Step 3：裝上櫃門並加上連接扣就大功告成了

【輕鬆收疊，搬家隨行】

不僅容易安裝，折卸也同樣簡單，加上可以摺疊的設計，十分方便收納，日後搬家時亦可隨時帶走。

【高顏值代表】

市面上好看的摺疊衣櫃相當少有，而這款螞蟻盒子的衣櫃就是特別例子。它使用亮面及磨砂雙材質，看起來頗有質感，放在家中也算是一項擺設品。加上米白色的外觀，很容易就能融入任何裝潢風格的環境，男女生皆適用。

（小紅書）

【120斤超強承重力】

別看它結構簡單，就以為十分兒戲，它可是比想像中更結實、更穩固。事關它的頂部可以承重約60kg；合金掛衣桿可承重約40kg；每一格可承重約20kg，耐重程度相當優異，即使要收納厚重的大衣、棉被亦不成問題，反覆從櫃中拿取衣物亦不會左右搖晃，頂部更可以用來收納行李箱等大件物品，更合理地運用空間。

【50cm加深櫃體，大件衣物盡數收納】

正常的衣架尺寸約45cm，而這款衣櫃就提供了足足50cm的深度，換言之不論西裝、外套都可以輕鬆地懸掛收納，不怕衣物會被擠壓變形。

【加強加厚材質，磁吸式開闔櫃門】

經過官方測試發現，這款衣櫃相比普通的塑料衣櫃，其開板長度提升了200%，邊框較厚680%，門板厚度亦有3000%的驚人提升，其質量可以說是大獲全勝。

另外值得一讚的是，它的櫃門採用了磁吸式無縫設計，一方面方便開闔，另一方面則大大提升了衣櫃的防塵、防潮能力，衣物能夠得到更全面的保護。

【0甲醛，安全更環保】

PP材質櫃體，據悉無毒、無甲醛，安全更環保，可以放心使用。

【多種規格，滿足不同場景】

提供許多種規格、尺寸選擇，有高的有矮的、有寬的有窄的；有的有挑高設計，可以吊掛長洋裝、長大衣；有的則只有層格，可以擺放一些不適合掛起的衣服如針織衫、褲子、內衣等。

不止是收納衣物，把它當作鞋櫃或普通儲物櫃使用亦恰到好處，大家只要按照欲放置的物品及實際場景，來考慮購入的尺寸和規格即可。

無論是因為家裡尚未附設衣櫃，或者是原本的櫥櫃空間經已用盡，想拓增額外的儲物空間，都可以考慮入手一款摺疊式衣櫃。



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