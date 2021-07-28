華為新出$348智能手環 平玩全面屏+血氧監測 7大功能比小米優勝

現代人生活步調緊湊，上班時常久站久坐，偶然忙起來又顧不上吃飯、喝水，半夜還不時輾轉難眠，導致精神和身體都出現了不少小毛病，諸如頭暈頭痛、疲勞困倦、心悸胸悶已經好比家常便飯一樣見怪不怪。為了不讓小毛病演變成大問題，除了要建立恆常的運動習慣，也必須時刻關注自己身體的基本狀況。亦因如此，近年愈來愈多人也開始使用智能手環來監測身體和配合運動，假如想為自己、為家中長者的健康把把關，市面上又有哪一款智能手環值得大家考慮？



提到智能手環，可能很多人認為只有有運動習慣的人士才用得上，然而現時的智能手環除了基本的報時和運動管理功能外，早已進化出健康監測、壓力監測、睡眠及生理期管理，甚至是訊息讀取等多種功能，除了能夠配合運動以帶來事半功倍的效果，還可以藉此觀察自己平日的生活作息，無時無刻了解身體狀況。

智能手環 VS 智能手錶？

相比起近年相當流行智能手錶，智能手環的功能雖然沒有那麼進階，但它在運動記錄、防水能力、續航力，以及輕便性上其實都比智能手錶有更佳的表現，加上它的屏幕較小、作業系統相對簡單，因此智能手環的價錢也比智能手錶便宜一半以上，假如不追求通話、導航、提示等各種進階功能，智能手環的性價比可以說是相當高，也特別適合給小朋友和長者使用。

至於購買哪一個品牌好？說到這裏，相信很多人都會想到手環產品相當聞名的小米，而小米在今年4月確實推出了新型號小米手環，並憑藉大螢幕和血氧監測功能一度成為熱話。但其實除小米以外，華為在今年5月也推出了華為手環6，它不但擁有大螢幕和血氧監測功能，在血氧監測技術及運動監測技術上更比小米略勝一籌。



接下來就詳細看看這款華為手環，到底為什麼值得推薦給大家。

華為 Band 6 智能手環——SpO2 監察功能、最長2週強勁續航

早前小米的手環之所以能引起關注，最主要的原因就在於屏幕上的大革新。以往傳統的智能手環只有約0.95英寸左右的大小，屏佔比低、顯示效果差不但直接影響了手環的外觀及使用體驗，也是手環遜色於手錶的主要原因。

傳統智能手環屏幕較小，質感相對較廉價。

而華為的Band 6智能手環就同樣針對屏幕這一點作出了改善，引入一體化全面屏設計，把屏幕尺寸提升至1.47英寸、省去黑邊設計，並把每統的圓邊改為方形邊框。

除了外型上更具時尚感，顯示面積也提升至148％，全屏顯示，視覺效果和信息呈現就自然更佳，就好比傳統手機和全面屏手機分別一樣。

除了屏幕上的大革新，華為 Band 6 智能手環還加入一項相當矚目的功能——SpO2 血氧飽和度監測。血氧濃度是指氧氣在人體血液中的濃度，是衡量人體健康與否的關鍵指標。血氧監測雖然不是新技術，但一般只有千元以上的智能手錶才會搭載這項功能，即使是Apple，也是去年10月才在手錶中加入血氧監測，而華為這次在售價僅三百多元的手環中加入這項功能，也算說是相當有誠意。

雖然現在很多手錶都支援血氧監測功能，但大部分都只是提供手動單次監測，就譬如是小米手環6，這樣的測試可以說是不夠全面，而上文說到華為手環在監測技術上比小米略勝一籌，指的就是華為將血氧功能升級成24小時全天候監測，手環會24小時自動監測用家的血氧數值，一旦血氧含量過低，手環便會第一時間發出震動提示。用家無需再單次點擊監測血氧，以便無時無刻為健康把關。

心率基本上也是智能手錶和手環的必備功能，華為 Band 6 智能手環採用HUAWEI TruSeen™ 4.0 精準心率偵測，能夠全天候24小時智能偵測用家心率，當劇烈運動心率過高時，手環同樣會自動發出提醒，讓用家減輕運動強度，適當休息。

不止身體健康，精神健康亦同樣重要。在血氧及心率以外，智能手環亦提供了TruRelaxTM 壓力偵測及TruSleepTM 睡眠偵測功能，不論用家是深睡、淺睡、快速眼動（REM）、覺醒，還是小睡，手環都能一一識別並進行記錄，從而鑑別用家是否出現了6大睡眠質素問題，並提供200多種改善睡眠建議。

女士們還可利用手環來管理生理週期，除了可紀錄生理期長度，當接近經期及易孕期時，手環還會發出提示提醒用家。

至於運動監測方面，華為手環提供了多達96種運動模式，包括11項專業運動，包括跑步、游泳及單車等，以及85項自定義運動，比起小米手環6的30項運動多出了3倍，在平價手環中相當罕見。

用家一旦開始運動，手環便會實時記錄運動過程中心率、卡路里、步伐、鍛煉時間等數據，並通過APP生成你的運動報告。除了讓用家可時刻了解自己的運動狀態，還為同時提供最大攝氧量、恢復時間、訓練效果等運動評估和建議，協助用家制定合適自己的運動方案，提升鍛煉的效率。

雖然說智能手環在功能上未必及得上智能手錶，但其實現時新一代的手環也提供了不少運動及健康管理以外的功能，譬如華為這款手環就具備來電提醒、消息提醒、切換歌曲及遙控手機拍照功能，讓用家在無需拿出手機的情況下，能單靠手環控制各種手機上的功能，不過唯一要注意的是，切換歌曲及遙控手機拍照並不適用於使用iOS系統的手機。

最後不能不提的還有它的電量。由於智能手環的屏幕較小、作業系統相對簡單，因此耗電量也相對較低，相比於智能手錶需要每天充電，華為手環的續航力是可長達14天，即使在重度使用的場景下，譬如心率常開、夜間使用科學睡眠、每周平均鍛煉 60 分鐘、開啟消息通知等，續航時間也可長達10天，而配合華為快充技術後，只需快充5分鐘，也能使用2天，電力表現確實比智能手錶出色許多。

綜合來看，雖然目前市場上的智能手環五花八門，價錢功能也各有優劣，但華為這款新推出的 Band 6 智能手環可以說是相當有突破性的產品，它將智能手環的功能提升至接近貴價智能手錶的水平，不僅加入了較新的血氧監測功能，還提供了更精準的運動與健康數據監測，加上超長的續航能力，以三百多元的價錢來說，無論是綜合體驗，還是性價比都非常不俗，絕對值得大家考慮。



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(產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/07/28)

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