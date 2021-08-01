消費券｜Pricerite實惠推5大優惠為消費券加碼 5折入手$100現金券

疫情期間，各位在家的時間都增加了很多，家裡電器太少？家居太舊？趕快趁這次機會好好打點一下你安樂窩吧！8月1日起政府將會發放首期消費券，想利用這筆「額外之財」盡情購物，當然要留意一下不同商戶推出的相關優惠。Pricerite實惠新推出了連串高額優惠回饋用戶，還可以與政府消費券合併使用，為大家額外加碼！



【Pricerite實惠 x 01mall $100電子現金券】

香港01網購平台《01mall》推出價值$100 Pricerite實惠電子現金券，由即日起至10月31日期間，只需花費港幣$50即可購買，憑券到Pricerite實惠手機APP內消費，即可以$50當$100使用，變相享有半價折扣！

【必睇！更多額外購物優惠】

1. 新註冊會員首次以Pricerite實惠手機APP消費滿額$400即減$100 （需輸入優惠碼：MEMBER100）

2. 傢俬部丨1/8/2021 – 30/9/2021期間以WeChat Pay HK付款滿額$1,000即減$150

3. 傢俬部丨購物每滿額$2,000即減$450 （最高折扣額$6,750）

4. 家品部丨1/8/2021 – 30/9/2021期間以WeChat Pay HK付款滿額$100即減$15

5. 家品部丨購物滿額$100即送$130現金券

電子現金券使用於什麼類別的產品較划算？



家具類：辦公椅、臥室

家品類：儲物盒、網（層架）

電子電器類：空氣淨化器、風扇、冷卻器、冷氣機

家庭衛生類：面罩、消毒噴霧

食品類：飲料、即食食品、日本小食

食品 |日本小食

注意事項：

1. 此券只限Pricerite實惠會員於Pricerite實惠App使用

2. 此券不適用於送貨費、安裝費、塑膠購物袋費及其他服務費用。

3. 此券限用一次，退換貨品後不可再次使用。

4. 此券一經使用，任何情況下均不獲發還。

5. 每次限用一張，不能累積使用。

6. 此券不可兌換現金及不設找續。

7. 此券有效期由2021年8月1日至2021年10月31日，逾期作廢。

8. 如有任何爭議，Pricerite實惠保留此券最終決定權。

如欲購買及查看詳情可點擊上面前往頁面。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/07/27）

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