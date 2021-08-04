日本爆紅「腰臀按摩機」躺著就能矯正盆骨！素人實測4週瘦腰10cm

明明已經使盡力減肥，可下盤依舊穩如泰山？明明身高也不矮，可每次穿上緊身褲，雙腿看起來卻短小粗壯，比例似是五五身？腿看起來短就算了，屁股兩旁還常常多出兩塊肉？



如果你也有這樣的煩惱，那你未必單純是因為肥胖，而是因為養成了「假胯寬」，而它正正就與小腹突出、屁股下垂、大象腿、O型腿等一系列的體態問題，有著千絲萬縷的關係。

什麼是「假胯寬」？

首先，正常的「胯」（即髖部位置）應該是落在骨盆兩側最高的點。然而，很多亞洲女性全身最寬的地方卻落到臀部下方，就像下圖一樣：

（網絡圖片）

視覺上，臀部和大腿沒有明顯的分界，彷如連成一體，變相腿的長度會從大腿根開始，那就算雙腳原本長得再長，分分鐘也會縮短20厘米，而且大腿根部看起來也會更加寬壯，比例也就變成五五身了。

（網絡圖片）

相反，哪怕身高只有160，只要髖部落在對的位置，那也能夠擁有看似170般的好比例。

（網絡圖片）

為什麼會有假胯寬呢？

假胯寬的成因有許多，譬如是長期走路內、外八字姿勢；坐著的時候習慣夾腿、蹺二郎腿，加上長時間久坐，缺乏適當的運動鍛練，都會使假胯寬越發寬闊，屁股變得更加鬆弛下垂，顯得雙腿更粗、更短，甚至還會伴隨O、X型腳的問題。

（小紅書）

與此同時，這種生活壞習慣還會使骨盆變形不正，引發盆骨前傾的現象，當你的站姿開始傾斜後，腰腹就會不自覺地往外挺，形成視覺上的「大肚腩」，大腿前側的肌肉亦會變大，即使再努力減肥也於事無補。

（小紅書）

骨盆不正不止會影響體態，還會影響健康。事關骨盆支撐著人體上半身的力量，一旦骨盆不正，兩邊肌肉便會失去平衡，導致循環或神經傳導不良，接著便會出現肩膀僵硬、腰痠背痛的症狀。

那麼，有沒有辦法可以改善盆骨不正的問題？

當然有啦！要踏出第一步，首當其衝的是要先糾正生活上的壞習慣，像是蹺二郎腿這種動作，絕對是要徹底戒掉的！

（gettyimages）

其次，只要讓歪斜的骨盆回到正常位置，那就能改善大多數的體態問題了。同時，痠痛症狀自然而然也會隨之消失。不過要知道的是，骨盆本身並不會動，若要讓它回到正常位置，那就得靠與骨盆連結的肌肉群。所以，我們在家可以嘗試做一些幫助伸展肌群的瑜珈動作，慢慢增加肌力從外側支撐骨盆的力量，便能順利讓骨盆回復到正常位置。

（gettyimages）

只要持之以恆的鍛鍊，效果就會張顯；若然再有專業工具的輔助，那效果更是成倍增長。



下面要介紹的，就是來自日本的最新產品——「Sezze X AIR PLIE 瘦腰瘦臀塑形美體按摩機」，它是一台專門深層訓練腰臀肌群的按摩機，不管是坐著或躺著用，每日僅需5 ~ 10分鐘，便能減少兩邊肌肉不平衡的問題，幫助矯正變形盤骨，從而塑造窈窕腰、臀、腿線條，重拾自信身材。

正因為它集保健和美體兩大功效於一身，因此一推出即好評如潮，光是在日本國內就已取得熱賣20萬部的佳績！下面一起來看看詳細的功能介紹吧。

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「Sezze X AIR PLIE 瘦腰瘦臀塑形美體按摩機」不是一台普通的按摩機，它是根據人體工學原理設計，模擬出人體腰部的曲線，加上獨特的3D智能感應技術，用家只要坐上去或躺下來後，它便會自動識別不同體型的腰臀，並且180度包裹著臀部，跟隨用家的動作靈活應變，開始個性化的按摩服務。

按摩機的兩側均設有氣囊，氣囊會通過不斷地充氣、放氣、左右交替收緊，來刺激與骨盆連結的肌肉群，以及按摩腰臀間的各大穴位，再透過均勻施壓，慢慢修復盤骨位置，從而達到瘦腰、塑臀、矯正盤骨的三大效果。

按摩的過程中，感覺就似有人用手把你的骨盆往內擠壓，雖然一開始可能會有點不適應，不過一會兒之後，身體很快便會感到放鬆，肌肉的僵硬緊繃感亦會消失，而日間工作所積累的痠痛和疲勞亦仿佛一掃而空，非常舒暢！

總共有3種按摩模式，可以選擇強弱力度，分別是：

1. 美臀：刺激臀部肌肉、提升臀部曲線

2. 盆骨：人體工學護理修復、矯正變形骨盆

3. 腰部：拉伸腰部肌肉、改善腰椎腰肌勞損、塑造小蠻腰

另外，還有加熱模式。在此模式之下，腰部能得到從內到外的溫暖，這不但能夠加速緩解身體的疲勞感，熱力更有助打通淤塞，改善血液循環，從而加快脂肪的消耗，對於提臀瘦腿、重塑完美身材曲線具有莫大的幫助。

以上所有模式只需要透過附贈的遙控器即可操作，十分簡單方便。

不過，有減肥經驗的朋友也知道，肚腩可說是數一數二最難瘦的部位，那到底這台按摩機真的可以幫上大忙嗎？為了釋除疑慮，日本實驗室就找來了4位素人親身測試，大家分別試用4週之後，居然都獲得非常驚人的效果，其中一位素人更甩掉了原先的大肚腩，腰圍從89.8cm減至79.4cm，換言之足足瘦了10.4cm！

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而4位當中減幅最少的，也從69.5cm腰圍減至64.4cm，可以在短短4週之內減掉5.1cm，這效果也可以說是相當厲害了。

簡單來說，「Sezze X AIR PLIE 瘦腰瘦臀塑形美體按摩機」適合以下人士使用：

【1】產後媽媽：因為生小孩導致盆骨變形，胯骨變大

【2】白領女士：長期坐姿不正確，導致腰痠背痛，工作不在狀態

【3】愛美女士：對自己的身材不滿意

【4】髖骨寬大者：身材不理想，渴望優美身形

與其說它是一台按摩機，倒不如說它是一位私人護理師，畢竟它提供的不只是按摩而己，更多的是透過矯正骨盆，幫助我們達致夢寐以求的好身材。



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