東京奧運Switch遊戲推介！跟Mario化身運動員 挑戰擊劍等21種項目

2021年第32屆東京奧運會火熱開打中！雖然不能親身到現場為選手們歡呼打氣，但守在電視機前的我們，依然能夠感受到比賽時的緊張氣氛，也為香港代表隊在東京奧運贏得久違的金牌而感到無比興奮！



東京奧運期間，除了鎖定每日的精彩賽事，約上三五好友在家一起玩玩遊戲也是不錯的選擇！事關兩大遊戲商——任天堂（Nintendo）、世嘉（SEGA）攜手合作，推出一款以瑪利歐（Mario）& 超音鼠 索尼克（Sonic）為主角的《瑪利歐&索尼克 AT2020東京奧運》奧運遊戲，以超豐富的奧運競技項目為舞台，展開夢幻對決，成為「2020東京奧運」授權的官方遊戲。下面一起來看看遊戲介紹吧！

【齊集任天堂Mario系列角色】

Switch版《瑪利歐 & 索尼克 AT 2020東京奧運》中，不僅有大受歡迎的Mario & Sonic，還追加了超過20名任天堂及世嘉角色登場，像是碧姬公主、塔爾斯、耀西等等也能操作。而每位角色擅長的競技運動都不太一樣，還有許多其他系列角色將會陸續登場，非常值得期待。

【盡情暢玩共21種奧運競技項目】

競技項目除了田徑、游泳、球技之外，還有本屆東京奧運新增的競技項目在內，包括：滑板、衝浪、運動攀登、空手道等等，總計有21種競技項目，一買即玩。所有競技項目均可使用按鍵操作，亦可選擇以Joy-Con™體感操作，感受如同真實比賽般的臨場感，有趣又過癮。

+ 3

【收錄原創夢幻競技與許多小遊戲】

此遊戲還收錄了3個以Mario & Sonic的世界觀所設計出的原創競技項目，全都以「夢幻」為開頭，分別是夢幻競速、夢幻射擊、夢幻空手道。

夢幻競速：踩上漂浮著的空中滑板，使出各種滑板技巧衝向終點。

夢幻射擊：競技方式是用槍射擊出的橡實子彈來射擊標靶，彼此較量得分高低。

夢幻空手道：4名角色要一邊保護自己的陣地一邊進行對戰，是格鬥類的遊戲。

另外，還有各式各樣以東京觀光名勝為舞台所進行的小遊戲，例如東京鐵塔、歌舞伎座、涉谷十字路口交叉點等等，讓玩家彷如置身於東京的街道上，盡情暢玩著豐富的遊戲內容。

+ 1

【2020年與1964年，在2個世界展開的故事】

不但能遊玩各種奧運競技與小遊戲，同時也可以享受「故事模式」。而故事的劇情就講述Mario、Sonic等人被吸進一台奇妙的遊戲機中……

出現在他們眼前的竟然是1964年的東京奧運會場，整個畫面、音樂風格都變成了懷舊的8-bit遊戲世界。玩家要以RPG探索方式找尋可以救回朋友的方法，過程中會挑戰各式各樣的競技與小遊戲，難度不算太高，非常有趣！

【與全世界的玩家競賽】

此遊戲可以支援4人遊玩，以個人或團隊模式比賽，尤其適合與家人、朋友一起遊玩，或者當作kill time的消閒遊戲亦相當不錯。另外，玩家也可以利用線上遊玩功能，跟全世界的玩家一同對戰，實現「全世界齊聚一堂」的慶典氣氛。

總的來說，《瑪利歐 & 索尼克 AT 2020東京奧運》雖然上市已有一段時間，但由於玩法設計相當豐富，內容又與奧運相關，所以至今仍是非常值得入手的Switch遊戲之一。當然，如果能夠找到幾位朋友一起同樂那就更是值得，絕對會是一款可瞬間炒熱氣氛的Party Game皇者！



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