2021風扇合集｜小米風力最澎湃兼具智能操作 68折入手只需$549

想在炎熱的夏天迅速降溫，一台能送出強大風力的風扇可說是必不可少。風扇這項產品雖然在坊間隨處可見，價錢也算不上昂貴，但是不同風扇在風力與功能上也各有差異，假如想尋找一款風力充足，性能良好的風扇，市面上又有什麼值得考慮的好選擇？本文將從市面上的多款風扇中，選出三款評價相當不俗，而且價錢也經濟實惠的家用電風扇推薦給大家！同時奉上最新的網購優惠情報，讓大家可以低至3折的價錢入手好用風扇！



《01mall》「每週殺價芬」—— 每星期50+人氣爆品殺至3折

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【1】小米米家直流變頻落地扇 2——銷量突破100萬台、網民大讚物超所值

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儘管風扇款式不斷推陳出新，但風力強大的落地式風扇，至今仍然是不少家庭的不二之選。不過市面上的落地式風扇選擇眾多，為什麼唯獨是這款小米風扇會值得推介？

正正就是因為它具備了傳統風扇沒有的智能元素。這一台小米風扇最特別的地方在於它能夠與米家應用程式連線配對，讓用家能透過手機隨時控制風扇，包括風扇的開關、風力、時間、吹風角度，以及關乎安全的「兒童鎖」功能。無論是不願下床調校風扇、出門在外忘了關風扇，還是想在回家前先開啟風扇降低室內溫度，只要透過App就能隨時隨地控制所需功能，令風扇的使用變得更為靈活，更能貼合不同需要。

說到使用靈活，小米在這一款風扇上亦特別加入了簡易的拆卸功能，只要透過支撐桿上的一鍵拆卸按鈕，單手一按便可自行調節所需高度，在座檯扇及落地扇兩種模式中隨意切換使用，無論是放置在客廳，還是轉移到房間使用都同樣方便。

除了智能功能帶來的便利，小米當然沒有忽略風扇最基本的元素，風力。在風力方面，小米採用了「7＋5 雙層扇葉」設計，外層扇葉用來產生快速風、而內層則產生慢速風，當快慢速風相互碰撞後便會消除渦旋，令切風更自然，更像真實的自然風，即使是以風扇直接吹往臉部，感覺依然輕柔舒適，不會頭痛。

而當風扇的扇葉愈多，風量自然也會愈大，加上機內採用了直流變頻電機，令這一台風扇的送風量不僅每分鐘可達到20M3，同時亦可降低風扇產生的噪音。

風扇運行期間全程自動降噪，噪音低至30.2分貝，這音量相當於鄉村的夜晚環境，所以即便要在睡眠時使用，也不怕會打擾休息。

一般風扇大多只提供3檔風速調節，而小米風扇卻有多達100 檔風速供用家自行調校，不論任何天氣，都能按需要調節到最舒適的風力。

除此之外，用家亦可為風扇開啟擺頭功能，風扇可左右搖頭到140度範圍，並以手動調節俯仰角度，方便隨時調整小角度集中送風，或者擴大角度循環室內空氣。加上長達14米的超遠送風距離，要是搭配冷氣使用，便可以均勻的將冷氣分散到房間每個角落，快速地為環境降溫。

當然還有最重要的一點，就是價錢。米家直流變頻落地扇比起大品牌的落地扇幾乎便宜了一半，只售$599的價錢卻帶有多種功能及貼心設計，也難怪網民也大力推薦。在綜合外觀、智能、風力、音量及價格各方面的考量後，絕對值得大家入手。

【2】IRIS OHYAMA PCF-C18T 循環風扇——2020日本銷量1000萬台、大量好評推薦

優惠價：$448



原價：$548



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香港蝸居處處，並不是所有家庭都能夠放下體積偌大的落地式風扇，亦因如此，體積迷你的循環風扇近年便大受歡迎。雖然它的風力不及座地或掛牆風扇強大，但正正因為風力柔和，即使要長時間在小空間使用，也不容易造成頭痛或著涼，而其兩邊密封的設計更有助風力直線吹送，帶動室內空氣循環，達到降溫和換氣效果。若配合冷氣或暖氣同時使用，更能在短時間加速室內空氣變涼或變暖，令溫度分佈更加平均。

循環風扇其實並非近年才誕生的新產物，但IRIS OHYAMA的循環風扇之所以值得推薦，正正在於它功能完善，價錢賓惠，同時還兼備日本家電的美觀和耐用性，因此單是去年在日本，已經創出了接近1000萬台的驚人銷量。

IRIS OHYAMA PCF-C18T的功能其實與早前介紹過的 PCF-SC15T非常相似，也可以說，IRIS OHYAMA旗下的風扇功能幾乎是大同小異，最大的分別就在於功率及適用面積的不同。這款風扇的功率為36w，適用面積23m²，但是在重量及體積上卻與低階款式的風扇相差無幾，換句話說即是無論是小至百多尺的小空間，還是大面積的家居，都同樣適用。

要達到帶動空氣循環的效果，循環扇的側面一般都會採用完全密封的設計，而這風扇不但沿用這種設計，同時亦利用空氣動力學的風筒原理，把整個風扇的結構改良成球面形狀，並將扇葉的表面面積擴大，以便捕捉更多的風。

在這種設計下，循環風扇吹出來的風能夠以螺旋式送出，送風距離能達到14張榻榻米，風力範圍可達25㎡，大幅改善了普遍循環風扇風力不足的問題，讓涼風能夠在短時間內遍佈室內的每一處，降溫效果自然更為明顯。

夏天想解暑又不想每個房間都開冷氣，循環風扇亦可以幫忙把客廳的冷氣送到每一個房間，這樣冷氣機效率反而更高。假如想借冷氣來疏通廚房的熱氣，但又不想讓廚房的油煙溜到客廳，只要在做飯時為廚房留下一線門罅和窗罅，循環風扇便能夠把客廳的冷空氣帶入廚房，同時做到換氣和降溫的效果。

為了加強循環效果，這款風扇亦設有特殊的搖頭設計，使用時可從垂直方向及水平方向調整六種吹風角度，包括上下75度及左右90度自動搖擺送風，讓風力能夠到達室內的每一角落。

至於在使用模式上，風扇具有三檔風力可選，包括微風模式、中風模式及強風模式。假如習慣在睡眠時使用風扇降溫，但又不喜歡硬生生的風力，吹得人頭痛又頭暈，風扇的微風模式便可派上用場，除了可以更柔和的風力來讓室內溫度下降，它在運轉時的音量亦低至35bd，不怕打擾入眠。

最後還有一點值得一提，那就是風扇的電力。夏天電費昂貴，原兇當然是耗電量高的冷氣機，而使用循環風扇就節省電力的方法之一，這款循環扇亦特別採用了節能省電的設計，即使每天開啟8小時，3天也才使用1度電，用來配合冷氣機使用，相信就可以減少不少電費。

【3】UNIWARE 搖頭冰霧風扇 ——無線式設計、開啟冰霧功能溫度下降10.2℃



優惠價：$178



原價：$399



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夏日炎炎，除了戶外的天氣酷熱難耐，有時候即使待在家中，溫度也是不遑多讓，尤其是在廚房煮飯做菜的時候，往往菜還沒做完，就已經被廚房的熱氣悶出一身汗。要是開冷氣，又怕油煙會飄到客廳和睡房，但是使用風扇呢，又需要視乎體積大小和供電位置，此時一部可無線使用的便攜風扇就能派上用場了。

這款搖頭冰霧風扇，顧名思義就是能夠透過釋放冰霧，來達到瞬間降溫的效果，加上軸流風道技術提供的大風力，此時風扇吹出來的風就不再只是熱風，而是變成帶有涼意和水氣的冷風。

那麼加了水霧和沒加水霧的分別到底有多大呢？根據溫度測試結果，一般放在室溫環境的風扇，吹出來的風只能讓環境溫度下降1.2℃左右，而加了水後，就能夠讓溫度下降6.4℃。假如再額外加上冰塊，溫度更可大幅下降10.2℃，降溫效果顯而易見。

除了降溫散熱，經霧化後的納米水分子還能同時為皮膚保濕補水，避免皮膚水分因長時間吹風扇和吹冷氣而被徹底抽乾。更值得一讚的是，冰霧功能除了可以配搭風扇一同使用，亦可當成加濕器獨立使用，等同以一個價錢買到兩件電器。

而之所以說這款風扇適合在廚房使用，正正就因為它採用了無線設計。風扇內置4000mAh大容量電池，充滿電後可連續使用6個小時，加上體積輕量迷你，放置在家居不同空間使用也非常方便。

雖然它屬於便攜式的風扇，價錢也只售百多元，但應有的功能也沒有缺少。風扇除了有3檔風力可選，亦具備電動式90°迴轉功能，加上可手動調節上下送風角度，這樣便能夠全方位為房間送風。

除此之外，機身的頂部還加入了擴香功能，只要把香薰精油滴進風扇頂部的棉片，便可在送風的同時把香氣擴散至房間的每一個角落。

假如正在為家中尋找好用兼價錢實惠的風扇，以上三款風扇都是目前市場上銷量甚佳，而且評價也相當不俗的選擇。除了以上三款家用風扇，在活動期間還有不少便攜式的小風扇和家電以優惠價發售。想在日常生活中慳得更多，購買前不妨先來《01mall》看看，不止讓你買得更抵，還可同時賺分當現金使用！



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(產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/08/05)

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