睡醒頸肩痛？枕頭越貴未必最好！$399日本熱賣枕頭　穩穩托住頭頸

為了讓身體機能正常運行，正常人每天需要花1/3的時間來睡眠休息，換言之每天平均要睡八至九個小時。可是，明明自己天天早睡早起，可晚上總覺得睡不好，早上醒來亦覺得睡不飽，有時還覺得肩頸痠痛，左右扭頭都有拉扯繃緊的感覺，這究竟是為什麼呢？



（gettyimages）

其實你有沒有想過，最大原因可能是你挑錯枕頭了……



選錯枕頭，後果嚴重！

枕頭雖然名叫枕「頭」，但除了用來墊住頭部，也得墊住頸部。事關人的頸椎在放鬆狀態下會有一個自然的弧度，而這個弧度會讓我們在躺下時，頸部和床之間出現一個空隙，此時我們的頸部肌肉便會處於緊張的狀態。

（什麼值得買@住范儿）

不過，如果使用了合適的枕頭，那便能很好地支撐著頭頸，保持頸椎正常的生理弧度，使頸肌、韌帶得到放鬆，使人更易入睡，有助提升睡眠品質。相反，如果使用了不當的枕頭，那麼肩頸便無法得到放鬆，入睡過程會變得艱難，一直翻來覆去很久才睡著，睡著時可能還會打鼻鼾、流口水；睡醒之後也很容易會覺得脖子僵硬、酸痛，甚至出現落枕、頸椎退化、頸椎病等病症。

（什麼值得買@住范儿）

睡了這麼多年，你真的有選對枕頭嗎？

要衡量枕頭是否適合自己，第一準則是要視乎枕頭有沒有足夠的承托力，是否能夠完全貼合我們頸椎間的生理弧度。除此之外，當中還有以下兩個關鍵的地方可以注意。

關鍵1：枕頭尺寸

枕頭的尺寸指的是枕芯的長、闊、高。枕頭的長度一般來說要大於人體的肩寬，對於體型正常的成年人來說，約63cm長的枕頭已經可以貼合到大部分人的基本需要。而最多人關心的高度其實則要取決於個人頸部的生理弧度，實際情況因人而異。不過無論如何，過份地高，即是枕著時肩頸之間會有虛位的，或者是過份地低，即是枕著時會讓下巴明顯仰高的，通通都是不合適的。

（網絡圖片）

關鍵2：睡姿

選枕頭高度時除了要視乎頸部的生理弧度，也要把睡姿列入考慮之內。人在睡眠過程中會不斷變換睡姿，而當中約莫有一半的時間都是仰睡，部分時間側睡，而小部分時間則會趴睡或採用其他睡姿。仰睡的人的選枕頭高度主要視乎頸肩弧度，而側睡的枕頭高度則應盡量與肩膊的闊度相約。

（網絡圖片）

原來我們的健康與枕頭是脫不開關係的，既然如此，與其繼續用著不恰當的枕頭，使身體天天受累，倒不如認真挑選一個合適的枕頭，一了百了。



為此，下面馬上來為大家推薦3款功能不一的機能枕頭，有的可改善鼻鼾、失眠；有的可舒緩腰痠背痛；當中亦有可當午睡枕及靠枕的，大家可以視乎個人需要選擇入手。



▼ 3大好用枕頭推介！優惠低至44折！▼

1. [限時免運]日本極棉全方位多功能枕頭優惠價$399（原價$899）

日本對於睡眠的研究可以說是比任何國家都瘋狂，他們出的枕頭當然亦走在前端，就譬如是今次介紹的——日本極棉全方位多功能枕頭，它是由日本著名睡眠專家結合亞洲人體工學理念，花上多年時間從多角度研究而成的，一推出便成為寢具界的寵兒，備受用家喜愛。

乍眼來看，它的外觀與普通的枕頭截然不同，事關它的枕形是針對了一般人使用枕頭時會出現的不適而加以改良。枕頭前後都採用了兩種不同的設計，一面為寬面，這與一般的枕頭形狀非常相似；而另一面則用上了如蝴蝶外型般的曲線設計，中央位置加入了凹槽，凹槽兩側有如蝶翅般採用了較高的高度。

這種高低不平的設計其實能讓頭部、頸椎和肩膊的曲線完全貼合枕頭，兩旁的蝶翼亦可以穩固頭部，為頭、頸、肩、手臂提供四點支撐，讓頭、頸及身體成水平線，沒有隙縫，藉以放鬆頸椎肌肉，舒緩肩頸與腰部的酸痛。簡單來說，就是利用矯正睡姿的原理，來讓頭、肩、頸貼合枕頭，分散施力點，令頸部不會因懸空而造成壓力。

同時，正確自然的仰睡姿勢，還有助保持睡眠時的呼吸道順暢，以改善鼻鼾問題、流口水的門題。

（小紅書）

另外，蝶型的設計還能輕鬆對應不同睡姿，包括高位仰臥、低位仰臥、趴位支撐、俯臥支撐及側睡支撐，因此特別適合睡眠時常常翻身，或轉換姿勢的人士使用。當在仰睡時，蝶型設計可讓枕頭完全貼合頭、頸、肩曲線；側睡時可以固定頭部；而趴睡時兩手則可放在枕頭兩側的曲線上，讓雙手自然舒展，維持舒適睡姿。

至於材質方面，這款枕頭的枕心是以聚氨酯材質製作而成，亦即是我們常見的記憶海綿。記憶海綿的特點是回彈力低、復原性強、耐磨性高，承托力比起一般的聚酯纖維枕更佳，不會因長時間使用而變得扁平塌陷，整體使用壽命甚至可達15至20年。

假如擔心會睡不慣這種立體枕頭，以下這款恢復枕同樣具備近似的支撐功能和承托力，對於睡眠品質不佳的人來說相當實用。



2.BLACKROLL - Recovery Pillow 恢復枕優惠價$688（原價$1099）

恢復枕顧名思義就是一款能夠放鬆和改善睡眠問題的功能枕頭。它由德國製造，在設計上採用了人體工學的原理。枕頭的中央處是稍微凹陷的設計，而兩側微微升高，這可以有效支撐頭部、頸椎和肩膊曲線，讓脊椎可以穩定放鬆，輕鬆入眠。

枕頭的高度和流線不止誘導身體變換成正確的睡眠姿勢，更支援四種不同的睡姿睡法，使人無論是仰臥、側臥，還是趴睡時，都能夠維持舒適的狀態。

而在物料上，它同樣是採用了記憶海綿製作，除了承托力較佳，記憶海綿亦能夠分散表面壓力，並在翻身時減少震動，維持穩定。而值得一提的地方是，枕芯的表面還加入了透氣設計，佈滿整個枕頭的透氣孔，能夠疏通睡眠時頭部長時間枕著枕頭時產生的熱氣，讓睡眠時更為舒適，更易入眠。

儘管前一晚睡眠充足，但有時吃飽午飯之後，很容易會「飯氣攻心」，昏昏欲睡。其實，適當的午睡能帶來很大的益處，不僅可以緩解工作疲勞，還可以提升午後的工作效率。之不過，辦公室內既沒枕頭又沒床鋪，就這樣趴在桌面上用胳膊當枕頭，真的能睡得好嗎？



那當然不可能啦！先不說睡得好不好，這樣的睡姿長遠來說會對我們的眼睛、腰椎、頸椎帶來傷害，絕對是不可取的。為此，下面會推介一款尤其適合上班族的午睡枕，一起來看看吧。



3. ﻿﻿[限時免運]Bewalker 多功能折疊環抱午睡枕/腰墊優惠價 $198（原價$298）

Bewalker午睡枕經過嚴格的科學研究，將午睡枕的曲線高度設計為剛剛好15CM，這個高度能夠提供足夠的支撐力，讓頭部可自然放鬆靠枕。而從側面看，桌面和脊椎之間會呈現40度角，讓脊柱不會過分彎曲，可以自然舒展，就算長時間趴著睡，醒來也不會覺得腰酸背痛。

午睡枕採用外高內低的分區設計：

A區為臉部承托區，擁有寬大的枕面，可貼合所有人的臉型，並穩穩地托住頭臉部，不擠壓眼睛和臉部，醒後臉上亦再無尷尬的睡痕，特別適合側睡和趴睡。

B區為手臂放置區，配合開放式的透氣通道，用家可以環抱式的睡姿入睡。這種睡姿不僅有助人快速進入睡眠，還能確保口鼻呼吸自由無阻擋。更重要的是，分區設計可避免頭部重量壓迫至手臂，從而解決每次趴睡醒來後，手臂會麻痺不適的問題。

材質方面，內芯用的是記憶棉，其釋壓性能尤其優異，不會過軟或過硬，恰到好處的硬度能給頭頸舒適的承托力，使睡眠質素提高。

它不止是一個午睡枕而己，由於可以折疊的設計，只要把它展開，一秒就變成靠腰墊，平時不用時可以把它綁在椅子上，為腰椎提供支撐。

腰墊的中部使用了凹陷設計，這能貼合我們脊椎的自然S型孤度，而兩側則是減壓支撐區，這對於長期久坐不動的上班族來說，有一定舒緩腰酸背痛的效果，而且也有助身體保持正常挺拔的狀態，告別駝背。

✨如欲購買，可以按上面藍色連結或「立即購買」按鈕前往產品頁面。

（產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/08/15）

不想錯過任何網購優惠？立即按此連結前往《01mall》或Facebook專頁，瀏覽最新熱門產品、限時優惠、獲取獨家放送優惠碼！