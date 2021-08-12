2021最新家用按摩器大合集！減價低至3折　$99入手EMS足部按摩器

久坐不動、缺乏運動、長時間低頭用手機，這些彷彿都是普遍都市人的生活寫照。正因如此， 周身骨痛、肌肉酸痛便成為了最常見的都市病之一，幾乎每個人都受過不同程度的疼痛困擾，嚴重時不僅僅影響日常工作，甚至還會影響睡眠和情緒，可以說是苦不堪言。



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為了緩解痛楚、放鬆肌肉，坊間的按摩產品不斷推陳出新，除了傳統的全身按摩椅，目前也有更輕便易攜、方便收納的款式，它們分別針對腿部、背部或肩頸等不同部位，有的甚至還加入了瘦腿、緊緻、溫熱等數之不盡的額外功能。所以，本文特別搜羅了3款好用推介，同時會附上最新的網購情報，讓大家可以低至33折的價錢入手家用按摩器！



▼ 三款人氣按摩器推薦！最平$99起！減幅達33折！ ▼

【1】2021 新版 EMS 足部脈衝按摩器 [6種模式]—— 智能捕捉穴位，價錢實力兼優！

優惠價：$99 / 原價：$299

這款「EMS足部脈衝按摩器」專門針對各種腿部問題，包括運動後的肌肉痠痛、肌肉僵硬、下肢血液循環不良、雙腿浮腫等。之所以如此全能，靠的其實就是背後的EMS低周波電脈衝技術。

最早EMS技術是運用在臨床治療上，可以預防和輔助治療肌肉萎縮；及後NASA亦將此技術用於輔助太空人恢復肌肉力量。而時至今日，EMS技術已經非常普及，亦常見於健體瘦身及美容相關的產品之中。

「EMS足部脈衝按摩器」的工作原理就是透過低頻脈衝刺激，直接傳達信號至深層肌肉，誘發肌肉產生運動，讓它「主動」收縮和舒緩。在過程中便能緩解麻痺、酸痛、僵硬、疲勞等症狀，從根本上解決問題，同時亦有助纖腿塑形、強健肌肉，效果就如同做運動鍛煉一樣。

更厲害的是，這款按摩器可以智能捕捉各大穴位。足底佈滿了多個重要穴位，又有第二心臟之稱，而不同穴位又對應著不同臟腑，透過按摩器來刺激穴位，不但可以緩解全身的疲勞感，還能激活脈絡、改善氣血循環，睡前按摩5~10分鐘，自然更易入睡，長遠來說亦有著莫大的養生保建助益。

總共提供6種不同按摩模式，滿足不同按摩需求，分別是按摩、揉捏、刮痧、肘壓、針灸、火罐，完美地摸擬出真人般的按摩效果，讓用家足不出戶都能感受到專業足底按摩的快感。

9種按摩力度選擇，用家可以根據自己能承受的力度範圍作調節。首次使用時建議可從低檔位開始，適應後再循序漸進地調高力度，體驗不同強度帶來的變化。

由於只要坐著就能使用，特別適合工作時需要久站的勞工族群，或是經常穿高跟鞋而有腿部浮腫痠痛困擾的女士。當然，不論是家庭主婦、上班族 、老年人 、運動族群，通通都很適合使用。

【2】LOHAS - (啡) 車載家用溫熱按摩枕$168（原價$398）—— 使用靈活度高，堪比真人按摩手感！

優惠價：$168 / 原價：$398

都市人每天疲於工作卻又缺乏運動，久而久之身體便被各種病痛纏身，一會兒腰痛，一會兒肩頸痛，總之哪哪都不舒服，這也是為什麼越來越多年輕人愛光顧按摩店，畢竟按摩的確是緩解疲勞的好方法之一。

之不過，礙於時間和金錢的關係，按摩店總不能天天都去。既然如此，那不如考慮入手一台功能齊全的按摩器——「LOHAS - (啡) 車載家用溫熱按摩枕」，放在家中看看門口吧。

這款按摩枕內置了4顆圓弧溫感按摩球，加上略帶弧度的人體工程學設計，只要調整擺放位置，不論是頸部、背部、肩膀、腹部、大/小腿、手部都能完美適應並提供精準按摩。其按摩手法有正轉揉捏及推拿，仿如真人般的手感，效果堪比專業中醫。

溫熱功能亦有助促進血液流動，配合按摩功能，舒解痠痛疲勞的效果更佳。而對於女性生理期時的疼痛，都能起到很有效的緩解作用，能夠帶來舒適的暖宮體驗。另外，冬天時亦可用來改善手腳冰冷的問題，感受暖暖的呵護。

體積小巧方便攜帶，加上可以固定在椅墊上使用，因此很推薦把它到辦公室內，以後一旦工作累了，便可以隨時放鬆一下。購買還會附上車載電源線，方便開車人士使用，緩解長時間駕馭而造成的肩頸、腰部痠通，令開車也變成一種享受。

操作方面特別簡單，僅需一個按鍵即可啟動與切換模式，20分鐘後會自動停止運行，老人和長輩都可以輕鬆上手！

與市場上其它功能單一的按摩產品對比，它的使用方式靈活多元，而且可以全身使用，CP值實著很高！

【3】Emay Plus 溫冷排毒按摩儀 EP-409 香港行貨 [3色]—— 疏通淋巴排毒，醫學SPA級保養！

優惠價：$598 / 原價：$698

比起肌肉痠痛的問題，相信許多女士更關注自己的臉容，而為了滿足愛美又愛健康的女士，香港品牌Emay Plus便推出了這款淋巴按摩產品——「溫冷排毒按摩儀 EP-409」，它一推出就深受用家喜愛，又被名為「美人心機」。

眾所周之，臉部淋巴按摩的好處繁多，諸如排毒、瘦臉、去水腫、去黑眼圈等多不勝數。除了徒手按摩疏通淋巴之外，搭配這台按摩儀雙管齊下，效果自然事半功倍。

事關這台按摩儀並非普通的美容工具，它配備了溫熱/冷凍功能，再配合每分鐘高達8,500次振動頻率和紅/藍光波燈，只要在日常護膚程序中與精華、精油、乳霜等護膚品一併使用，便能幫助護膚產品進一步的吸收；同時亦有助消退浮腫、塑形V面、收細毛孔、紓緩敏感瘀紅。持之而恆地使用，亦可以保持血液循環暢順，從而調理臉部氣色，回復青春美貌，好處極多。

總共有4種功能模式：

1.「熱能」模式：加速血液循環及皮膚代謝過程，有助保存膠原蛋白及修復增生。

2.「熱能」及「振動」模式：有效減淡法令及嘴角紋，重塑緊緻V面。

3.「 冷凍」模式：有助排水腫、收毛孔、減退黑眼圈及鎮靜紅腫敏感。

4.「冷凍」及「振動」模式：有效改善眼部及面部下垂，抒解因碰撞引致的輕度紅腫問題。

一鍵即可切換模式，冷熱切換只需一秒！

按摩儀的特大雙波浪機頭經過精密計算，其弧度緊貼面部及身體各部位的輪廓，能讓按摩通淋巴的效果發揮得更淋灕盡致。用家可先從面部開始，再對準身體各個淋巴及穴位反射區進行按摩，例如乳房、腋下、頸部等等，跟著不同按摩手法使用，有助放鬆身體肌肉，暢通各部位淋巴，促進腸胃蠕動。有了它，那麼以後毋須再到按摩店或美容院，安在家中都能輕鬆且有效地排毒疏通淋巴。

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