消費券｜$2000頭平價手機推介! 小米新機平玩5G、紅米鏡頭1億像素

政府的5000元電子消費券計劃早前已發放了首輪的2000元，大家已經想好怎樣花費這筆「意外之財」了嗎？除了用於衣食住行的日常開支，價錢較貴的電子產品相信亦在不少人的購物清單之內。而由於今次的消費券將分2期或3期發放，未必人人都打算合併金額作大額消費，那麼在$2000或$3000的預算下，到底有什麼電子產品抵玩而且值得大家入手？今次先從手機及平板出發，為大家嚴選市面上三部單價不到$2500的手機和平板電腦。



提到$2000至$3000價位的手機，大家似乎很難想像有什麼好選擇，但自從手機處理器技術發展愈來愈成熟，加上高階手機現時面臨瓶頸，近年的手機市場已逐漸由主打售價離地的旗艦機下放至中階機種，加上高規功能已經非常普及，即使是入門級價位的手機，所配備的功能規格其實也相當不俗。

【1】小米POCO X3 GT手機—— 親民價格平玩5G、6nm 旗艦級處理器

5G 網絡服務雖然還未完全普及，不過無論如何5G相信都是未來手機市場的發展趨勢。相比起當年初推出的時候，現今的選擇已非常豐富，除了有萬元水平的旗艦機外，亦有不少價錢親民的新機種陸續應市，就譬如在7月才推出的小米 POCO X3 GT，這款手機除了新鮮滾熱辣之餘，同時亦延續了小米高性價比的特質，價錢雖然只售$2299，但效能上卻接近旗艦級的水平，而且還支援5G網絡，相當矚目。

先從外觀來看，POCO X3 GT採用了 6.67 吋全高清LCD 屏幕，四邊邊框均為窄邊設計，屏佔比相當不俗。而機背則是以3D漸變鏡面為設計，兩側設雙卡槽、音量鍵、電源鍵、指紋感應器，底部附有揚聲器、USB-C 插槽及及麥克風。

稍為特別之處是手機的正面配備備了康寧大猩猩 Victus 玻璃，它的耐摔性、防刮花性能比起一般鋁矽玻璃高出 2 倍以上，而根據廠商實驗室測試數據所得，這塊玻璃即使在2公尺高摔下硬地撞擊，螢幕表面仍能完好無缺。以往只有旗艦級的手機才會配備的Victus 玻璃，Poco這次用上它也算是下足工本。

與此同時，這款螢幕亦配備了最高 120Hz 的刷新率螢幕和和 240Hz 觸摸取樣率，滑動和玩遊戲時感覺可更流暢。而為免更新率和幀速率錯配導致圖像延遲，POCO X3 GT 亦加入了DynamicSwitch功能，令更新率和電影、視訊及其他內容的幀速率互相配合。

除了硬件用料足，作為 POCO X3 強化版的POCO X3 GT，在性能上的表現也相當矚目。處理器採用了比POCO X3 Pro更進一步的MediaTek Dimensity 1100，Mali-G77 圖像處理晶片、預載 Android 11 系統，並支援雙5G網絡連接、藍牙 5.1、NFC，和LiquidCool 散熱技術 2.0，效能貼近旗艦型號，已足夠應付日常應用、打機睇片，整體操控的暢順度也絕對不成問題。

LiquidCool 散熱技術 2.0能夠讓核心溫度最多降低11℃，讓手機隨時處於高性能狀態，釋放處理器的效能。

手機機身還配備雙立體聲揚聲器，支援 Dolby Atmos 音效、Hi-Res Audio，是市面上少有的平價「HiFi手機」。

至於在今時今日相當重要的攝影性能方面，POCO X3 GT配備6400 萬像素f/1.79光圈主鏡頭800萬像素 f/2.2超廣角鏡頭，200萬像素f/2.4微距鏡頭和1,600 萬像素前置鏡頭，同時還提供了自動對焦、AI 識別、人像模式、LED 閃光燈、 縮時錄影等多種拍攝功能。對比起旗艦級手機的配置雖然不算出色，但以平價手機來說也算是不錯。

▼超廣角鏡頭拍攝效果▼

▼微距拍攝效果▼

最後在電量方面，POCO X3 GT配備了大容量的5000mah（typ）電池，雖然與一般平價手機主打的大電相約，不過這一型號卻配備了67W 極速充電，只需10分鐘的充電，就能夠提供長達35小時的視訊觀看，而要由0-100％完成充電，也只是需要42分鐘時間，對於需要長時間使用手機、經常打機的人士來說，是非常實用的一項功能。

【2】小米 Redmi Note 10 Pro——1億像素鏡頭、120Hz 超高更新率

提到平價手機，當然少不了以性價比聞名的小米紅米。以下介紹的Redmi Note 10 Pro，其實就正正是POCO X3 GT同門的雙生機種，兩者無論是外觀還是功能上都非常相似，最大的分別就在於Redmi Note 10 Pro是主打攝影功能，而且最高只支援4G網絡，相比起POCO X3 GT，前者比較適合一些會追求新機種、多打機的人士使用，而這款手機則偏各於日常應用。

雖然說POCO X3 GT是新機種，但其實Redmi Note 10 Pro也並非舊型號，事關它於今年四月才推出，應市時間還不到半年，也是相當值得考慮的平價手機。

Redmi Note 10 Pro在外觀設計上採用了6.67吋AMOLED螢幕、窄邊框設計、中央開孔，屏佔比同樣相當不俗。至於機身背面則就採用了玻璃機背，設有四鏡頭，左右兩側配有音量鍵、電源鍵、指紋辨識器、三卡卡槽、而機頂及機底則帶有雙立體聲揚聲器、充電接口、IR紅外線遙控、3.5mm耳機口等配置。

螢幕同時內載360° 光度感應器，可自動調節手機的亮度水平。無論強光，暗光或背光，都能為用家調節至最適合和最舒適的亮度。

除此之外，Redmi Note 10 Pro同樣配備120Hz 的高更新率和 240Hz 觸控採樣率，螢幕更新速度為每秒 120 次，無論是玩遊戲還是瀏覽網頁，顯示性能都相當流暢。

雙揚聲器設於機頂及機底，具備Hi-Res 音效認證，能夠播放出三維立體和震撼的聲音。

至於在處理器及操作系統方面，Redmi Note 10 Pro採用的是Snapdragon 732G 處理器，運行 Android 11 作業系統、MIUI 12，配置算是中規中矩，日常應用絕對綽綽有餘。

手機同時亦支援Wi-Fi、4G網絡頻段、藍牙 5.1、多功能 NFC 、機側指紋解鎖、AI 人臉解鎖。

手機配置不算突出，但在攝影方面反而就相當出色。Redmi Note 10 Pro 配備了1億800萬像素f/1.9廣角鏡頭、 800 萬畫素f/2.2超廣角鏡頭、500 萬畫素f/2.4長焦鏡頭 、200 萬畫素f/2.4景深鏡頭，以及1600 萬像素f/2.45前置鏡頭，是平價手機中少見的旗艦級鏡頭配置。

主鏡頭配備雙原生感光度技術、9 合 1 合併技術，能夠把像素組合成更大的 2.1μm 像素，除了感光度提升 900％，亦支援 RAW 檔拍攝格式，為照片後製提供了更多空間。

而後置鏡頭拍攝功能包括長曝光模式、照片複製、夜景模式 2.0、雙視訊、超級防抖、Pro 縮時攝錄、長焦微距鏡頭縮時影片、影片微距模式，並支援4K 30fps影片攝錄。而前置鏡頭則配備夜景模式自拍、AI 美顏、AI 人像模式、背景模糊、景深控制和縮時攝影。

▼108MP 主鏡頭拍攝效果▼

▼500 萬像素長焦微距鏡頭拍攝效果▼

▼長曝光模式▼

▼縮時攝影 ▼

最後在電量方面，Redmi Note 10 Pro配備了5020mAh大電量電池，正常情況及使用下，電池的壽命最多可長達 2 天。同時亦設有33W快速充電功能，30分鐘內即可充電59％，續航力各項也算是相當不錯。

【3】Samsung Galaxy Tab A7 (Wi-Fi) 平板電腦——大屏幕配Dolby Atmos環迴音效

除了手機以外，平板電腦也是非常熱門的消費選擇。目前市面上的平板電腦雖然為數不少，但價錢要在2000元消費券限額以內，而且功能實用、表現不俗的選擇卻不是很多，其中Samsung Galaxy Tab系列便是頗值得考慮的一款。

Samsung Galaxy Tab A7於去年推出，此機定位主打娛樂功能，特別為追劇、上網、遊戲等用途而設計。先是屏幕方面，Galaxy Tab A7採用了10.4 吋TFT屏幕，解析度為WUXGA+ 2,000 x 1,200，亮度充足，色彩飽和，並對應窄邊框設計，無疑為煲劇、打機等娛樂提供了更逼真的觀影效果，是市面上少數平價並具備大螢幕的平板選擇。

Galaxy Tab A7的機身厚度僅有7mm，上方是電源鍵和音量鍵，而側面帶有3.5mm插口，USB-C 2.0和MicroSD卡槽，基本配置相當齊全。最大的亮點在於機身左右兩側加入了的四聲道喇叭，它能夠輸出Dolby Atmos環迴音效，當模式開啟後，整體聲效會明顯更清晰立體，而即使影片並不支援 Dolby Atmos，這個功能也可透過編碼來使音場大幅延伸，達到環繞的效果。

至於在處理器方面，它配備的是高通Snapdragon662 八核處理器，內置 3GB RAM及64GB儲存空間，另可透過 microSD 記憶卡額外擴充至最大 1TB 容量，這種配置已足以應付大部分日常用途。

作業系統方面，Galaxy Tab A7預載 Android 10系統，運行OneUI 2.5介面，並支援Google Duo、Samsung Knox、Samsung Kids、多工作業、黑夜模式、臉部辨識、快速分享等多種重點功能，無論是螢幕配置、功能操作也相當直觀清晰。

Samsung Kids是特別為兒童而設的功能，當中除了提供多種為兒童而設的互動APP，家長亦可在設定中就玩樂時間、應用程式和聯絡人等各方面設下限制，不必擔心小朋友會接觸到不良內容及沉迷遊戲。

由於攝影並不是這款平板的主打功能，因此Galaxy Tab A7只配備了一個800萬像素的主鏡頭，以及500萬像素的前置鏡頭，用來進行人臉解鎖、視像通話不成問題，但就不能期望如手機一樣能攝拍出高質素的照片。

最後來看看電量，這一方面A7的表現可以說是相當亮眼，機內配置了7, 040mAh的大電池，並支援 15W 快充。在正常情況下，平板可運行至少10小時的時間，續航力在平板中可以說是數一數二之選，即使長時間用來煲劇和玩遊戲也沒有問題。

不論是否使用消費券，以上三部手機及平板其實都是性價比相當出色的選擇，非常值得有意選購手機的人士留意，而用了消費券後當然更加值得購買，想利用消費券的讀者，現時可於香港01網購平台《01mall》以Tap & Go為訂單結帳，詳情或有意購買可按藍色連結，或以上「立即購買」按鈕前往產品頁面。



(產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/08/15)

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