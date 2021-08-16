消費券平買Philips $498乾濕兩用電鬚刨　剃鬚表現媲美貴價鬚刨

留鬍鬚好？還是剃鬍鬚好？相信有許多男士到了某個階段都會想試試改變造型，看看自己蓄鬍後的樣子到底合適不合適，帥氣不帥氣。



鬍鬚對於男士外型有著極大的影響力，有些男士在留鬍鬚之後，給人感覺更加成熟，男人味瞬間飆升，就好像是「不老男神」金城武，還有「MV男神」胡卓希，都是很好的例子。

（網上圖片）

不過，鬍鬚造型的確並非人人適合，假如只是一昧地留鬚子，隨時變得雜亂無章，形象反而大減，看起來不止滄桑還很邋遢，效果就正如下圖一樣：

（boredpanda）

有些人沒有鬍鬚之後，帥氣度馬上大幅上升！

雖然說，長鬍鬚或大鬍渣也有它們的魅力所在，不過即便是要留鬚子，定期修剪鬍鬚還是日常必需要做的事情，絕對不能任由它們肆意生長，破壞儀容。說到這裡，就不得不提電動鬚刨這項小工具，畢竟它相比手動刮鬚刀更高效便利，同時也能降低刮傷皮膚的可能，實屬男士剃鬚時不可或缺的好幫手！



（gettyimages）

電動鬚刨怎麼選？

目前電動剃鬚刀相當的普及，市埸上的選擇亦多不勝數，像是刀頭類型、充電方式、洗淨方式皆不盡相同，價錢亦有平有貴，那到底如何能從中挑出最好用、性價比最高的？為此，編輯精挑細選了一款來自知名大廠Philips的「平靚正」乾濕兩用電鬚刨，下面一起來看看它的性能如何吧。

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【5向動態刀頭，緊貼面部輪廓】

電動鬚刨好不好用，很大程度取決於它的刀頭。這款Philips 3000 系列電鬚刨就配備了5向動態貼面刀頭，可以從5個方向緊貼面部、頸部的每個角度和輪廓，並且兼具動態、貼面和浮動效果，換言之不論鬍子是參差不齊的、又粗又硬的、軟榻榻的，還是長在下顎凹陷處的，這款電鬚刨都能以最理想的角度緊貼皮膚表面，輕鬆把所有鬍鬚剃得一乾二淨，效果細緻順滑而平整，對肌膚溫和且相對安靜，足以媲美市場上其它貴價電鬚刨。

【自動研磨刀片，帶來一致的潔淨剃鬚效果】

配合經過精密設計的PowerCut 強效切剃刀片，每剃一下都能帶來一致的潔淨剃鬚效果。再加上自動研磨刀片設計，使刀刃可保持鋒利，不用擔心之後會越用越鈍。同時，犀利的刀刃亦能大大提升剃鬚效率，用家毋須反覆修剪同一位置，兩三下功夫就能達到理想的剃鬚效果，高效方便又舒適！

【可修剪八字鬚和鬢角】

不單止可以剃鬚，刀頭還內置了一個彈出式的修髮器，專門用來用來修剪八字鬚和鬢角，讓用家能夠經常保持鬢角的整齊，是保持鬍鬚造型和修剪鬢角的完美之選。

【乾濕兩用，特別方便】

提供乾剃、濕剃兩種使用方式，方便讓分秒必爭的男士們在洗手盆前，又或者在花灑淋浴時直接進行乾剃。另外，也可以配搭自己愛用的潔面乳、潔面膏來完成清爽的濕剃。

【防滑手柄，令剃鬚更穩妥】

電鬚刨的手柄是根據人體工學設計，再加上防滑橡膠設計，即使是在淋浴時或洗手盆前都能穩妥抓握，過程中不易掉落，剃鬚時自然更得心應手，輕鬆自如。

【一按即開，方便清洗】

電動鬚刨畢竟屬於個人護理用電器，因此應該要定期清洗刀頭上殘留的鬚腳。至於這款電鬚刨的清洗方式亦很簡單容易，只需一按即可打開刀頭，然後用水直接沖洗刀頭內部。

【無線使用60分鐘，支援5分鐘快速充電】

充電1小時即可提供60分鐘的續航時間，充電期間不會運作。而為了應對臨時狀況，這款電鬚刨僅需充電5分鐘足以完成一次剃鬚，即使趕時間出門口也不用擔心電量問題。

【1 級電量指示燈，一目了然】

透過機身上的指示燈便可隨時得知電鬚刨的電量狀態，包括電量偏低、無電或滿電。

假如你想要入手一款剃鬚效果佳的電動鬚刨，同時又想壓低開銷，那麼上述這款價錢不到五百元的「Philips 飛利浦 S3134/51 3000系列 乾濕兩用電鬚刨」確實是性價比很高的選擇。它不僅服貼度佳，清洗和充電方式都很簡單，耐用性高，況且又可以乾濕兩用，整體表現頗為出色，可以說是物超所值之選。



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