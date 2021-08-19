華為智能手錶Watch GT劈價 $499玩靚仔大錶盤設計+2星期強勁續航

科技在過去十年間突飛猛進，除了智能手機迎來不少變革，手錶的功能也不再限於看時間，而是集報時、收發短信、紀錄運動、監測心率、遠程拍照、音樂播放等多種智能功能於一身，同時更是手機的延展，即便在雙手忙碌，無暇掏出手機的時候，單靠智能手錶，也能得知最新動態，完成各項任務。



對於事事講求效率的現代人來說，智能手錶無疑是一款相當實用而且值得投資的電子設備。不過縱觀市場上的產品，幾乎大部分智能手錶的售價也由千元起跳，對於不曾擁有過這類產品的人士來說，價錢的而且確實是有點昂貴，而且亦不確定是否適合自己使用，那麼市面上又有沒有一些入門級的產品值得考慮呢？

隨著智能穿戴產品愈來愈普及，現時的智能手錶已逐漸朝平民化方向發展，售價也由數千元的水平，慢慢下放至千元樓下的親民價。如非對品牌有所追求，其實有不少國產品牌的產品都相當值得大家留意，就譬如小米及華為。繼上回介紹的華為Band 6智能手環後，這一次就來看看華為的WATCH GT。

HUAWEI WATCH GT——型格不銹鋼錶盤、兩星期超長電力

相比起華為其他型號的手錶，WATCH GT雖然已經是較早期推出的款式，但如果並不追求新款，WATCH GT的功能其實也相當齊全，無論是在運動數據紀錄、心率及睡眠監測，以至於提醒功能方面，對於一般的使用者來說也是足夠的，加上舊產品大多都會推出減價優惠，以$500不到的價錢而言，是性價比非常高的入門選擇。

WATCH GT系列共有三款手錶：活力款、運動款及雅緻款。三款手錶的搭載功能基本上是一模一樣，分別只在於活力款、運動款的錶盤為46mm大小、雅緻款為42mm。

相比起傳統手錶，智能手錶強調的雖然是功能而非裝飾性，但有不少人仍然對於傳統手錶的圓盤設計情有獨鍾，而這一點就正正是WATCH GT的最大賣點。錶殼採用了316L不鏽鋼製作，除了堅硬耐磨防刮花，同時亦經過特殊防指紋處理，而圍繞錶盤一圈的邊框則用上了陶瓷外殼，配備雙錶冠按鈕，無論外型還是質感都近似於傳統手錶，時尚感較數碼感重，喜歡傳統圓形大錶盤的，相信它會頗乎合你的心水。

Youtube @ JimsReviewRoom

這次重點介紹的WATCH GT活力款，錶盤使用黑色不鏽鋼材質，配搭橙色的矽膠錶帶。46mm的錶盤用上1.39 吋的圓屏AMOLED觸控式屏幕，解像度為 454 x 454（20.6 萬畫素）。在大錶盤的加持下，手錶的可視範圍也相當大，同時亦提升了觸控時的準確度。而在具體操作上，用家除了可觸控滑動，也可利用雙錶冠按鈕來進入主畫面，以及進行其他快捷鍵操作。

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手錶內建多款錶面選擇，操作時除了可透過「更換錶面」來進行設定，亦可透過長按螢幕來快速更換錶面。

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至於在功能及應用方面，WATCH GT內建了運動、實時心率監測、睡眠質素監測、智能私人教練、海拔氣壓計、步數統計、天氣、計時器、鬧鐘、手電筒等多種實用功能，同也支援來電、短信、電子郵件、日曆、社交應用程式等信息智能提醒，功能也頗為齊全。

▼實時心率監測功能▼ 透過TruSeen™3.0全天侯心率監測技術，配合AI智能心率運算法，能夠提供快速而精準的實時心率數據，以及在靜態心率升高時提醒用家，以便無時無刻監察身體狀況。

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▼科學睡眠監測功能▼ 能夠通過實時心率監測、睡眠呼吸質素及大數據分析，準確記錄4種不同的睡眠狀態，並識別出用家是否有典型的睡眠問題，並提供超過200個改善睡眠建議，提升睡眠質素。

▼多種運動模式▼ 手錶內置多種運動模式供用家使用。在運動期間，手錶會同步顯示運動的距離、時間、心率等數據，而在運動結束後，手錶也會顯示運動的總時間、總距離、消耗熱量、速度、高度、心率區間，甚至是海拔曲線等資訊，同時配合「華為健康」App使用，便可把每次的運動數據一一記錄下來，方便用家調整自己的運動強度。

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而值得一提的是，這款WATCH GT還加入了定位功能，它支援GPS、GLONASS、GALILEO三衛星同時定位，能夠藉此分辨出用家是在室內還是室外運動，並實時提供準確的運動距離、步行距離、高度等數據資料。

為了進一步配合它的運動功能，WATCH GT亦提供了海拔氣壓計和電子指南針等工具，方便在進行戶外越野運動記錄用家的攀爬高度。

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要同時提供多種功能，手錶的續航力就相當關鍵了。為了增加手錶的續航力，華為便在這一代手錶改用自家研發的 LiteOS與全新的Dual Chip 雙晶片設計，在充飽電的情況下，手錶的續航力可長達14天。而開啟GPS後續航力雖然會降低至 22 小時，但若果把心率、GPS 等功能關閉，Watch GT 最多可提供長達30天的續航力，電量表現可謂相當不俗。

HUAWEI WATCH GT雖然是上一代的產品，但綜合它的外型、功能、操作，以及電量各方面的表現，它絕對可以稱得上是「才貌雙全」的選擇，尤其對於想體驗智能手錶，但又不想花大錢的人士來說，用$499的價錢就能夠體驗到各種只有千元智能手錶才會搭載的功能，也實在沒有不入手的理由。



(產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/08/19)

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