音響｜ 低預算升級電視音效 $899平價入手LG Soundbar+超低音喇叭

如今的電子產品普遍都朝著「輕」、「薄」兩大方向不斷發展，而作為家庭核心電器的電視機當然也不例外。早於2015年，Sony已經推出了全球首款厚度僅有4.9mm電視機，而LG其後更研發出一部厚度只有2.57mm的壁紙電視，纖薄程度實在驚為天人。然而纖薄歸纖薄，電視機最重要的還是畫質和聲音。今時今日，電視畫質的進步絕對是顯易而見的，但要彌補因為纖薄體積而犧牲的音質，就需要額外花一些功夫了。



儘管現今有不少電視都開始使用Harman kardon等大廠的喇叭，而且還加入Dolby Atmos之類的音效技術，但是由於硬件往往才是音質的基礎，因此即使是大廠的喇叭，在纖薄的機身下能夠發揮的空間其實也相當有限。要是想追求更佳的觀影效果，傳統的解決方案是額外配置一套音響系統。

▼傳統家庭音響系統▼

不過傳統喇叭體積龐大、售價昂貴，對於普通用家來說仔也並非最實用的選擇，如果把空間、預算等各方面一併納入考慮，近年流行的Soundbar相信就能夠滿足到大部份香港家庭的需求。Soundbar的外形和傳統喇叭相似，當中除了內置多聲道喇叭，還配備解碼系統和各種音頻接口，能夠提供虛擬的環繞音效、擴增聲場範圍。

▼Soundbar▼

繼上回介紹過Yamaha Soundbar後，今次就來看看另一款同樣由大廠出品，適合新手使用，而且價錢更為親民的入門級Soundbar —— LG SL4。



LG SL4 Soundbar——配備超低音喇叭、性價比出眾

LG SL4 Soundbar屬於常見的2.1系統，除了Soundbar以外，同時亦配有無線超低音喇叭，一組兩件，高、中、低音各司其職。Soundbar本體採用簡潔設計，長度為 890mm，而厚度則只有57mm，整體尺寸不算厚身、不會太佔位置，配搭 40 至 60 吋的電視皆可。

Soundbar的前方配有顯示屏幕，能夠顯示連接狀態等多種資訊，而實體操作按鍵如開關、音量控制等則被放置於Soundbar的右側位置。

Youtube @ Pablo Bravo Pastén

而從正面可見，Soundbar內置了一組喇叭於左右兩方，能夠提供300W總輸出。這種配置雖然相對簡單，不過由於它同時配備超低音喇叭，所以能夠進一步提升低音部分，讓整體音效更具震撼性及爆炸力。

Youtube @ Pablo Bravo Pastén

超低音喇叭整體重量為5.3Kg，尺吋約171 x 390 x 261mm。由於subwoofer的聲音沒有方向性的問題，因此擺放在穩固而且不易震動的位置上即可，而方型的設計，無論放在沙發、電視櫃旁邊都相當合適。

至於在音質效果方面，低音喇叭中的組件採用了碳纖維製作，能夠如實呈現清晰音質而不失真，加上200W輸出，低頻效果相對更立體豐富，可大大增加觀影時震撼的臨場感及真實感。

而在音效功能上，SL4 Soundbar除了支援標準模式、戲院模式、夜間模式、Bass Blast +、自動聲音平衡、動態範圍控制等多種音效調控，同時亦提供ASC自適應聲音控制技術，能夠自動識別出電視播放內容類別，如音樂、電影、新聞報導等，並根據內容而自動調整聲音模式。聲效表現可更符合電視內容之餘，亦免去手動調校等步驟，操作上相對簡單及方便。

SL4提供了藍牙(LG TV) 及光纖兩種連接方式，雖然接連上的配置略顯不足，但以價錢來說相信也可以接受。

SL4配備遙控，用家可透過Soundbar右側的實體按鍵及遙控來進行開關、音量調校等操作。另外亦可使用手機應用程式來控制各種音效功能。

LG SL4這款Soundbar乍看之下雖然亮點不多，配置及功能也屬於中規中矩之選，但它勝在價錢便宜，$899的價錢除了Soundbar之外還配有超低音喇叭，性價比相當出眾。假如對音質追求不算高，但求簡單升級家居聲效，這款Soundbar絕對是實用而實惠的選擇。



＊如欲購買可按藍色連結，或以上「立即購買」按鈕前往產品頁面。

(產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/08/23)

不想錯過任何網購優惠？立即按此連結前往《01mall》或Facebook專頁，瀏覽最新熱門產品、限時優惠、獲取獨家放送優惠碼！