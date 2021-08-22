2021網紅多功能早餐機大評比　國貨CP值極高　包辦一日三餐及甜品

常常聽人說「一日之計在於晨」，美好的一天是從早餐開始，那麼你又有吃早餐的習慣嗎？

縱然我們都知道早餐對於健康極為重要，可每天早上就是不願離開床鋪，總是想著能多睡一分鐘就是一分鐘，結果起床晚了，自然就來不及做早餐，也沒時間去買早餐，只好隨便啃塊餅乾或麵包，甚至乾脆不吃，一直空腹到中午。

其實，不論早上的時間有多緊絀，好好坐下來吃一頓早餐還是很有必要的。那麼，如何在才能在爭分奪秒的早上裡，快速製作出完美的早餐呢？此時，「懶人早餐機」就能助我們一臂之力，大派用場了！



為了替忙碌的都市人節省多點時間，近幾年市場上出現了有許多功能齊全、操作簡單的「懶人早餐機」，有的涵蓋3至4種烹調方法，可兼顧蒸、煮、煎、炒多種需求；有的還加入了定時功能，換言之食物放進之後便毋須顧火，當我們梳洗完畢之後，一頓豐盛的早餐便擺在眼前。

究竟這種早餐機真的好用嗎？下面找來了兩款討論度頗高的人氣商品，一起來看看哪一款更值得入手吧。



【1】World Kitchen - 多功能四合一煮食機 WK-BM / KZPK優惠價$698（原價$898）

功能方面：

比起功能單一的三文治機、多士爐、窩夫機等，早餐機的功能顯然是更廣泛的，就像這款來自世界著名品牌的「World Kitchen - 多功能四合一煮食機」，它就配有雙層焗爐、蒸爐、煎鍋和煮食煲四位一體，蒸、煮、烤、煎、燉樣樣精通，相當於以一個價錢買入了四種電器，這不止節省金錢而己，同時也解決了電器佔空間的困擾，為擁擠的廚房騰出更多空間。

機器的上方屬於蒸煮區和煎區，可以煎蛋、煎腸、煮麵、煮粥、蒸饅頭、蒸雞蛋等；而下方則是烘烤區，可以烤多士、麵包、Pizza等等。正因為它擁有多種功能，可以製作的早餐花樣就變相更多，不論今天是想吃中式早餐抑或西式早餐，通通不成問題。而除了早餐，基本上一日三餐都可以一機包辦。

額外功能：

蒸煮區可獨立使用；烘烤區與煎區共用，可同時啟動。當然，亦可以同時啟動三區功能，方便在同一時間裡製作不同食物，提升下廚效率。

值得一讚的是，這部早餐機還配備0 - 60 分鐘的定時功能，可自由調節工作時間，哪怕自己粗心大意忘記關火，也不怕會乾燒食物，也不用再守在機器面前看管食物，騰出的時間便可以處理其他事情，充分利用早上的一分一秒。

容量方面：

煎鍋直徑為15cm、煮鍋容量為1公升、烤箱容量為5公升，用來製作1-2人份早餐剛剛好，尤其適合單身族、小兩口購入。

功率方面：

總機功率為1200W，烤箱與蒸煮區的功率分別為800W和400W。

材質方面：

畢竟早餐機屬於一種煮食電器，所以一定要選購環保安全的材質，而這款早餐機的煮食煲用的是不銹鋼，因此不易產生鏽斑和污漬，加上採用分離式的設計，可以隨時拆卸下來清洗，非常容易保養；而煎鍋則用上了不沾塗層，煎烤不易糊底，一抹即淨。

安全方面：

除了上述提到的定時功能，另外還有多面散熱設計，這有助保護機身，快速散熱，更設有控溫系統，毋須擔心機器乾燒，可放心使用。

外觀方面：

這款早餐機不止實用，外觀更是無可挑剔。整機尺寸為392 x 256 x 245mm，機身採用浪漫又夢幻的粉紅色或淺藍色，乍眼看來有點像小朋友的玩具，非常小巧可愛，特別適合擺放在餐桌上拍照打卡，順便紀錄下自己每天吃的早餐，非常過癮。而它的高顏值外觀，亦令它一度在各大網紅間掀起開箱風潮，可以說是早餐機界裡的網紅明星商品！

（YouTube截圖）

雖然上面那款早餐機人氣很高，但接下來介紹的國內老牌早餐機亦毫不遜色，甚至風靡內地社交平台，隨便在小紅書上一搜，就會發現大量好評和推薦帖文。究竟它真的如傳聞中的好用嗎？馬上來看看吧。



（小紅書截圖）

【2】Donlim 東菱 - 多功能三文治早餐機 DL-3452優惠價$598（原價$798）

功能方面：

這款「Donlim 東菱 - 多功能三文治早餐機」的功能與上一款早餐機大抵相同，同樣具備煎區和蒸煮區，搭配煎爐、煮食煲或蒸鍋使用，便可滿足煎、煮、蒸、炒、燉等的料理需求，不論煎蛋、煎腸、煮麵、煮粥、蒸饅頭、蒸紫薯、蒸粟米無一不可，功能可謂相當齊全。

而兩者的區別在於，東菱早餐機並沒有備配焗爐，取而代之的是三文治機。這種三文治機火力強大，使備料與操作都變得非常簡單，用家只要往烤盤裡順序放上吐司、雞蛋、火腿、芝士、生菜或任何自己愛吃的食材，最後再放上一塊吐司並合上蓋子，靜待短短3分鐘時間，熱騰騰的熱壓吐司就新鮮出爐了。

經過烤盤的三文治表面會呈現誘人的顏色，咬下去酥酥脆脆，口感剛剛好。

（什麼值得買）

而三文治四周的包邊亦壓得很緊實，裡面的餡料不會輕易爆開。

（什麼值得買）

不過，別以為三文治機只可以製作三文治，由於它的烤盤可以拆卸，因此只要替換不同烤盤，就能製作出各式各樣的甜點和輕食，譬如窩夫、甜甜圈、小蛋糕、果撻等等，趣味性極高。用家可以靈活運用不同烤盤，創造出更多意想不到的美味料理，使每天的早餐多變化不重複。

不止是一日三餐，下午茶、宵夜、甜點，基本上都可以一機搞定。

（小紅書）

額外功能：

三文治機與煎煮蒸區既可同時使用，亦可分區獨立使用，各有各忙。值得一提的是，三文治機還有0 - 10分鐘智能定時功能，那麼用家就毋須一直盯著，反正時間一到便會自動斷電，不怕三文治要烤過頭。而騰出來的時間便可專注去做別的料理，又或者把握時間去梳洗、換衣服等。至於煎煮蒸區亦可以調控火力，方便製作不同的料理。

容量方面：

東菱早餐機的容量比上一款更充裕，煎鍋直徑為18cm，煮鍋足足有2公升容量，足以裝下2~3人份量的食材，不怕溢出，適合單身族、小兩口之餘，也很適合小家庭使用。

功率方面：

總機功率為1500W，左邊三文治機與右邊煎煮蒸區的功率分別為600W和900W，功率十足，加熱極快。

材質方面：

這些烤盤和鍋具用的都是不粘鍋塗層，因此不易糊底，煎個雞蛋什麼的也很方便。

（網絡圖片）

而烤盤的清潔亦十分便利，事關拆卸和安裝的過程都極之簡單，只要輕按卡扣處一下，烤盤就會自動彈起，輕鬆取出；而裝回時只要對準機身，然後向下輕壓即可。

（什麼值得買）

安全方面：

機器內置防乾燒保護機製，一易過熱便會自動斷電，更安全放心。另外，機器的底部設有電源線收納設計，平時不用的時候便可把線都藏在底部，更加整齊。

外觀方面：

這款早餐機的顏值也是無庸置疑的，總共有晴空藍、桑暮粉、落日橘三款夢幻配色可選，不論是放在廚房或餐桌都是一道好風景。至於體積方面，它尺寸為380 x 225 x 204mm，比起上一款更小巧，更不佔空間。

（小紅書）

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那上述兩款早餐機，到底哪一款更值得入手呢？

其實，兩款早餐機的功能都相差無幾，一樣可以煎、煮、蒸、炒、燉，而最大的差異就在於「World Kitchen - 多功能四合一煮食機」配備烤箱，「Donlim 東菱 - 多功能三文治早餐機」配備三文治機，而東菱的價錢則相較World Kitchen便宜$100元，所以論CP值來說，東菱似乎更經濟實惠，大家可以按照自己的飲食喜愛或預算去挑選。

你也想要甩掉飲食不規律的壞習慣嗎？那不如從入手一台早餐機開始吧！有了它，以後輕輕鬆鬆能做出一桌豐盛又營養的早餐，早上時光不再匆匆忙忙。況且，它的功能齊全得就猶如一個迷你「廚房」，一日三餐都難不到它，稱它為「萬用煮食機」甚至會比早餐機更加貼切。



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（產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/08/22）

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