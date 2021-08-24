2021高性價比之選！$499華為FreeBuds 4i平玩主動降噪+22小時續航

耳機在現代人的生活中已經是不可或缺的隨身裝備，近年各大品牌也爭相推出了賣點功能各不同的耳機產品，有的主打降噪功能、有的主打優質音色，有的主打長續航力，功能花樣形形色色，但作為消費者，在選購耳機前一般都會先從預算作出考慮，務求在合理的價格下，選出一款功能最佳的耳機。假如你最近也有入手耳機的打算，但奈何手上預算不多，那就不妨留意以下這一款由華為推出的新耳機，定價便宜之餘，還搭載了主動降噪功能，相當吸引。



自去年接二連三推出FreeBuds 3、FreeBuds 3i、FreeBuds Pro等不同款式的藍牙耳機，兼且在市場上獲得不俗的評價後，華為今年再接再厲，再度推出一款擁有主動式降噪、雙麥克風通話降噪，而且具備超長續航力的FreeBuds 4i。除了功能吸引，它的價錢亦只售$499，是華為至今推出過最便宜的真無線降噪藍牙耳機。

售價如此吸引，到底實際的功能又如何呢？



HUAWEI FreeBuds 4i—— 雙咪高峰主動降噪、10 小時音樂連續播放

雖然 FreeBuds 4i 主打的是平價真無線降噪耳機市場，不過無論是外觀設計，還是搭載的功能也相當有誠意。在外型上FreeBuds 4i 採用鵝卵型設計，提供了白色、黑色、銀色、紅色四色選擇。耳機盒以全曲面配搭鏡面烤漆，上蓋採用磁吸式設計，品牌名字的下方有設電量和配對提示燈，右側有帶有配對鍵，而底部則為USB Type-C 充電口。整體設計相當圓潤小巧，而且也不易沾上指模，視覺上走大方簡約的風格。

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FreeBuds 4i 的整體重量約 36.5 g，單耳重量 5.5 g，重量尚算輕巧，加上耳機採用了3D 仿生人體工學設計，而且購買時亦附有大、中、小三組耳機塞，適合不同耳道大小使用，佩戴時相信亦不會有太大的負擔感。

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連線方面FreeBuds 4i則採用藍牙5.2連接方式，支援開盒自動彈窗配對及智能佩戴檢測功能，不過前者需適配 EMUI10或以上版本的華為智能手機，而其他手機則支援傳統藍牙配對方式。

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進入到耳機功能方面，之所以說FreeBuds 4i這款耳機有誠意，正正就因為它搭載了一般只有貴價耳機才會配備的主動降噪功能，雖然華為過往推出的FreeBuds 3、FreeBuds 3i、FreeBuds Pro都具備主動式降噪，但它們的價錢都遠遠不及FreeBuds 4i便宜，可想而之這款耳機確實是下足工本。

FreeBuds 4i採用的是ANC主動式降噪技術，先是透過耳機表面的雙咪高峰偵測環境中的低頻噪音，再透過「波束成形」技術，以反向聲波來阻擋大部分的外部聲音來源，加上AI 神經網絡算法、特殊的防風結構設計，耳機便能夠在嘈雜環境中降低噪音，並在通話時準確地從噪音中提取人聲。無論是嘈雜的車站、熱鬧的商場，亦或是繁忙時段的地鐵，只要開啟降噪模式，用家便無需特地調大音樂及通話音量，即可安靜地聆聽音樂，或他人進行電話對談。

除了可選擇開啟或關閉降噪模式，用家還可以透過長捏耳機來把降噪模式快速切換至透傳模式。在透傳模式下，耳機將會引入環境聲音，讓用家在無需摘下耳機的情況下，都可以聽到外來聲音，方便與人交流。這項功能在購物時可說是特別實用。

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長按耳機可開啟及關閉降噪或環境音透傳模式；按兩下可播放及暫停音樂，或接聽及掛斷電話。

噪音消除了，音質的好與壞就更明顯可聽。雖然音色並非FreeBuds 4i主攻的賣點，不過它的配置也頗為不俗。耳機內置了10 mm 動態驅動器，並配搭高分子復合振膜及獨立後腔設計，讓中高低音三頻的表現也相當均勻，而人聲會相對清晰和突出，是一款適合用來聆聽流行樂的真無線耳機。

雖然FreeBuds 4i有些功能，如自動配對彈窗、低時延功能是需要配合華為智能手機及平板才能發揮功用，但並不代表其他的手機用戶並不適合使用這耳機，事關華為的耳機功能一般都可以透過「HUAWEI智慧生活」手機App來控制，譬如切換降噪功能、設定耳機觸控方式、音色調教等，而這款手機App是兼容HarmonyOS、Android及iOS系統，絕對不用擔心連線及操控的問題。

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最後當然要談談電量，這一方面也可算是FreeBuds 4i一大亮點。上一代華為耳機的續航力不算出眾，因此這一代便特地強化了電量。充電盒的電池容量為215mAh，而耳機電量為55mAh，充電盒大約可為耳機提供 4 次充電。而充滿一次電後，耳機的連續音樂播放時間可長達10小時，即使開降噪，單次聆聽最長也達7.5小時，而配合充電盒使用，則可把播放時間延長至22小時。耳機亦同時支援快充功能，只要充電10分鐘，就能夠獲得4小時的播放時間，續航力相當不錯。

綜合價錢、功能、音色、續航力來看，FreeBuds 4i雖然沒有創新的技術的亮點，但它的功能可以說是相當齊全，甚至超出了它這個價位應有的水平，除了外觀設計不俗、操作簡單、續航力強，最重要的是它搭載了主動降噪功能，在同價位的耳機中相信也很難找到同級產品。假如嫌主動降噪耳機貴而遲遲未入手的，不妨試試這一款FreeBuds 4i。



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(產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/08/24)

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