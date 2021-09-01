小米68折｜2大熱賣智能風扇比較！$350可手機遙控　100檔風力調節

雖然已經來到9月，可香港天氣依舊炎熱潮濕，氣溫時不時就飆至30℃，想要迅速地為身體降溫，除了開冷氣之外，電風扇也是家家戶戶必備的消暑裝備。尤其是待入秋之後，晚上氣溫會逐漸轉涼，睡覺的時侯開冷氣嫌冷，但不開的話，半夜分分鐘又會被熱醒。此時，其實只要吹吹風扇，就能化解這尷尬問題，驅走室內熱氣之餘，也不怕吹得太多冷氣會引發一系列的「冷氣病」了。



不過，目前市場上的風扇產品林林總總，究竟如何能從中快速挑選呢？在開始之前，不如先來暸解一下，一台「稱職」的家用電風扇到底需要具備哪些特點吧！

【1】容易移動，不笨重

【2】自由調節風量、風向、高低

【3】有效降低溫度

【3】有效節約電力

【4】運轉時的聲響較小

【5】支援智能功能，可遙距控制

【6】外型美觀，可與房間風格搭配



儘管市埸上的選擇有許多，但要挑出最稱心如意且價錢公道的，似乎就有點困難了。在仔細研究過市埸上的產品之後，編輯就發現小米的電風扇在外觀、智能、風力、音量、靈活度各方面的表現都相當不俗，價錢相對上也比較經濟實惠，在網絡上也擁有幾乎一面倒的好評。假如你剛好也在尋覓一款「高CP值」的電風扇，不妨一起來詳細的暸解一下吧。

🔗小米 - 米家直流變頻落地扇 2優惠價$549（原價$799）

近年小米家電成為了港人的熱門之選，而這「米家直流變頻落地扇 2」便是其中一款人氣甚高的家電選擇。那為什麼這款落地扇能夠獲得大量用家的追捧及好評？

正正就是因為它具備了傳統風扇沒有的智能元素。這台小米風扇最特別的地方在於，它能夠與米家的應用程式連線配對，讓用家能夠透過手機隨時控制風扇，包括風扇的開關、風力、定時、吹風角度，以及關乎安全的「兒童鎖」功能。無論是不願下床調校風扇、出門在外忘了關風扇，還是想在回家前先開啟風扇降低室內溫度，只要透過App就能隨時隨地控制所需功能，令風扇的使用變得更為靈活，更能貼合不同需要。

說到使用靈活，小米在這一款風扇上亦特別加入了簡易的拆卸功能，只要透過支撐桿上的一鍵拆卸按鈕，單手一按便可自行調節所需高度，讓用家可在「座檯扇」及「落地扇」兩種模式中隨意切換，輕鬆即可實現檯、地兩用。

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配合其簡約大方的外觀，無論是放置在客廳，還是轉移到房間內使用都同樣方便又好看，搭配不同裝修風格的環境亦不成問題。

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除了智能功能帶來的便利，小米當然沒有忽略風扇最基本的元素——風力。在風力方面，小米採用了與別不同的「7＋5 雙層扇葉」設計，外層扇葉用來產生快速風、而內層則產生慢速風，當快慢速風相互碰撞後便會消除渦旋，令風被「切」得越小，感覺上也就更柔和、更像真實的自然風。

即使風扇直接吹往臉部，感覺依然輕柔舒適，吹久了也不怕會頭痛不適。

當風扇的扇葉愈多，風量自然也會愈大，加上機內採用了直流變頻電機，令這一台風扇的送風量不僅每分鐘可達到20Mз，同時亦變得更加省電，耗電量只有傳統電風扇的三分之一。

直流變頻電機的優點不止於此，它還可以降低風扇運轉時產生的噪音，全程自動降噪，噪音低至30.2分貝，這音量相當於鄉村的夜晚環境，所以即便要在睡眠時使用，也不怕會打擾休息，能夠保持安靜。

一般電風扇大多只提供3檔風速調節，而這款小米風扇卻有多達100檔風速供用家自行調校，不論任何天氣，都能按需要調節到最舒適的風力。

開啟擺頭功能之後，風扇可左右搖頭到140度範圍，用家還可以手動調節俯仰角度，方便隨時調整小角度集中送風，或者擴大角度循環室內空氣。

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加上長達14米的超遠送風距離，要是搭配冷氣使用，便可以均勻的將冷氣分散到房間每個角落，快速地為環境降溫。

當然還有最重要的一點，那就是價錢。米家的直流變頻落地扇比起其它大品牌的落地扇幾乎便宜了一半，只售$549的價錢卻帶來了多種功能及貼心設計，也難怪網民會如此推薦，綜合外觀、智能、風力、音量及價格各方面的考量後，絕對值得大家入手。

雖然「米家直流變頻落地扇 2」的定價經已相當公道，但如果一心想要壓低預算，同時要求功能樣樣齊全的，也並非不可能的事，事關下面這台同樣來自小米的「米家智能電風扇 座地式 2 Lite」，正正就是平價之中最值得入手的選擇。



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不論是從外觀上，還是功能上來看，「米家智能電風扇 座地式 2 Lite」與上一款「米家直流變頻落地扇 2」的確非常相似，一樣有著許多共同優點，分別是：

1. 支援智能控制

用家只需連接小米的應用程式，便能遠距離地控制風扇的開關、吹風角度、計時器、遙控器，以及獨有的「兒童鎖」功能， 2 Lite還支援Google 助理及Amazon alexa。當然，除了智能控制之外，也可以透過風扇的頂部按鈕一鍵控制，站著也能輕鬆操作。

2. 左右擺頭、超遠送風

風扇的旋轉角度分為左右140度，加上長達14米的超遠送風距離，如搭配空調一併使用，便能讓冷氣在房間內分佈得更加均勻。即使在大尺數的家居中使用，亦能保持一定的通風及降溫效果。

3. 靈活調節、檯地兩用

通過拆卸切換支撐桿，即可靈活地調節風扇的高低，實現檯地兩用。另外，上下俯仰共 39° 可調 ，滿足不同場景使用。

4. 模擬舒適的自然風

雖然從扇葉數量上來看，2 Lite與上面那款的確有著差異，前者採用的是7片大面積翼型扇葉，而後者則是7＋5雙層扇葉式設計，但但兩者追求的，一樣都是柔和親膚的自然風效。

2 Lite是通過採集豐富的自然風數據樣本，從而設計出隨機算法程序，配合可無極調速的直流無刷電機，隨機動態變化風速，最大程度地還原了真實細膩的自然風感覺。加上7片扇葉能夠均勻且密集地切割氣流，與傳統的電風扇相比，2 Lite的風感更柔和舒適，當接觸到皮膚時就猶如春風拂面一樣，非常舒適自在，吹久了也不覺頭痛。

5. 低噪聲水平

搭載的直流無刷電動機，可避免傳統電動機的碳刷產生的摩擦，將風扇的噪聲級別降低到僅31.5 dB，相當於幾乎無噪音。

簡單總結

老實說，「米家直流變頻落地扇 2」與「米家智能電風扇 座地式 2 Lite」的差異並不大，兩者在各方面的表現都相當出色，論性價比，亦遠遠超越市埸上許多同類型的產品。

而前者的價錢為$549，後者的則是$350，兩者相差了$199，但不得不承認的是，前者的扇葉是經過了升級處理，其雙層扇葉結構更能有效將空氣切割細碎，最終模擬出更貼近真實的自然風，更適合追求舒適風感體驗的用家。而且，它的快速拆裝結構也會比起後者更為方便，必要的時候快速即可化身為座檯式的風扇使用。然而，如果此時你的訴求是要便宜，那麼相信後者才是最適合你的選擇。

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（產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/09/01）

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