聖誕禮物2021｜女朋友至愛窩心小物 10大高質實用禮物推介

2021聖誕將至，相信各位男士都正為送禮給另一半而煩惱，一份窩心而實用的禮物定必能合女生心意。小編為大家搜羅10件精緻實用小物，全方位照顧女生的生活需求。正所謂「Happy Wife, Happy Life」，即使送禮零頭緒的男士們，亦不怕買錯禮物激嬲女友或老婆啦！



相信各位男士都正為送禮給另一半而煩惱，一份窩心而實用的禮物定必能合女生心意。(圖片: FreePik)

最近天氣變幻無常，女生膚質變得不穩定，加上長期佩戴口罩，面部肌膚容易泛油、敏感、出暗瘡。如果另一半適逢是貪靚的女生，美容儀、保養品定必是最能照顧到她們需要的禮物。

1. EMAY PLUS​ 淨透潔膚儀



EMAY PLUS​ 淨透潔膚儀配備3個不同潔面刷頭，隨時替換以配合不同潔面需要；矽膠刷頭可​徹底卸妝​、軟毛刷頭用於​溫和潔面​，換上硬毛刷頭更可深入​去角質​。每分鐘高達約8,000次振動，有效清潔皮膚毛孔內的污垢物、多餘油脂分泌及老化角質；即使安坐家中都可享受美容院級的護理享受，讓另一半重拾嫩滑細緻、充滿光澤的健康美肌。

EMAY PLUS​ 淨透潔膚儀配備3個不同潔面刷頭，隨時替換以配合不同潔面需要 (圖片: Emay Plus)

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2. EMAY PLUS 冷熱亮眼魔法棒



一對炯炯有神的眼睛會使人精神百倍，如果想另一半看起來更容光煥發，不妨送她一支眼部美容儀！EMAY PLUS 冷熱亮眼魔法棒採用雙頭式設計，一支筆具備３款不同按摩頭，冷熱俱備，加上高達12,000次振動按摩，可減輕眼部浮腫及疲勞，亦可加速精華吸收，消滅黑眼圈、眼袋、細紋；而且設計輕巧，一齊去staycation都可以保持眼睛閃亮迷人。

如果想另一半看起來更容光煥發，不妨送她一支眼部美容儀！(圖片: Emay Plus)

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3. EMAY PLUS 超聲波去角質按摩儀



女士的基本美容步驟不外乎去角質、除粉刺、提拉皮膚，坊間一套美容療程至少要以千計，預算有限的男士們不妨選擇價錢相宜的EMAY PLUS 超聲波去角質按摩儀作禮物，儀器具備超聲波振動及離子導出功能，有效去除角質、黑頭、粉刺等污垢；同時設有EMS微電流功能，有助促進肌膚血液循環，緊緻皮膚。閒時可為另一半在家進行簡單美容，添加情趣，絕對是窩心之選！

預算有限的男士們不妨選擇價錢相宜的EMAY PLUS 超聲波去角質按摩儀作禮物 (圖片: Emay Plus)

➤Nexus Global PTY | EMAY PLUS 超聲波去角質按摩儀 $493

4. Dr PAIN x 意一堂真珠粉



近年東方美容法盛行，不少女生會選用中醫養生概念的保養品，由內到外作調理，從根本改善肌膚問題。台灣「美容大王」大S徐熙媛曾分享獨門保養法則，指每天食用珍珠粉能去斑美白、延緩皮膚老化，養出美白肌。來自台北的「意一堂真珠粉」遵循古法炮製工序，將嚴選的高品質真珠，研磨至奈米級幼細的粉狀。想另一半時刻散發動人光采，不如買一瓶當聖誕禮物！

台灣「美容大王」大S徐熙媛曾分享獨門保養法則，指每天食用珍珠粉能去斑美白（微博@大S）

➤Dr PAIN x 意一堂真珠粉 HKD 2,600

5. Solis 負離子熱能美髮造型梳



擁有一把秀麗的長髮是每個女生的一大夢想，奈何打理頭髮的功夫甚多，想打造不同的精緻造型更要出動直髮夾、電髮夾等美髮用品，實在耗時。Solis負離子熱能美髮造型梳採用3D防燙陶瓷面板梳齒及多倍負離子發射器，有效呵護秀髮；秋冬可防靜電、防毛躁，頭髮不再易打結，更可完成簡單造型，一把梳就能滿足多個功能，一定能獲另一半歡心！

Solis負離子熱能美髮造型梳有效呵護秀髮；秋冬可防靜電、防毛躁 (圖片: Solis)

➤索利斯 負離子熱能美髮造型梳 (香檳金/珍珠白) $678

6. Me Mignon 5合1美顏修身按摩儀



修身是女性一生的事業！Me Mignon 5合1美顏修身按摩儀集合多項技術於一機，包括EMS微電流、RF射頻、5種美容彩光，用以按摩面部即可得到緊緻效果；而用於手腳、肩頸則可通淋巴排毒、消除肌肉疲勞。不論另一半是每日對住電腦的OL，還是需要長期站立的工種，收工時都可以輕鬆在家美容或按摩，舒緩疲勞。各位暖男更可主動幫另一半按摩，令關係升溫！

➤Nexus Global PTY | Me Mignon 5合1美顏修身按摩儀 $579

7. mooyee H2 微電流溫感按摩器



機身只有手掌大小的mooyee H2 微電流溫感按摩器，小巧便攜。它加入首創技術的「EMS微電流+石墨烯」技術，能調節不同溫度、強度、模式，可於身體各部位模擬出揉捏、肘壓、刮痧、推拿等按摩技巧；而石墨烯產生的遠紅外線，有助舒緩疼痛及炎症問題，可達到類似物理治療的效果。如果另一半經常頸梗膊痛，這無疑是最佳選擇！

如果另一半經常頸梗膊痛，這無疑是最佳選擇！(圖片: FreePik)

➤Nexus Global PTY | mooyee H2 微電流溫感按摩器 $299

置身於香港這個忙碌的城市，生活壓力甚大；作為另一半除了可以多加倍伴，亦可準備溫馨小物，治癒女友疲倦的身心。

8. Turbo Italy USB小盆栽加濕機



近年興起種植「多肉植物」的熱潮，男士們不妨為另一半準備一個小盆裁，不但容易打理，且造型美觀，放在房間、寫字樓當擺設亦適合不過。Turbo Italy USB小盆栽加濕機不只能培植各式小植物，更有加濕功能，特設間歇出霧模式，有效調節室內濕度；即使秋冬長開暖風機或暖爐，亦不怕空氣中及皮膚的水份被抽乾，尤其適合追求生活品味的女生。

Turbo Italy USB小盆栽加濕機不只能培植各式小植物，更有加濕功能 (圖片: Turbo Italy)

➤Turbo Italy | USB小盆栽加濕機 (空氣加濕器 迷你 帶夜燈) $178

9. Turbo Italy USB迷你香薰機



香氣能給予人不同的感覺，例如柑橘類、馬鞭草、檸檬草的香味較為清新，適合早上剛起床時使用；薰衣草、雞蛋花的香味則較為淡雅，有助放鬆心神，比較適合睡前使用。Turbo Italy USB迷你香薰機適用於水溶性及油性香薰，最長可連續使用7小時，不論什麼情況、心情都能配搭各種香味的精油使用，在家輕鬆chill住過！偷偷告訴各位男士，香味更能使女士倍感愉悅，自然人都會更寬容！

Turbo Italy USB迷你香薰機適用於水溶性及油性香薰，最長可連續使用7小時 (圖片: Turbo Italy)

➤Turbo Italy | USB迷你香薰機 (珍珠白) TAD-150W $246

10. Gemibee UVC 消毒化妝箱



即使對化妝扮靚充滿熱愛的女生，都一定極為討厭清洗掃具。清洗時要用特設的清潔液之餘，手法又要輕柔，更要注意保持器具乾燥，否則容易長霉；但長期不清洗又會使掃具殘留大量細菌，細菌經器具感染至肌膚上有可能會形成粉刺、暗瘡等皮膚問題。Gemibee UVC 消毒化妝箱設計簡約時尚，只要將掃具直接放入分格，即可於3分鐘內快速殺死高達99.9%有害細菌，免卻繁複的清洗步驟，女生們一定喜歡！

只要將掃具直接放入分格，即可於3分鐘內快速殺死高達99.9%有害細菌 (圖片: Gemibee)

➤Nexus Global PTY | Gemibee UVC 消毒化妝箱 (多色) HKD479

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