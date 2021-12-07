聖誕2021｜派對交換禮物提案 十種聖誕最受歡迎禮品排行榜！

「又到聖誕，又到聖誕。」還有三星期就到聖誕，相信大家都準備在聖誕佳節與親朋戚友相聚、普天同慶。派對中自然少不免要交換禮物，自問對揀禮物毫無信心的你，可以參考以下榜單去採購，避免禮物太頹而「伏」到朋友！



第十位 怦然心動的收納魔法 桌面輕鬆回歸整潔

周遭凌亂的環境會令人無法專注工作，如果身邊有同事長期將不同用品隨意攤放於桌面，不妨送他一塊MagEasy《物懿。司》磁吸收納板。產品巧妙地利用磁吸功能進行收納，搭配不同尺寸、功能的收納配件，用家即可按照需求去調整收納板的佈局，達致個人化的完美收納。將辦公桌上瑣碎的文具、個人用品收納妥當後，工作起來自然更得心應手！

用家即可按照需求去調整收納板的佈局，達致個人化的完美收納 (圖片: MagEasy)

產品由美國團隊設計、於台灣出品，更榮獲「產品界奧斯卡」—德國紅點獎的產品設計大獎，實行將收納變為藝術，藝文青年一定喜歡！

➤Nexus Global PTY | MagEasy《物懿。司》磁吸收納板 (多色) $398

第九位 來自日本的黑科技 為雙腳提供無比呵護！

辦公一族每天長時間坐著工作，平日又欠缺運動，雙腳容易水腫、變粗。VONMIE 足底按摩墊就最適合送給經常嫌自己身段不夠優美，但又懶得抽時間健身、運動的女同事。只要把雙腳放在按摩墊上，坐著就能實現瘦腿塑形。

產品採用EMS微電流技術刺激深層肌肉，達致運動健身的修身效果 (圖片: Vonmie)

產品採用EMS微電流技術刺激深層肌肉，肌肉會進行高度的收縮及舒緩，達致運動健身的修身效果；長期使用可有助塑形、消耗脂肪，同時亦可舒緩雙腳勞累。產品一出即風靡全日本，YouTube、Instagram都有不少網民全力推介，絕對是一份窩心又實用的聖誕禮物！

➤Nexus Global PTY |Vonmie 折疊足底按摩墊 (多色) $379

第八位 平價高質香薰機 睡前助眠小幫手！

香氣能給予人不同的感覺，例如柑橘類、馬鞭草、檸檬草的香味較為清新，適合早上剛起床時使用；薰衣草、雞蛋花的香味則較為淡雅，有助放鬆心神，比較適合睡前使用。Turbo Italy USB迷你香薰機適用於水溶性及油性香薰，最長可連續使用7小時，不論什麼情況、心情都能配搭各種香味的精油使用，男女都一定啱用！

➤Turbo Italy | USB迷你香薰機 (珍珠白) $246

第七位 隨時榨出排毒蔬果汁 適合重視健康人士！

早餐能為身體提供能量，使大家有精神、有動力去面對一整天的工作，但不少人每日上班都趕住出門，無時間食早餐。Turbo Italy USB迷你攪拌杯設有不鏽鋼刀片，只要將切好的水果放置杯內，按鍵兩下即可榨出絲滑細膩的果汁，更可以加入鮮奶製成水果奶昔，為每個早上注入新動力。產品設計簡潔時尚，且樽身100% BPA free，食用安全又便利，用作交換禮物完全不失禮！

只要將切好的水果放置杯內，按鍵兩下即可榨出絲滑細膩的果汁 (圖片: Turbo Italy)

➤Turbo Italy | USB迷你攪拌機 $218

第六位 突破性美容新科技 在家享受專業級皮膚護理

EMAY PLUS​ 淨透潔膚儀配備3個不同潔面刷頭，隨時替換以配合不同潔面需要；矽膠刷頭可​徹底卸妝​、軟毛刷頭用於​溫和潔面​，換上硬毛刷頭更可深入​去角質​。每分鐘高達約8,000次振動，有效清潔皮膚毛孔內的污垢物、多餘油脂分泌及老化角質；即使安坐家中都可享受美容院級的護理享受，讓收禮者重拾嫩滑細緻、充滿光澤的健康美肌，女生一定對這份禮物愛不釋手！

EMAY PLUS​ 淨透潔膚儀配備3個不同潔面刷頭，隨時替換以配合不同潔面需要 (圖片: EMAY PLUS)

➤Nexus Global PTY | EMAY PLUS 淨透潔膚儀 $680

第五位 解決冬日毛燥髮質 輕鬆塑造完美髮型！

擁有一把秀麗的長髮是每個女生的一大夢想，奈何打理頭髮的功夫甚多，想打造不同的精緻造型更要出動直髮夾、電髮夾等美髮用品，實在耗時。

Solis負離子熱能美髮造型梳採用3D防燙陶瓷面板梳齒及多倍負離子發射器，有效呵護秀髮 (圖片: 綠恩家)

Solis負離子熱能美髮造型梳採用3D防燙陶瓷面板梳齒及多倍負離子發射器，有效呵護秀髮；秋冬可防靜電、防毛躁，頭髮不再易打結，更可完成簡單造型，一把梳就能滿足多個功能，一定能獲女性歡心！

➤索利斯 負離子熱能美髮造型梳 (香檳金/珍珠白) $678

第四位 蝸居慳位之選！摺疊方便收納無煩惱

Staycation熱潮盛行，周末帶備小行李到酒店休息，的確能放鬆身心；但回到屬於自己的蝸居後，又要將行李箱收納妥當，實在麻煩至極。

Rollink推出的可摺疊行李箱摺疊後只得5cm厚度，完全不佔空間 (圖片: Rollink)

Rollink推出的可摺疊行李箱就最適合香港細小的家居，摺疊後只得5cm厚度，完全不佔空間；只需簡單三步就可變身成擁有40L大容量行李箱，且材質輕巧、超薄，帶去Staycation亦不會徒添負擔。

➤Nexus Global PTY | Staycation適用！Rollink 可摺疊行李箱 (多色) $699

第三位 珍貴古方美容療法 打造逆齡肌首選！

近年東方美容法盛行，不少女生會選用中醫養生概念的保養品，由內到外作調理，從根本改善肌膚問題。台灣「美容大王」大S徐熙媛曾分享獨門保養法則，指每天食用珍珠粉能去斑美白、延緩皮膚老化，養出美白逆齡肌。

台灣「美容大王」大S徐熙媛曾指每天食用珍珠粉能養出美白逆齡肌 (圖片: 大S微博)

來自台北的「意一堂真珠粉」遵循古法炮製工序，將嚴選的高品質真珠，研磨至奈米級幼細的粉狀。女生收到固然開心，男生亦可內服調理身體！

➤Dr PAIN x 意一堂真珠粉 $2,600

第二位 尊貴美顏修身按摩儀 多重功效滿足不同需求！

不論男女，長坐或長站都容易出現肌肉酸痛；Me Mignon 5合1美顏修身按摩儀集合多項技術於一機，包括EMS微電流、RF射頻、5種美容彩光，用以按摩面部即可得到緊緻效果；而用於手腳、肩頸則可通淋巴排毒、消除肌肉疲勞，多重功效可一次過滿足哂收禮者的不同需要！

Me Mignon 5合1美顏修身按摩儀集合多項技術於一機 (圖片: FreePik)

不論是每日對住電腦的OL，還是需要長期站立的工種，收工時都可以輕鬆在家美容或按摩，舒緩疲勞。

➤Nexus Global PTY | Me Mignon 5合1美顏修身按摩儀 $579

第一位 提供專業級別的舒緩治療！全家愛用按摩神器！

都市人平日容易腰酸背痛、肌肉繃緊，出去做個按摩療程至少都要幾百蚊，家中又無空間放置大型按摩椅，不妨準備一支老少咸宜的按摩槍作聖誕禮物！

Zikko Dr. Rock 砭石熱敷理療按摩槍配備３款由砭石製成的按摩槍頭，可釋放遠紅外線及超聲波脈衝 (圖片: Zikko Dr. Rock)

Zikko Dr. Rock 砭石熱敷理療按摩槍配備３款由砭石製成的按摩槍頭，可釋放遠紅外線及超聲波脈衝，將物理治療概念融入按摩槍，對改善肌肉痛症、肩周炎、全身經絡不通等均有顯著效果。聖誕交換禮物送這支，不論男女老幼都一定啱用；實行一人收禮，全家受惠！

➤Nexus Global PTY | Zikko Dr. Rock 砭石熱敷理療按摩槍 $1280

聖誕驚喜優惠！買一件即送禮品！多買多送！

現凡於「美容小品」專區買一件產品，即送Craftholic 精美禮品一份，多買多送！

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精美禮物包括（四選一）*：

Craftholic 毛毛護腰枕（原價：＄298）

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Craftholic 毛巾套袋（原價：$218）

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*禮品數量有限，先到先得，換完即止。如所選擇之禮品換罄，醫師Easy有權以其他禮品代替。所有已換領的禮品均不設退換，亦不可兌換為現金、其他禮物或服務。*

如有任何商品行銷商業合作，歡迎致電3582 8366或電郵至cs@eceasybook.com聯絡醫師Easy業務部洽談。

