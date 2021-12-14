聖誕2021｜推薦15款$200/$300/$400交換禮物 實用高質不中伏

距離聖誕尚餘不足兩星期，相信仍有不少人為公司、朋友的聖誕派對交換禮物而煩惱。小編為大家精選了15款不同預算的禮物，保證高質、實用、絕不中伏，一定唔會失禮人！



$200 以下交換禮物

Turbo Italy 電暖水袋



經常耳聞身邊女同事常手腳冰冷或經痛？一個電暖水袋將會是一份窩心禮物！Turbo Italy 電暖水袋設有傾倒防爆開關，安全耐用，注入水後只需約15分鐘，便能加熱至約70℃，不用擔心會因水溫過高而燙傷皮膚。粉紅色小熊設計更令產品看似童趣萬分，今個聖誕一於為同事送上暖意啦！

➤Turbo Italy 電暖水袋 TWB-217 $158。

Turbo Italy USB小盆栽加濕機



近年興起種植「多肉植物」的熱潮，不但容易打理，且造型美觀，放在房間、寫字樓當擺設亦適合不過。Turbo Italy USB小盆栽加濕機不只能培植各式小植物，更有加濕功能，特設間歇出霧模式，有效調節室內濕度；即使秋冬長開暖風機或暖爐，亦不怕空氣中及皮膚的水份被抽乾，尤其適合追求生活品味的同事！

Turbo Italy USB小盆栽加濕機尤其適合追求生活品味的同事 (圖片: Turbo Italy)

➤Turbo Italy USB小盆栽加濕機 (三色) TCM-320 $178。

MICRODRY — SpeedDry 滌綸面織料記憶防滑地墊



聖誕想送實用而又不失禮嘅禮物，可以選擇全家大細都會用到的防滑地墊！Microdry Speed Dry滌綸面織料記憶防滑地墊以通風開孔記憶泡沫製成，干燥速度會比一般記憶泡沫地墊快40％，柔軟及吸收力十足的超細纖維，能為用家帶來持久的舒適感，尤其適合放置於浴室及廚房。

➤MICRODRY SpeedDry 滌綸面織料記憶 GripTexTM防滑地墊 17 x 24寸 (11459 CHARCOAL ) $198。

Handpicked — Piedmont DOCG 2018 Moscato D’Asti



聖誕的最佳節目就是與身邊好友分享美酒佳釀及歡樂，不妨送一支酒，讓收禮者可與家人、朋友共度佳節。Handpicked 出品的 Piedmont DOCG 2018 Moscato D’Asti是經典的莫斯格托(Moscato)微汽泡酒，甜度細膩易入口；帶有柔和的汽泡，以及杏桃、荔枝和橙花的香氣，用作開胃酒或配以甜點飲用都十分適合，不論男女都會喜歡！

➤Handpicked-Piedmont DOCG 2018 Moscato D’As $170。

$300 以下交換禮物

醫師Easy x Crabtree & Evelyn — 擀筋精油套裝



每日安坐於辦公室的上班族常會感到腰酸背痛，交換禮物大可選擇新興的古法擀筋套裝，方便收件者隨時鬆翻條筋！醫師Easy x Crabtree & Evelyn 擀筋精油套裝包含限量版醫師Easy擀筋棒及Crabtree & Evelyn 茉莉花+依蘭依蘭紓緩按摩油；擀筋有助疏通經絡、排毒袪濕及調整體型，配以按摩油共同使用，更可舒緩壓力、修護肌膚。

➤醫師Easy x Crabtree & Evelyn擀筋精油套裝（包郵） $288。

B.Bellus — 泡腳足浴按摩球



怕冷的女性大多會於睡前泡腳，促進足部血液循環，以幫助入睡及改善睡眠質素；如果身邊都有這類注重健康的女同事，可以考慮送B.Bellus 泡腳足浴按摩球。產品有齊9種配方，當中分為生薑、番紅花及艾草三個系列，分別為身體驅寒去濕、調節內分泌系統及緩解女性月事不適；最適合送給平日熱愛養生、保養的同事！

B.Bellus 泡腳足浴按摩球有齊9種配方，最適合送給平日熱愛養生、保養的同事 (圖片: Carousell)

➤B.Bellus Home Foot Spa $238。

台灣FLIPPOS — 翻轉運動壓力襪



香港秋冬氣溫長期保持在十幾度左右，再配上柔和溫暖的陽光，實在是外出郊遊的好日子！來自台灣的FLIPPOS 翻轉運動壓力襪，熱衷戶外活動的同事一定愛不釋手！台灣FLIPPOS翻轉運動壓力襪帶有「針織迷宮阻力」設計，軟硬度及回彈速度都有明顯提升，不論跑步、跳躍或爬山時，顯著的避震效果都能讓運動力完全釋放；平日在辦公室使用亦可舒緩久坐、久站的肌肉緊繃。

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➤台灣FLIPPOS翻轉運動壓力襪｜小太空人, 黑夜/白晝版本 $299。

Turbo Italy — 電燒烤爐



一大群朋友在外聚餐不再是易事，因此大家紛紛轉為家庭聚會，可以盡興狂歡，不受時間及人數影響。Turbo Italy 電燒烤爐絕對是交換禮物的不二之選，設有獨立式五段火力温控旋鈕，想點燒就點燒！燒烤爐更備用隔離底座，防止對飯枱造成傷害。在家就能實現少油燒烤煮食概念，是每個家庭必備良品，同事們一定喜歡！

在家就能實現少油燒烤煮食概念，是每個家庭必備良品 (圖片: Turbo Italy)

➤Turbo Italy 1300W電燒烤爐 TGP-878 $330。

Turbo Italy — 迷你多功能煮飯盒



一般上班族都會為節省餐費而自備午餐盒，但隔夜飯菜的營養會隨翻熱而流失，甚至釋放致癌物。Turbo Italy 迷你多功能煮飯盒只需15分鐘即可完成烹調，更可用作燒烤及火鍋；外形小巧輕便，又易於清潔，每天攜帶都不會有負擔！

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➤Turbo Italy 迷你多功能煮飯盒 $398。

Turbo Italy — 手提摺叠蒸氣小熨斗



小家電是交換禮物的穩陣之選，Turbo Italy 手提摺叠蒸氣小熨斗作為聖誕交換禮物一定無伏！產品設計小巧精緻，45秒即可輸出強勁蒸氣，陶瓷金屬燙板使衣物更貼服，不論濕燙、乾燙、各種材質都適用，更設過熱自動斷電保護，收禮者必定用得開心又安心！

Turbo Italy 手提摺叠蒸氣小熨斗作為聖誕交換禮物一定無伏！(圖片: Turbo Italy)

➤Turbo Italy 手提摺叠蒸氣小熨斗 (三色) $368。

mooyee — Little Twin Stars 按摩器



如果同事經常頸梗膊痛，按摩器無疑是最佳選擇！mooyee Little Twin Stars 按摩器造型可愛，利用不同的電流信號模擬出捶、擠等物理按摩動作，從而達到放鬆肌肉、促進血液循環等效果；配合專用App可隨時控制按摩模式及強度，每天30分鐘即可舒緩疲勞，是設計與功能兼備的隨身按摩器，一定深得同事歡心！

mooyee Little Twin Stars 按摩器造型可愛 (圖片: mooyee)

➤Mooyee Little Twin Stars 按摩器 $399。

Turbo Italy — 陶瓷浴室暖風機



不少女士秋冬季都會手腳冰冷，但又未至於需要一部暖爐，不妨考慮送一部暖風機給怕冷的同事。Turbo Italy 陶瓷浴室暖風機設有防水滴漏功能及過熱自動關機安全裝置，即使在浴室亦可安全使用，另設恆溫掣、90度風向搖擺，能使熱空氣在室內平均散佈，就算用儲水式熱水爐亦不怕凍親！

➤Turbo Italy 1800W陶瓷浴室暖風機 TBH-180 $398。

MagEasy《物懿。司》— 磁吸收納記事簿



周遭凌亂的環境會令人無法專注工作，如果身邊有同事長期將不同用品隨意攤放於桌面，不妨送他一本MagEasy《物懿。司》磁吸收納記事簿。每套產品都配有 40 張 A5 尺寸的紙張內頁，幫助清晰記錄文案構想、行事曆計劃和待辦事項；內含手LHiDS 磁吸迴紋針設計，可以變成一本精裝筆記本，方便隨時隨地記筆記及進行收納，工作起來自然更得心應手！

每套產品都配有 40 張 A5 尺寸的紙張內頁，幫助清晰記錄文案構想、行事曆計劃和待辦事項 (圖片: MagEasy)

➤LHiDS MagEasy《物懿。司》磁吸收納記事簿 (多色) $398。

$400 以上交換禮物

Magic Living — G.MAN增壓沐浴花灑



洗澡可以洗淨身體之餘，更可洗去每日的煩惱，一個高品質的花灑自然能使生活質素大大提升。Magic Living 出品的 G.MAN增壓沐浴花灑特設SPA增壓沐浴、噴浴功能，舒緩疲勞一流！產品更設有雙濾芯過濾模式，有效過濾雜質及去除氯氣，有效柔嫩肌膚、柔順秀髮，收禮者收到一定好開心！

➤Magic Living G.MAN增壓沐浴花灑 $480。

Nordace — Siena Smart Backpack 多功能防水背囊



市面上外型設計美觀而容量又夠大的背囊選擇少至又少，Nordace 出品的 Siena 多功能防水背囊即可滿足晒兩個要求！不論遠足、上班、短途旅行，這個都是外出的必備之選！產品外型時尚、設計輕巧，配備暗袋、USB充電孔、電腦軟墊隔層等便利間隔，定能滿足收禮者的不同需要！

➤Nordace Siena – Smart Backpack - 多功能防水背囊/背包 $ 780。

聖誕驚喜優惠！買一件即送禮品！多買多送！

現凡於「聖誕小禮物」或「美容小品 」專區買一件產品，即送Craftholic 精美禮品一份，多買多送！

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精美禮物包括（四選一）*：

Craftholic 毛毛護腰枕（原價：＄298）

Craftholic 1.5升保溫壺（原價：$280）

Craftholic 毛巾套袋（原價：$218）

Craftholic 保溫飯袋連飯盒（原價：$178）



*禮品數量有限，先到先得，換完即止。如所選擇之禮品換罄，醫師Easy有權以其他禮品代替。所有已換領的禮品均不設退換，亦不可兌換為現金、其他禮物或服務。*

如有任何商品行銷商業合作，歡迎致電3582 8366或電郵至cs@eceasybook.com聯絡醫師Easy業務部洽談。

