聖誕2021｜聚餐搞手必睇! 節日派對必備美食、美酒推薦！

臨近聖誕，大家都會出席不同節慶派對；小編特意為各位搜羅一些具節日氣氛的美酒佳餚，以便大家盡情享受狂歡Party！

前菜：牛油果吞拿魚他他

牛油果被譽為「超級食物」，口感綿滑又豐厚，配以刺身等級的赤身吞拿魚及檸檬香氣，油香十足而不膩，用作開胃菜一流！

牛油果吞拿魚他他 (圖片: 煮家男人@YouTube)

牛油果吞拿魚他他做法：

1. 將吞拿魚及牛油果分別切成粒狀，並分別以鹽及檸檬汁撈勻醃製

2. 將切粒後的蒜頭炸香備用

3. 將牛油果、吞拿魚擺盤，灑上炸蒜粒後即可



前菜：意式冷切拼盤

派對時如果想節省部分準備食材的時間，可以從西式超市購入不同冷切肉及芝士作為前菜小食。一般會預備約３—４款冷切肉供賓客選擇，包括莎樂美腸（Salami）、巴馬火腿片（Parma Ham）及意式風乾牛肉（Bresaola）；拼盤中亦會有不同風味的芝士，如口味較鹹香濃厚、較陳年的帕馬森芝士（Parmigiano-Reggiano）及奶香軟滑、口味較溫和的金文畢芝士（Camembert）；另外可再搭配法包、橄欖粒、番茄乾及黑醋等配料，賓客們可因應自己口味去調配出不同風味及口感。由於冷切肉及芝士的鹽份及油脂比較多，故亦不建議進食過量。

意式冷切拼盤 (圖川: FreePik)

Piedmont DOCG 2018 Moscato D’Asti是經典的莫斯格托(Moscato)微汽泡酒，甜度細膩易入口；帶有柔和的汽泡，以及杏桃、荔枝和橙花的香氣，作為配以芝士及冷切肉飲用的開胃酒就最適合不過。

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湯品：忌廉蘑菇湯

蘑菇的香氣獨特，且低脂低熱量、更有豐富蛋白質及抗氧化物，有效維持心血管健康。派對來一碗忌廉蘑菇湯暖身又美味，用啡白兩款蘑菇的口味更為豐厚。

忌廉蘑菇湯 (圖片: 01教煮)

做法：

1. 將啡、白蘑菇切片、洋蔥及蒜頭切粒備用

2. 燒熱鍋後下牛油爆香洋蔥粒至半透明狀

3. 加入大部分蘑菇片炒至金黃、軟身

4. 加入上湯後關火，以手提攪拌器將鍋中所有配料攪爛成蓉

5. 加入忌廉、餘下蘑菇及適量調味拌勻，再以中火煮滾後即可上碟



主菜：香草煎羊架

羊架是節日派對的經典食品之一，做法簡單又香口美味，且羊肉性溫熱，可暖中補虛、開胃益氣，尤其適合冬天食用。

香草煎羊架 (圖片: 01教煮)

做法：

1. 先以適量鹽、黑椒、紅酒、迷迭香及紅酒醃製30分鐘

2. 煎約３—４分鐘至表面金黃焦香後即可上碟



經紅酒醃製後的羊架口感軟嫩、多汁，香氣逼人。2016 Cabernet Sauvignon Coonawarra帶有莓類和薄荷巧克力的標誌性香氣，單寧平衡得宜，配以羊架飲用能使肉香更突出，一定能成為全場至愛！

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主菜：紅酒燉牛肉

紅酒燉牛肉源於布爾岡，以紅酒、多款蔬菜及香草去燉煮牛肉，被譽為「人類能做出的最美味之牛肉料理」，冬日派對時進食更能暖身。

紅酒燉牛肉 (圖片: FreePik)

做法：

1. 將牛肋條切件後，以黑椒、鹽醃製30分鐘

2. 將洋蔥、蒜蓉切丁、蘑菇及紅蘿蔔切件

3. 燒熱鍋後下油煎香牛肋條至金黃，盛起備用

4. 原鍋將洋蔥粒炒至半透明狀後，加入所有配料入鍋兜炒

5. 加入茄膏、紅酒、雞湯，大火煮滾後小火燉煮至少１小時

6. 關火後加牛油撈勻，連蓋焗約３０分鐘即可上碟



風味濃厚的燉牛肉，最適合配以紅酒一同食用；Barossa Valley 2016 Shiraz帶有黑莓、桑椹、黑加侖子及烘烤香料的味道，入口會帶有烤橡木的香氣，單寧味道柔順、不刺喉，後味偏回甘，能加強燉牛肉的香氣。

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主菜：鮮茄青口煮蜆

如果嫌以上兩款主菜太重口味，可以多加一道比較清新怡人的鮮茄青口炒蜆。青口的滑嫩口感與蜆肉的爽彈質地互相輝映，並帶有不同感覺的海洋風味，配以鮮茄更能突出其鮮香、清甜。如果想出席的賓客更飽肚，更可以其汁醬熬煮意粉，製成鮮茄海鮮意粉，同樣美味可口！

鮮茄青口煮蜆 (圖片: Yahoo Food)

做法：

1. 先將洋蔥、蕃茄蓉、蒜頭打碎並炒製成茄醬 (懶人亦可用現成鮮茄意粉醬)

2. 燒熱鍋後下油煎原粒蒜頭至香氣散發

3. 加入青口、蜆、白酒，加蓋焗至開口

4. 將海鮮清湯及青口、蜆分開備用

5. 洗淨鑊後再燒熱加油，爆香蒜蓉

6. 加入香芹碎、辣椒碎爆香

7. 加入青口、蜆下鑊略炒

8. 倒入少許湯汁及茄醬撈勻；份量不宜過多，稍微浸過海鮮就夠

9. 煮兩分鐘後即可上碟



喜歡飲酒的朋友可配以Yarra Valley 2017 Chardonnay一同享用，這款Chardonnay 採用精選葡萄園製成，帶有新鮮的柑橘和堅果香氣，口感明亮，質地柔滑，收尾乾淨，搭配清新的海鮮最為合適！

➤Handpicked-Yarra Valley 2017 Chardonnay $170。

飲品：聖誕香料酒

除了一般的紅白酒以外，更可特製極具聖誕氣氛的香料酒供賓客飲用，內含肉桂、柑橘類水果、薑等冬日食材；暖暖的香料酒一到胃，窩心溫暖又不失禮！

聖誕香料酒 (圖片: 01教煮)

做法：

1. 先將香茅、八角、肉桂、丁香、薑等香料放入魚袋中

2. 刨出橙皮，以便橙香味更易釋放

3. 將果肉切件，連同先前的材料和紅酒一併放入鍋中

4. 加入適量砂糖，份量可按個人口味而變化

5. 輕壓鍋中的果肉，使其果汁釋出

6. 小火加熱紅酒，煮約15至20分鐘，期間需持續攪拌

7. 關火後靜待兩小時後即可飲用



懶人搞手必備居家小廚具 共聚一爐齊賀佳節

如果實在欠缺準備聖誕大餐的時間，卻又想與親朋好友共享歡樂時刻，搞手們可考慮以便利的小家電去製成簡單的餐點一同食用。

打邊爐專用 — Turbo Italy 二合一多功能涮烤煱



香港人熱愛打邊爐，一年四季每逢聚餐時都總有人提出打邊爐，只需在超市或街市購買好所需食材，就不須多花時間烹調，實屬懶人搞手的福音！Turbo Italy 二合一多功能涮烤鍋備有不粘烤盤及鋁製涮鍋，涮烤兩用都可以；容量細細，適合３—５人的小型派對使用！

香港人熱愛打邊爐，一年四季每逢聚餐時都總有人提出打邊爐 (圖片: FreePik)

➤Turbo Italy 二合一多功能涮烤煱 TMC-240 $368。

韓燒、串燒專用 — Turbo Italy 電燒烤爐



打邊爐以外，燒肉亦是熱門聚餐之選。Turbo Italy 電燒烤爐設有獨立式五段火力温控旋鈕，想點燒就點燒！燒烤爐更備用隔離底座，防止對飯枱造成傷害。在家就能實現少油燒烤煮食概念，不怕令成間屋都充滿油煙味，且打掃方便，想食燒肉或串燒都一樣咁好用！

打邊爐以外，燒肉亦是熱門聚餐之選 (圖片: Turbo Italy)

➤Turbo Italy 1300W電燒烤爐 TGP-878 $330。

烤焗料理專用 — Turbo Italy 迷你電烤箱



為切合各位懶人，市面上有不少預先製成的急凍烤焗料理販賣；不但是飯後甜品，就連薄餅、千層麵及威靈頓牛柳等高難度焗烤料理都有懶人包。Turbo Italy 迷你電烤箱設有四段熱力調節，即使是從未入廚的新手，只要有電烤箱即可完成一頓美味料理，絕對是煮食神器！

即使是從未入廚的新手，只要有電烤箱即可完成一頓美味料理 (圖片: FreePik)

➤Turbo Italy 迷你電烤箱 (薰衣草紫) TEO-1201P $422。

聖誕新年是與友人相聚的美好時刻，望大家都能與所愛之人健康、幸福地過節，迎接新一年的來臨！

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