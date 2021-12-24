情侶夫妻staycation必讀！5大法寶增性趣 關係升溫無難度

佳節將至，不少情侶會選擇到酒店Staycation共渡浪漫佳節；情到濃時，難免會同另一半有更親密、更深入的接觸。小編將推介5樣法寶，助情侶們增加小兩口之間的情趣；如想趁聖誕除夕佳節與愛人共渡春宵，使關係升溫、更進一步就要繼續睇落去啦！



為愛人送上最驚喜的禮物 親密事前功夫要做足！

部分女性崇尚「自然風」，平日未必頻繁地修剪體毛，但原來體毛過多或過於雜亂，有機會影響另一半的性趣！女生們不妨於佳節脫離「毛小孩」的行列，除去兩腿間的叢林，為另一半帶來意外驚喜！坊間的脫毛產品是利用化學性原理，透過溶解體毛的蛋白質去破壞毛髮結構，使毛髮變得柔軟，以達致脫落效果；刺激性較強，不適合敏感膚質使用，而且再生的毛髮會變得粗糙。

女生們不妨於佳節脫離「毛小孩」的行列，為另一半帶來意外驚喜 (圖片: FreePik)

Relove 瞬淨-Ku溜零毛髮霜加入北美金縷梅及海茴香萃取，有效鎮靜、舒緩及修護肌膚，且能保持肌膚除後水潤、不乾澀不刺激。脫毛時不傷及毛孔，即使毛髮重新長出來，亦不會使毛孔變大或出現刺癢。

➤Relove 瞬淨-Ku溜零毛髮霜 80ml $275。

親熱時害怕下體出現異味，令另一半性趣大減？一般出現異味的主因都是清潔不足，使體內的害菌繁殖得比益菌更多，長遠更有可能形成念珠菌感染；不但會出現異味，更會有豆腐渣狀的分泌物。要有效杜絕這種情況，避免親熱時出現尷尬，女生們需注意日常保養清潔。

親熱時害怕下體出現異味，令另一半性趣大減 (圖片: FreePik)

Relove 金盞花萃取溫和私密潔淨凝露產品加入了金盞花萃取及Anasensyl®LS 9322舒敏奇特素獨家專利配方，低敏無涼感，可以溫和呵護私密處不適，大量乳酸平衡好菌，同時除臭、抗菌、防護你的私密部位，即使剛除毛的女生亦適用！

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其實不只女士，男士同樣要注意個人清潔問題。據台灣YouTube頻道「可樂研究社」的調查，發現另一半於親密前沒有清潔妥當、下體出現異味，是女生最討厭的性事行為之一。由於男性下體容易暗藏污垢、易滋生細菌，清潔不當不但會為另一半帶來壞印象，更有可能會在過程中將細菌帶到陰道內外，增加女生感染陰道炎的機會。相信各位愛錫女友的男士們，一定不忍心要另一半飽受煎熬；故應多加注意日常及事前清潔護理。

發現另一半於親密前沒有清潔妥當、下體出現異味，是女生最討厭的性事行為之一 (圖片: FreePik)

清潔時注意事項



1. 不宜大力搓揉下體，應輕力、仔細地沖洗

2. 以溫水沖洗，避免水溫過熱或過低

3. 注意要將整個下體清洗乾淨，包括皮膚中的皺褶

4. 需要時可配以男士專用的清潔液進行清潔

5. 沖涼後以毛巾徹底擦乾後再穿內褲，避免下體過於潮濕、滋生細菌



Relove 男性專用私密清潔凝露泡沫綿密、容易沖洗，蘊含赤靈芝及日本紅柿萃取，保濕鎖水之餘，更可輕鬆瓦解私密異味。使用時只需將擠出約黃豆大小的凝露，以雙手搓揉起泡即可用於私處，成份天然、不易敏感，男士們都可以輕鬆清潔！

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男女都想有前戲！親密前按摩有助提升氣氛！

「欲速則不達」，如果想另一半盡快進入狀況，可以借由按摩去培養出浪漫氛圍，輕撫、耳語這類親密舉動能使氣氛急速升溫，自然能使雙方都更投入於兩人獨處的時刻。按摩時配以具費洛蒙效應的按摩油，有效增添吸引力、放鬆心神，甚至達致催情作用。Fergio® Bellaro 天然草本玫瑰按摩油含豐富原花青素(OPC)，可深層滋養肌膚；恢復皮膚彈性之餘，更是情侶關係的催化劑！

，如果想另一半盡快進入狀況，可以借由按摩去培養出浪漫氛圍 (圖片: FreePik)

➤Fergio® Bellaro 天然草本玫瑰按摩油 200ML $156。

事後護理同樣重要！為私處帶來陣陣清新感！

激烈過後，女生除了應立即如廁，以排出陰道內細菌外，同時應於沖涼清潔後，適當使用抗菌噴霧養護私處嬌嫩的肌膚。Relove G7私密護理抑菌清爽噴霧不論性事後、如廁後、經期或感染期間均可使用，不但可預防感染，亦能去除「妹妹」異味，大大減少私處的不適；即使親熱後過度磨擦亦不怕變得又紅又腫，用作事後保養一流！

即使親熱後過度磨擦亦不怕變得又紅又腫 (圖片: FreePik)

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聖誕新年是與愛人相聚的美好時刻，望大家都能愉快又安全地渡過佳節！

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